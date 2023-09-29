دورتموند المنقوص يواصل صحوته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
واصل بوروسيا دوتموند صحوته وانتزع الصدارة مؤقتا بفوزه الثمين على مضيفه هوفنهايم 3-1 في افتتاح المرحلة السادسة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.وسجل نيكلاس فولكروغ (18) وماركو رويس (45+3) والنروجي يوليان راييسون (90+5) أهداف بوروسيا دورتموند الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71 اثر طرد مدافعه الدولي الجزائري رامي بنسبعيني، والكرواتي أندري كراماريتش (25 من ركلة جزاء) هدف هوفنهايم.وهو الفوز الثالث تواليا لبوروسيا دورتموند والرابع هذا الموسم دون خسارة فرفع رصيده إلى 14 نقطة وخطف المركز الأول مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام المتصدرين السابقين بايرن ميونيخ ولايبزيغ اللذين يحلان ضيفين على لايبزيغ في قمة المرحلة، وماينتس السبت.وكان بوروسيا دورتموند البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الوافد حديثا من فيردر بريمن الدولي فولكروغ عندما استغل كرة من يوليان براندت ارتدت من صدر المدافع الاميركي جون أنتوني بروكس فتهيأت أمامه داخل المنطقة وسددها على يسار الحارس أوليفر باومان (18).وحصل هوفنهايم على ركلة جزاء عندما عرقل القائد المخضرم ماتس هوملس لاعب الوسط أنطون ستاخ داخل المنطقة فانبرى لها كراماريتش بنجاح على يسار الحارس السويسري غريغور كوبل (25).ومنح رويس التقدم مجددا لبوروسيا دورتموند مستغلا كرة مرتدة من الحارس اثر تمريرة عرضية ل21 فتابعها بيمناه على الطاير داخل المرمى (45+3).
وأنقذ كوبل مرماه من هدف التعادل بإبعاده رأسية ل من مسافة قريبة (48)، وردت العارضة كرة قوية من ركلة حرة مباشرة لروبرت سكوف (52).وتلقى دورتموند ضربة موجعة بطرد مدافعه الدولي الجزائري رامي بنسبعيني في الدقيقة 71 بعد تلقيه إنذارين في أربع دقائق، لكنه عرف كيف يحافظ على تقدمه بل وجه الضربة القاضية لأصحاب الأرض بهدف ثالث سجله راييسون بمجهود فردي رائع من منتصف ملعب فريقه تخطى أكثر من لاعب وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسدد الكرة بين ساقي الحارس باومان (90+5).ويلعب اليوم السبت أيضا هايدنهايم مع أونيون برلين، وبوخوم مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وكولن مع شتوتغارت، وفولفسبورغ مع أينتراخت فرانكفورت.وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي دارمشتات مع فيردر بريمن، وفرايبورغ مع أوغسبورغ.
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