زفيريف يتأهل للدور الثاني ببطولة الصين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شتوتجارت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تغلب‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬على‭ ‬مشاكله‭ ‬الصحية‭ ‬واستطاع‭ ‬أن‭ ‬يقلب‭ ‬تأخره‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييجو‭ ‬شوارتزمان‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬بنتيجة‭ (‬6/7‭) ‬و‭(‬2/7‭) ‬و‭(‬6/1‭) ‬و‭(‬6/4‭) ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

وكان‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬زفيريف،‭ ‬المصنف‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬مريض،‭ ‬وغادر‭ ‬الملعب‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬وقتا‭ ‬قصيرا‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬وطلب‭ ‬المشورة‭ ‬الطبية‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭. ‬ولكن‭ ‬اللاعب‭ ‬الألماني‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬و27‭ ‬دقيقة‭.‬

ويلتقي‭ ‬زفيريف‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التالية‭ ‬مع‭ ‬الإسباني‭ ‬أليخاندرو‭ ‬دافيدوفيتش‭ ‬فوكينا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬بكين،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬فرصه‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬لموسم‭ ‬الرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬للاعبي‭ ‬التنس‭ ‬المحترفين‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

ويحتل‭ ‬البطل‭ ‬الأولمبي‭ ‬زفيريف‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬القائمة،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬فاز‭ ‬بلقبه‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬تشنجدو‭.‬

وفي‭ ‬بقية‭ ‬النتائج،‭ ‬فاز‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬ميدفيديف،‭ ‬المصنف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬تومي‭ ‬باول‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬1،‭ ‬وأوقف‭ ‬الدنماركي‭ ‬هولجر‭ ‬رون،‭ ‬المصنف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬سلسلة‭ ‬هزائمه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الافتتاحية‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬الكندي‭ ‬فيليكس‭ ‬أوجر‭ ‬الياسيم‭ ‬6‭ ‬4‭/‬و6‭/‬4‭.‬

وتأهل‭ ‬أيضا‭ ‬الروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبليف،‭ ‬المصنف‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬والإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر،‭ ‬المصنف‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬ولكن‭ ‬اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس،‭ ‬المصنف‭ ‬الرابع،‭ ‬ودع‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬التشيلي‭ ‬نيوكلاس‭ ‬ياري‭ ‬4‭/‬6‭ ‬و4‭/‬6‭.‬



