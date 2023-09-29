مدفيديف يتخطى بول.. بسهولة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بكين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغ‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف،‭ ‬المصنف‭ ‬ثالثاً‭ ‬عالمياً،‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬الصينية‭ ‬500‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬بفوزه‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬تومي‭ ‬بول‭ ‬6-2‭ ‬و6‭-‬1‭.‬

وكسر‭ ‬الروسي‭ ‬ارسال‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع،‭ ‬وفاز‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬بعد‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬الأمريكي‭.‬

وأمطر‭ ‬مدفيديف‭ ‬منافسه‭ ‬بإرسالاته‭ ‬القوية‭ ‬ليحسم‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬لصالحه‭.‬

وقال‭ ‬مدفيديف‭: ‬‮«‬خلال‭ ‬المباراة،‭ ‬لعبت‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬تدريجيا‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬وصيف‭ ‬النسخة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الارسال‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬والعثور‭ ‬على‭ ‬زوايا‭ ‬أفضل،‭ ‬وبعض‭ ‬الردات‭ ‬الجيدة،‭ ‬وبعض‭ ‬العمق‭ ‬الجيد‭ ‬في‭ ‬ضرباتي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬أبدا‭ ‬العودة‭ ‬وخوض‭ ‬بطولة‭ ‬كبيرة‭ ‬بعد‭ ‬نهائي‭ ‬إحدى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬لذا‭ (‬أنا‭) ‬سعيد‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬

ويواجه‭ ‬مدفيديف‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬الفائز‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬المخضرم‭ ‬البريطاني‭ ‬أندي‭ ‬موراي‭ ‬بثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و5‭-‬7‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬8-6‭) ‬الخميس‭.‬

وفاز‭ ‬الدنماركي‭ ‬هولغر‭ ‬رونه،‭ ‬المصنف‭ ‬الرابع‭ ‬عالميا،‭ ‬على‭ ‬الكندي‭ ‬فيليكس‭ ‬أوجيه‭-‬ألياسيم‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4،‭ ‬ليضرب‭ ‬موعدا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬ماكنزي‭ ‬ماكدونالد‭ ‬2‭-‬6‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-4‭) ‬و6‭-‬1‭.

‬ولحق‭ ‬الروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭ ‬بركب‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بعدما‭ ‬قلب‭ ‬تخلفه‭ ‬بمجموعة‭ ‬أمام‭ ‬البريطاني‭ ‬كاميرون‭ ‬نوري‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬4‭. ‬كما‭ ‬تغلب‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬البريطاني‭ ‬دانييل‭ ‬إيفانز‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬7‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬ليضمن‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬الصيني‭ ‬شانغ‭ ‬جونتشينغ‭ ‬أو‭ ‬الياباني‭ ‬يوشيهيتو‭ ‬نيشيوكا‭.‬

وبعيد‭ ‬ذلك،‭ ‬أقصي‭ ‬اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬المصنف‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الدورة،‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬التشيلياني‭ ‬نيكولاس‭ ‬ياري‭ ‬بمجموعتين‭ ‬نظيفتين‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭.‬

وأقيمت‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬المفتوحة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬2019‭ ‬بعدما‭ ‬تخلت‭ ‬العاصمة‭ ‬الصينية‭ ‬عن‭ ‬سياستها‭ ‬الانعزالية‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭ ‬الثمانية‭ ‬الأعلى‭ ‬تصنيفاً‭ ‬باستثناء‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالمياً،‭ ‬بعدما‭ ‬قرر‭ ‬عدم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬دورات‭ ‬شانغهاي‭ ‬ماسترز‭ ‬ألف‭ ‬وبكين‭ ‬500‭ ‬وطوكيو‭ ‬500‭. ‬