زفيريف يتأهل للدور الثاني ببطولة الصين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شتوتجارت - (د ب أ): تغلب الألماني ألكسندر زفيريف على مشاكله الصحية واستطاع أن يقلب تأخره أمام الأرجنتيني دييجو شوارتزمان إلى فوز بنتيجة (6/7) و(2/7) و(6/1) و(6/4) في الدور الأول من بطولة الصين المفتوحة أمس الجمعة.
وكان يبدو أن زفيريف، المصنف الثامن في البطولة، مريض، وغادر الملعب بشكل مفاجئ وقتا قصيرا في منتصف المجموعة الثانية، وطلب المشورة الطبية عقب نهاية هذه المجموعة. ولكن اللاعب الألماني تمكن من تحقيق الفوز في ساعتين و27 دقيقة.
ويلتقي زفيريف في المباراة التالية مع الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا في البطولة التي تقام في بكين، حيث يمكن أن يعزز فرصه في اللعب في البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين التي تقام بين أفضل ثمانية لاعبين هذا العام.
ويحتل البطل الأولمبي زفيريف المركز السابع في القائمة، كما أنه فاز بلقبه الثاني هذا العالم في تشنجدو.
وفي بقية النتائج، فاز الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثاني في البطولة، على الأمريكي تومي باول 6/2 و6/1، وأوقف الدنماركي هولجر رون، المصنف الثالث في البطولة، سلسلة هزائمه في المباريات الافتتاحية التي استمرت أربع مباريات، بتغلبه على الكندي فيليكس أوجر الياسيم 6 4/و6/4.
وتأهل أيضا الروسي أندري روبليف، المصنف الخامس في البطولة، والإيطالي يانيك سينر، المصنف السادس في البطولة، ولكن اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الرابع، ودع البطولة بعد خسارته أمام التشيلي نيوكلاس ياري 4/6 و4/6.
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