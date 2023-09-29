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سان جرمان للانقضاض على الصدارةنيس وبريست في ((قمة غير متوقعة))

9/29/2023 7:24:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سُلطت‭ ‬الأضواء‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬الأزمات‭ ‬التي‭ ‬تعصف‭ ‬بناديي‭ ‬ليون‭ ‬ومرسيليا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬البداية‭ ‬الجيدة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬نيس‭ ‬وبريست‭ ‬ستجمعهما‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬الترتيب‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭.‬

يبدأ‭ ‬بريست‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬أمام‭ ‬فرق‭ ‬المقدمة‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬المتواضع،‭ ‬حيث‭ ‬يحكم‭ ‬قبضته‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬متقدماً‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬نيس‭ ‬الثاني،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسافر‭ ‬من‭ ‬بريتاني‭ ‬إلى‭ ‬كوت‭ ‬دازور‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يتربص‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬للانقضاض‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬عندما‭ ‬يلعب‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران‭ ‬صاحب‭ ‬القاع،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬أيضاً‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬موناكو‭ ‬ومرسيليا،‭ ‬حيث‭ ‬بإمكان‭ ‬الأول‭ ‬أن‭ ‬يلتحق‭ ‬بدوره‭ ‬بركب‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬المتوسطي‭.‬

وتحضر‭ ‬نادي‭ ‬بريست‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬4‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬هزيمة‭ ‬وتعادل‭ ‬لمباراته‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ليون‭ ‬بهدف‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬ستيف‭ ‬موني‭ ‬من‭ ‬بنين‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وهو‭ ‬عدد‭ ‬النقاط‭ ‬نفسه‭ ‬بعد‭ ‬17‭ ‬مرحلة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬عيّن‭ ‬النادي‭ ‬إريك‭ ‬روي‭ (‬56‭ ‬عاما‭) ‬مدرباً‭ ‬له‭.‬

أقدم‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬سندرلاند‭ ‬الإنكليزي‭ ‬السابق‭ ‬والذي‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬نيس‭ ‬ودرّب‭ ‬فريق‭ ‬مدينته‭ ‬قبل‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ (‬2010-2011‭)‬،‭ ‬بإحياء‭ ‬حظوظ‭ ‬بريست‭ ‬للبقاء‭ ‬بين‭ ‬أندية‭ ‬النخبة‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬بالبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ولم‭ ‬يتأثر‭ ‬بريست‭ ‬بخسارة‭ ‬جهود‭ ‬جناحه‭ ‬الأيمن‭ ‬فرانك‭ ‬أونورا‭ ‬لصالح‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬الألماني‭ ‬مقابل‭ ‬9‭.‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬وعدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬استثمار‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬صفقات‭ ‬جديدة‭.‬

وأمام‭ ‬هذا‭ ‬الواقع‭ ‬قال‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬بريندان‭ ‬شاردوني‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬لإذاعة‭ ‬آر‭ ‬إم‭ ‬سي‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬استأنفنا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬توقفنا‭. ‬الفريق‭ ‬لم‭ ‬يتغيّر‭ ‬كثيراً‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬نقطة‭ ‬قوة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬حققنا‭ ‬بداية‭ ‬رائعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬ربما‭ ‬يمكننا‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬النصف‭ ‬الأعلى‭ (‬في‭ ‬الترتيب‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬أعلى،‭ ‬ولكن‭ ‬هدفنا‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

‭ ‬طموحات‭ ‬كبيرة‭ ‬لنيس‭ ‬

في‭ ‬المقلب‭ ‬الآخر،‭ ‬تبدو‭ ‬طموحات‭ ‬نيس‭ ‬أكبر‭ ‬نظراً‭ ‬للاستثمارات‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬مالكو‭ ‬شركة‭ ‬إنيوس،‭ ‬وهي‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‭ ‬ملياردير‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬البريطاني‭ ‬جيم‭ ‬راتكليف،‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬

ورغم‭ ‬الأموال‭ ‬الطائلة،‭ ‬اعتمدت‭ ‬إدارة‭ ‬نيس‭ ‬سياسة‭ ‬الإنفاق‭ ‬المحدود‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬التغيير‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬هوية‭ ‬المدرب‭ ‬بعدم‭ ‬سلّم‭ ‬المهام‭ ‬الفنية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬إلى‭ ‬غير‭ ‬المعروف‭ ‬الشاب‭ ‬الإيطالي‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬فاريولي‭ (‬34‭ ‬عاما‭).‬

ولم‭ ‬تطأ‭ ‬قدما‭ ‬فاريولي‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر‭ ‬كلاعب،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬عمل‭ ‬سابقاً‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مواطنه‭ ‬روبرتو‭ ‬دي‭ ‬تزيربي،‭ ‬مدرب‭ ‬برايتون‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الحالي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرّب‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

استهل‭ ‬نيس‭ ‬منافسات‭ ‬‮«‬ليغ1‮»‬‭ ‬بثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬توالياً،‭ ‬واتبعها‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬الوجوه‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬خلف‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬لوريان‭ ‬المهاجم‭ ‬النيجيري‭ ‬تيريم‭ ‬موفي‭ ‬الذي‭ ‬أرعب‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬الإيفواري‭ ‬جيريمي‭ ‬بوغا‭ ‬الوافد‭ ‬من‭ ‬أتالانتا‭ ‬الإيطالي‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬موناكو‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

قال‭ ‬المهاجم‭ ‬غايتان‭ ‬لابورد‭ ‬لقناة‭ ‬ليكيب‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬مجرد‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬لذا‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬حذرين‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نعمل‭ ‬بجد‭ ‬مع‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬فاريولي‭. ‬الفريق‭ ‬يدعمه‭ ‬والأمور‭ ‬تسير‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭. ‬هدفنا‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭. ‬نريد‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‮»‬‭.‬

غاتوسو‭ ‬وغروسو‭ ‬تحت‭ ‬المجهر‭ ‬

وتتسلط‭ ‬الأضواء‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬بداية‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬جينارو‭ ‬غاتوسو‭ (‬45‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يستهل‭ ‬مغامرته‭ ‬مع‭ ‬مرسيليا‭ ‬أمام‭ ‬موناكو،‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬تعيينه‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬استقالة‭ ‬الإسباني‭ ‬مارسيلينو‭ ‬كمدرب‭ ‬لبطل‭ ‬أوروبا‭ ‬السابق‭.‬

وينال‭ ‬غاتوسو‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ميلان‭ ‬ونابولي‭ ‬الإيطاليين،‭ ‬رضا‭ ‬الرئيس‭ ‬الإسباني‭ ‬للنادي‭ ‬بابلو‭ ‬لونغوريا،‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬السابق‭ ‬والذي‭ ‬اشتهر‭ ‬بطباعه‭ ‬الحادة‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬اعتاد‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬الكبيرة‭ ‬وعلى‭ ‬الضغوطات‭.‬

وبات‭ ‬الإيطالي‭ ‬الآن‭ ‬أمام‭ ‬مهمة‭ ‬النهوض‭ ‬بفريق‭ ‬تعرّض‭ ‬لخسارة‭ ‬قاسية‭ ‬أمام‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬0‭-‬4‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬الأحد‭.‬

ويأمل‭ ‬مرسيليا‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬مقابل‭ ‬3‭ ‬تعادلات‭ ‬وهزيمة،‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬مباريات‭ ‬خارج‭ ‬معقله‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فوز‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬نادي‭ ‬الإمارة‭.‬

‭ ‬ليون‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬مأزقه‭ ‬

وتقام‭ ‬الأحد‭ ‬مباراة‭ ‬رينس‭ ‬الخامس‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬ليون‭ ‬وصيف‭ ‬القاع‭ ‬مع‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬مباريات،‭ ‬ليعادل‭ ‬أسوأ‭ ‬حصاد‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬1979‭-‬1980،‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬44‭ ‬عاما‭.‬

وتسببت‭ ‬النتائج‭ ‬المذلة‭ ‬لليون‭ ‬بإقالة‭ ‬مدربه‭ ‬لوران‭ ‬بلان‭ ‬وتعيين‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬السابق‭ ‬الإيطالي‭ ‬فابيو‭ ‬غروسّو‭ (‬45‭ ‬عاما‭) ‬بدلاً‭ ‬منه،‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2024،‭ ‬مع‭ ‬خيار‭ ‬تمديد‭ ‬العقد‭ ‬لسنة‭ ‬إضافية‭.‬

وعاد‭ ‬غروسو‭ ‬إلى‭ ‬ليون‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬كظهير‭ ‬أيسر‭ ‬لسنتين،‭ ‬محرزاً‭ ‬ثنائية‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬في‭ ‬2008،‭ ‬فيما‭ ‬غادر‭ ‬بلان،‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022،‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬1‭-‬4‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭.‬

ويلعب‭ ‬رين‭ ‬التاسع‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ولكنه‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬نانت‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭.‬

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