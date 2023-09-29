الهلال يرتقي إلى الصدارة.. ورونالدو والنصر يواصلان انتفاضتهما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ارتقى الهلال إلى صدارة ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه الشباب 2 /صفر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة. ورفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الاتحاد حامل اللقب والتعاون صاحب المركز الثالث، وبفارق
نقطتين عن النصر في المركز الرابع. على الجانب الأخر، تجمد رصيد الشباب عند ثماني نقاط في المركز الحادي عشر. وتقدم الهلال عن طريق كاليدو كوليبالي في الدقيقة 68، قبل أن يضيف زميله أليكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 76. وفرمل الفيحاء صحوة ضيفه الاتحاد حامل اللقب عندما أرغمه على التعادل السلبي، وكان الاتحاد يمني النفس بفوز ثالث تواليا عقب خسارته المثيرة أمام ضيفه الهلال 3-4 في المرحلة الخامسة، لكنه فشل في ذلك واكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 19 نقطة. وقاد المهاجم الدولي البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى مواصلة انتفاضته بقيادته إلى الفوز على مضيفه الطائي 2-1. وبكر النصر بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا (32)، ونجح الهولندي فيرجيل ميسيديان في إدراك التعادل في الدقيقة 79، لكن النصر حصل على ركلة جزاء انبرى لها الاختصاصي رونالدو بنجاح (87). وعزز رونالدو موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 10 أهداف. وهو الفوز السادس تواليا للنصر بعدما مني بخسارتين متتاليتين في بداية الموسم فرفع رصيده إلى 18 نقطة وارتقى إلى المركز الثالث مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام جاره الهلال. واستغل التعاون تعثر الاتحاد ولحق به إلى الصدارة بفوزه على مضيفه الحزم 3-1. وسجل الغامبي موسى بارو (59) وعبد الفتاح آدم (86) وسطام حسن الروقي (90+14) أهداف التعاون، والبرتغالي أنتونيو جوزيه دي كارفاليو (72) هدف الحزم. وهو الفوز الثاني تواليا للتعاون والسادس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 19 نقطة بفارق الأهداف خلف الاتحاد، فيما مني الحزم بخسارته الخامسة مقابل ثلاثة تعادلات فبقي في المركز الأخير. وتختتم المرحلة اليوم السبت بلقاءات أبها مع الرياض، والرائد مع الأخدود، والفتح مع الوحدة، والأهلي مع الاتفاق، والخليج مع ضمك.
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