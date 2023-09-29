راموس يهدي برشلونة الانتصار والصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استعاد‭ ‬برشلونة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬وتصدر‭ ‬مؤقتا‭ ‬بفوزه‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬اشبيلية‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬ويدين‭ ‬برشلونة‭ ‬بفوزه‭ ‬إلى‭ ‬النيران‭ ‬الصديقة‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬قطب‭ ‬الدفاع‭ ‬السابق‭ ‬للغريم‭ ‬التقليدي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬والعائد‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬النادي‭ ‬الاندلسي‭ ‬المخضرم‭ ‬سيرخيو‭ ‬راموس‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬76‭.‬وعاد‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬تعثره‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬2‭-‬2‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬محققا‭ ‬فوزه‭ ‬السادس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ورافعا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬ومستعيدا‭ ‬الصدارة‭ ‬مؤقتا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬المتصدر‭ ‬السابق‭ ‬جاره‭ ‬جيرونا‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭.‬واستعد‭ ‬برشلونة‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬لرحلته‭ ‬الصعبة‭ ‬الى‭ ‬البرتغال‭ ‬لمواجهة‭ ‬بورتو‭ ‬الاربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬عاد‭ ‬اشبيلية‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الهزائم‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬وتعادل،‭ ‬فمني‭ ‬بخسارته‭ ‬الرابعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭. ‬وتلقى‭ ‬اشبيلية‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬صفوفه‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬يوسف‭ ‬النصيري‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة،‭ ‬خسارة‭ ‬مؤلمة‭ ‬قبل‭ ‬رحلته‭ ‬الى‭ ‬هولندا‭ ‬لمواجهة‭ ‬أيندهوفن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لدور‭ ‬المجموعات‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭.‬واندفع‭ ‬برشلونة‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬نحو‭ ‬الهجوم،‭ ‬وسدد‭ ‬الدولي‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬فيليكس‭ ‬المعار‭ ‬من‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد،‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬ابعدها‭ ‬الحارس‭ ‬النروجي‭ ‬أوريان‭ ‬نايلاند‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يشتتها‭ ‬الدفاع‭ (‬13‭).‬ورد‭ ‬اشبيلية‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬لقائده‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬السابق‭ ‬للنادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الكرواتي‭ ‬إيفان‭ ‬راكيتيتش‭ ‬ابعدها‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الألماني‭ ‬مارك‭-‬أندريه‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشتتها‭ ‬الدفاع‭ (‬16‭).‬وردت‭ ‬العارضة‭ ‬تسديدة‭ ‬لجواو‭ ‬فيليكس‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬بينية‭ ‬ذكية‭ ‬من‭ ‬مواطنه‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو‭ (‬22‭)‬،‭ ‬ورأسية‭ ‬للمدافع‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬جول‭ ‬كونديه‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الايسر‭ (‬28‭).‬وانقذ‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬غافي‭ ‬مرماه‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬محقق‭ ‬بابعاده‭ ‬بصدره‭ ‬كرة‭ ‬للارجنتيني‭ ‬لوكاس‭ ‬أوكامبوس‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬الى‭ ‬المرمى‭ (‬30‭)‬،‭ ‬وسدد‭ ‬البلجيكي‭ ‬دودي‭ ‬لوكيباكيو‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ (‬32‭).‬وكاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬رافينيا‭ ‬يفعلها‭ ‬بتسديدة‭ ‬‮«‬على‭ ‬الطاير‮»‬‭ ‬بيسراه‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬لكن‭ ‬كرته‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ ‬نايلاند‭ ‬على‭ ‬دفعتين‭ (‬34‭). ‬وتعرض‭ ‬رافينيا‭ ‬الى‭ ‬اصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬الايمن‭ ‬على‭ ‬اثر‭ ‬تسديدته‭ ‬فترك‭ ‬مكانه‭ ‬لفيرمين‭ ‬لوبيس‭ (‬37‭).‬وأهدر‭ ‬لوبيس‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لافتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬كرة‭ ‬على‭ ‬طبق‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬من‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مترين‭ ‬امام‭ ‬المرمى‭ ‬فهيأها‭ ‬لنفسه‭ ‬والتف‭ ‬وسددها‭ ‬برعونة‭ ‬بين‭ ‬يدي‭ ‬الحارس‭ ‬نايلاند‭ (‬39‭).‬وأهدر‭ ‬الدولي‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬فرصة‭ ‬سهلة‭ ‬لافتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬كرة‭ ‬ذكية‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬كانسيلو‭ ‬فتباطأ‭ ‬في‭ ‬تسديدها‭ ‬وارتدت‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬نايلاند‭ ‬الى‭ ‬ركنية‭ (‬56‭) ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬الدولي‭ ‬الألماني‭ ‬إلكاي‭ ‬غوندوغان‭ ‬وكاد‭ ‬غافي‭ ‬يهز‭ ‬الشباك‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬برأسية‭ ‬فوق‭ ‬العارضة‭ ‬بسنتمرات‭ ‬قليلة‭ (‬57‭).‬وكاد‭ ‬راكيتيتش‭ ‬يفعلها‭ ‬برأسية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬الارجنتيني‭ ‬إريك‭ ‬لاميلا‭ ‬مرت‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الأيسر‭ ‬لتير‭ ‬شتيغن‭ (‬74‭).‬وأثمر‭ ‬ضغط‭ ‬برشلونة‭ ‬هدفا‭ ‬عندما‭ ‬مرر‭ ‬فيران‭ ‬توريس،‭ ‬بديل‭ ‬جواو‭ ‬فيليكس،‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬تابعها‭ ‬جمال‭ ‬برأسه‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬ارتطمت‭ ‬بقدم‭ ‬المدافع‭ ‬المخضرم‭ ‬سيرخيو‭ ‬راموس‭ ‬وخدعت‭ ‬الحارس‭ ‬نايلاند‭ (‬76‭).‬ويلعب‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬أيضا‭ ‬خيتافي‭ ‬مع‭ ‬فياريال،‭ ‬ورايو‭ ‬فايكانو‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا،‭ ‬وريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬مع‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭.‬ويلتقي‭ ‬الأحد‭ ‬ألميريا‭ ‬مع‭ ‬غرناطة،‭ ‬وألافيس‭ ‬مع‭ ‬أوساسونا،‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬مع‭ ‬قادش،‭ ‬وريال‭ ‬بيتيس‭ ‬مع‭ ‬فالنسيا،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬الإثنين‭ ‬بلقاء‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬مع‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭.‬







