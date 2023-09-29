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الهلال يرتقي إلى الصدارة.. ورونالدو والنصر يواصلان انتفاضتهما

9/29/2023 7:24:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ارتقى‭ ‬الهلال‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الشباب‭ ‬2‭ /‬صفر،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭. ‬ورفع‭ ‬الهلال‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬المسابقة،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬والتعاون‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وبفارق
نقطتين‭ ‬عن‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭. ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الأخر،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الشباب‭ ‬عند‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭. ‬وتقدم‭ ‬الهلال‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬كاليدو‭ ‬كوليبالي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬68،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬زميله‭ ‬أليكساندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬76‭. ‬وفرمل‭ ‬الفيحاء‭ ‬صحوة‭ ‬ضيفه‭ ‬الاتحاد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬عندما‭ ‬أرغمه‭ ‬على‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي،‭ ‬وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬يمني‭ ‬النفس‭ ‬بفوز‭ ‬ثالث‭ ‬تواليا‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬المثيرة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬الهلال‭ ‬3‭-‬4‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة،‭ ‬لكنه‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬واكتفى‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬رفع‭ ‬بها‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬نقطة‭. ‬وقاد‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬البرتغالي‭ ‬المخضرم‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬فريقه‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬انتفاضته‭ ‬بقيادته‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الطائي‭ ‬2‭-‬1‭. ‬وبكر‭ ‬النصر‭ ‬بالتسجيل‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬أندرسون‭ ‬تاليسكا‭ (‬32‭)‬،‭ ‬ونجح‭ ‬الهولندي‭ ‬فيرجيل‭ ‬ميسيديان‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬79،‭ ‬لكن‭ ‬النصر‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬الاختصاصي‭ ‬رونالدو‭ ‬بنجاح‭ (‬87‭). ‬وعزز‭ ‬رونالدو‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬أهداف‭. ‬وهو‭ ‬الفوز‭ ‬السادس‭ ‬تواليا‭ ‬للنصر‭ ‬بعدما‭ ‬مني‭ ‬بخسارتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وارتقى‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬مؤقتا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬الهلال‭. ‬واستغل‭ ‬التعاون‭ ‬تعثر‭ ‬الاتحاد‭ ‬ولحق‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬الصدارة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الحزم‭ ‬3‭-‬1‭. ‬وسجل‭ ‬الغامبي‭ ‬موسى‭ ‬بارو‭ (‬59‭) ‬وعبد‭ ‬الفتاح‭ ‬آدم‭ (‬86‭) ‬وسطام‭ ‬حسن‭ ‬الروقي‭ (‬90+14‭) ‬أهداف‭ ‬التعاون،‭ ‬والبرتغالي‭ ‬أنتونيو‭ ‬جوزيه‭ ‬دي‭ ‬كارفاليو‭ (‬72‭) ‬هدف‭ ‬الحزم‭. ‬وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬للتعاون‭ ‬والسادس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬الاتحاد،‭ ‬فيما‭ ‬مني‭ ‬الحزم‭ ‬بخسارته‭ ‬الخامسة‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬فبقي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭. ‬وتختتم‭ ‬المرحلة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬بلقاءات‭ ‬أبها‭ ‬مع‭ ‬الرياض،‭ ‬والرائد‭ ‬مع‭ ‬الأخدود،‭ ‬والفتح‭ ‬مع‭ ‬الوحدة،‭ ‬والأهلي‭ ‬مع‭ ‬الاتفاق،‭ ‬والخليج‭ ‬مع‭ ‬ضمك‭.‬

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