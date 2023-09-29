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من يتصدر الدوري الإيطالي ميلان أو الإنتر؟

9/29/2023 7:24:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يحتدم‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الايطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بين‭ ‬قطبي‭ ‬مدينة‭ ‬ميلانو،‭ ‬حيث‭ ‬يمني‭ ‬إنتر‭ ‬النفس‭ ‬باستعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفًا‭ ‬على‭ ‬ساليرنيتانا‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬فيما‭ ‬يستضيف‭ ‬ميلان‭ ‬لاتسيو‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الايطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬ايضًا‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬يوفنتوس‭ ‬وأتالانتا‭ ‬غدًا‭ ‬الأحد‭.‬

ويتساوى‭ ‬انتر‭ ‬وميلان‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬بعدما‭ ‬استفاد‭ ‬الاخير‭ ‬من‭ ‬تعثر‭ ‬جاره‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يبعد‭ ‬يوفنتوس‭ (‬13‭) ‬وأتالانتا‭ (‬12‭) ‬ونابولي‭ (‬11‭) ‬كثيرًا‭.‬

ويصبو‭ ‬انتر‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعدما‭ ‬مُني‭ ‬بخسارته‭ ‬الاولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬ساسوولو‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬لتتوقف‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬المتتالية‭ ‬عند‭ ‬5،‭ ‬ويُفترض‭ ‬الا‭ ‬يواجه‭ ‬مشاكل‭ ‬جمّة‭ ‬لتخطي‭ ‬عقبة‭ ‬ساليرنيتانا‭ ‬المتعثر‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭. ‬

وكان‭ ‬نيراتسوري،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بكأس‭ ‬إيطاليا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وتأهل‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬استهل‭ ‬الموسم‭ ‬بصورة‭ ‬قوية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬اكتساح‭ ‬ميلان‭ ‬5‭-‬1،‭ ‬لذلك‭ ‬يأمل‭ ‬ان‭ ‬يستعيد‭ ‬سريعًا‭ ‬توازنه،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تربص‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ناد‭ ‬له‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬سيكون‭ ‬ميلان‭ ‬امام‭ ‬مواجهة‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬لاتسيو‭ ‬وصيف‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬الذي‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬بدايته‭ ‬السيئة،‭ ‬التقط‭ ‬أنفاسه‭ ‬تدريجاً‭ ‬بعدما‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬تورينو‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬2‭-‬0‭ ‬ليتقدم‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭.‬

وهو‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدمه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نجح‭ ‬بانتزاع‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬سيرو،‭ ‬علمًا‭ ‬أنّ‭ ‬لاتسيو‭ ‬حقق‭ ‬بعض‭ ‬النتائج‭ ‬اللافتة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬منها‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭.‬

وكان‭ ‬لاتسيو‭ ‬حقّق‭ ‬فوزًا‭ ‬ساحقًا‭ ‬على‭ ‬ميلان‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬4‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يثأر‭ ‬روسونيري‭ ‬لخسارته‭ ‬إياباً‭ ‬ويفوز‭ ‬2‭-‬0‭.‬

نابولي‭ ‬وأزمة‭ ‬أوسيمهن

ويأمل‭ ‬نابولي‭ ‬الذي‭ ‬يفتتح‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬بمواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬ليتشي‭ ‬ألا‭ ‬يتفاقم‭ ‬الخلاف‭ ‬مع‭ ‬مهاجمه‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭ ‬بعدما‭ ‬هدد‭ ‬وكيل‭ ‬أعماله‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراء‭ ‬قانوني‭ ‬بسبب‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬النادي‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬يسخر‭ ‬منه‭ ‬لإهداره‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬

وأظهر‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬تيك‭ ‬توك‮»‬‭ ‬تم‭ ‬حذفه‭ ‬لاحقا‭ ‬فشل‭ ‬أوسيمهن‭ (‬24‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬72‭ ‬سددها‭ ‬بجانب‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن‭ ‬للمرمى‭ ‬في‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬مع‭ ‬بولونيا‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬للدوري‭ ‬الإيطالي،‭ ‬مرفقاً‭ ‬إياه‭ ‬بمقطع‭ ‬صوتي‭ ‬عالي‭ ‬النبرة‭ ‬لمهاجمه‭ ‬النيجيري‭ ‬يقول‭ ‬فيه‭ ‬للحكم‭: ‬‮«‬هل‭ ‬تحتسب‭ ‬لي‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬من‭ ‬فضلك‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬أغضب‭ ‬روبرتو‭ ‬كاليندا‭ ‬وكيل‭ ‬هداف‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجنب‭ ‬اي‭ ‬استغلال‭ ‬اعلامي‭ ‬لهذه‭ ‬القضية،‭ ‬نوضح‭ ‬اننا‭ ‬لم‭ ‬نرغب‭ ‬أبدا‭ ‬الإساءة‭ ‬إلى‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭ ‬أو‭ ‬السخرية‭ ‬منه‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬شائع‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وخاصة‭ ‬تيك‭ ‬توك،‭ ‬أُنتج‭ ‬الفيديو‭ ‬بروح‭ ‬إبداعية‭ ‬وفكاهية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬‮«‬أي‭ ‬نية‭ ‬للسخرية‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬إذا‭ ‬اعتبر‭ ‬فيكتور‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬بمثابة‭ ‬إساءة‭ ‬تجاهه،‭ ‬فلم‭ ‬تكن‭ ‬هذه‭ ‬رغبتنا‮»‬‭.‬

وعانى‭ ‬أوسيمهن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬سيئة‭ ‬لنابولي‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬سجل‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭.‬

وأصبح‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬24‭ ‬عاماً‭ ‬رمزاً‭ ‬في‭ ‬نابولي‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬31‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬ليحرز‭ ‬النادي‭ ‬الجنوبي‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬سكوديتو‮»‬‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1990‭ ‬والثالثة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

ويدخل‭ ‬أوسيمهن‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬هدفًا‭ ‬لتشلسي‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانجليزيين‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬بمفاوضات‭ ‬مع‭ ‬نابولي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمديد‭ ‬عقده‭ ‬الذي‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭.‬

مواجهة‭ ‬نارية‭ ‬

وتتجه‭ ‬الانظار‭ ‬الى‭ ‬مواجهة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬بين‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الثالث‭ ‬وأتالانتا‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الاخير‭.‬

ولا‭ ‬تفصل‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬سوى‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الترتيب،‭ ‬لذلك‭ ‬ستكتسب‭ ‬مباراتهما‭ ‬أهمية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭.‬

وكان‭ ‬أتالانتا‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم،‭ ‬بينما‭ ‬خُصم‭ ‬من‭ ‬رصيد‭ ‬يوفنتوس‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬بسبب‭ ‬نشاط‭ ‬مالي‭ ‬غير‭ ‬مشروع،‭ ‬ليُحرم‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬ثم‭ ‬استبعد‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأوروبي‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭.‬


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