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دورتموند المنقوص يواصل صحوته

9/29/2023 7:24:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واصل‭ ‬بوروسيا‭ ‬دوتموند‭ ‬صحوته‭ ‬وانتزع‭ ‬الصدارة‭ ‬مؤقتا‭ ‬بفوزه‭ ‬الثمين‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬هوفنهايم‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬وسجل‭ ‬نيكلاس‭ ‬فولكروغ‭ (‬18‭) ‬وماركو‭ ‬رويس‭ (‬45+3‭) ‬والنروجي‭ ‬يوليان‭ ‬راييسون‭ (‬90+5‭) ‬أهداف‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬71‭ ‬اثر‭ ‬طرد‭ ‬مدافعه‭ ‬الدولي‭ ‬الجزائري‭ ‬رامي‭ ‬بنسبعيني،‭ ‬والكرواتي‭ ‬أندري‭ ‬كراماريتش‭ (‬25‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬هدف‭ ‬هوفنهايم‭.‬وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬لبوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬والرابع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬وخطف‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬مؤقتا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬المتصدرين‭ ‬السابقين‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬ولايبزيغ‭ ‬اللذين‭ ‬يحلان‭ ‬ضيفين‭ ‬على‭ ‬لايبزيغ‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة،‭ ‬وماينتس‭ ‬السبت‭.‬وكان‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬البادئ‭ ‬بالتسجيل‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬الوافد‭ ‬حديثا‭ ‬من‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬الدولي‭ ‬فولكروغ‭ ‬عندما‭ ‬استغل‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬يوليان‭ ‬براندت‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬صدر‭ ‬المدافع‭ ‬الاميركي‭ ‬جون‭ ‬أنتوني‭ ‬بروكس‭ ‬فتهيأت‭ ‬أمامه‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬وسددها‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬أوليفر‭ ‬باومان‭ (‬18‭).‬وحصل‭ ‬هوفنهايم‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬عندما‭ ‬عرقل‭ ‬القائد‭ ‬المخضرم‭ ‬ماتس‭ ‬هوملس‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬أنطون‭ ‬ستاخ‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬فانبرى‭ ‬لها‭ ‬كراماريتش‭ ‬بنجاح‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬السويسري‭ ‬غريغور‭ ‬كوبل‭ (‬25‭).‬ومنح‭ ‬رويس‭ ‬التقدم‭ ‬مجددا‭ ‬لبوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬مستغلا‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬ل21‭ ‬فتابعها‭ ‬بيمناه‭ ‬على‭ ‬الطاير‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬45+3‭).‬

وأنقذ‭ ‬كوبل‭ ‬مرماه‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬بإبعاده‭ ‬رأسية‭ ‬ل‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ (‬48‭)‬،‭ ‬وردت‭ ‬العارضة‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬مباشرة‭ ‬لروبرت‭ ‬سكوف‭ (‬52‭).‬وتلقى‭ ‬دورتموند‭ ‬ضربة‭ ‬موجعة‭ ‬بطرد‭ ‬مدافعه‭ ‬الدولي‭ ‬الجزائري‭ ‬رامي‭ ‬بنسبعيني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬71‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬إنذارين‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬دقائق،‭ ‬لكنه‭ ‬عرف‭ ‬كيف‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬تقدمه‭ ‬بل‭ ‬وجه‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬بهدف‭ ‬ثالث‭ ‬سجله‭ ‬راييسون‭ ‬بمجهود‭ ‬فردي‭ ‬رائع‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬ملعب‭ ‬فريقه‭ ‬تخطى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬وتوغل‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يسدد‭ ‬الكرة‭ ‬بين‭ ‬ساقي‭ ‬الحارس‭ ‬باومان‭ (‬90+5‭).‬ويلعب‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬أيضا‭ ‬هايدنهايم‭ ‬مع‭ ‬أونيون‭ ‬برلين،‭ ‬وبوخوم‭ ‬مع‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ،‭ ‬وكولن‭ ‬مع‭ ‬شتوتغارت،‭ ‬وفولفسبورغ‭ ‬مع‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭.‬وتختتم‭ ‬المرحلة‭ ‬الأحد‭ ‬بلقاءي‭ ‬دارمشتات‭ ‬مع‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن،‭ ‬وفرايبورغ‭ ‬مع‭ ‬أوغسبورغ‭.‬

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