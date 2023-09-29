مدفيديف يتخطى بول.. بسهولة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بكين - (أ ف ب): بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثاً عالمياً، الدور الثاني من دورة بكين الصينية 500 لكرة المضرب بفوزه السهل على الأمريكي تومي بول 6-2 و6-1.
وكسر الروسي ارسال بول في الشوط الرابع، وفاز بالمجموعة الاولى بعد خطأ من الأمريكي.
وأمطر مدفيديف منافسه بإرسالاته القوية ليحسم المجموعة الثانية في المباراة لصالحه.
وقال مدفيديف: «خلال المباراة، لعبت بشكل أفضل تدريجيا».
وتابع وصيف النسخة الاخيرة من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة: «لقد تمكنت من الارسال بشكل أفضل، والعثور على زوايا أفضل، وبعض الردات الجيدة، وبعض العمق الجيد في ضرباتي».
وأضاف: «ليس من السهل أبدا العودة وخوض بطولة كبيرة بعد نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، لذا (أنا) سعيد بذلك».
ويواجه مدفيديف في الدور الثاني الأسترالي أليكس دي مينور الفائز بصعوبة على المخضرم البريطاني أندي موراي بثلاث مجموعات 6-3 و5-7 و7-6 (8-6) الخميس.
وفاز الدنماركي هولغر رونه، المصنف الرابع عالميا، على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 6-4 و6-4، ليضرب موعدا في الدور الثاني مع البلغاري غريغور ديميتروف الفائز على الأمريكي ماكنزي ماكدونالد 2-6 و7-6 (7-4) و6-1.
ولحق الروسي أندري روبليف بركب المتأهلين إلى الدور الثاني بعدما قلب تخلفه بمجموعة أمام البريطاني كاميرون نوري إلى فوز 4-6 و6-1 و6-4. كما تغلب الإيطالي يانيك سينر السابع على البريطاني دانييل إيفانز 6-4 و6-7 و6-3 ليضمن مواجهة مع الصيني شانغ جونتشينغ أو الياباني يوشيهيتو نيشيوكا.
وبعيد ذلك، أقصي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الرابع من الدورة، بخسارته أمام التشيلياني نيكولاس ياري بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-4.
وأقيمت دورة بكين المفتوحة هذا العام للمرة الأولى منذ 2019 بعدما تخلت العاصمة الصينية عن سياستها الانعزالية للتخلص من تداعيات فيروس كورونا.
ويشارك في فئة الرجال الثمانية الأعلى تصنيفاً باستثناء الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، بعدما قرر عدم المشاركة في الجولة الآسيوية التي تتضمن دورات شانغهاي ماسترز ألف وبكين 500 وطوكيو 500.
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