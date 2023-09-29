Saturday, 30 September 2023 03:36 GMT

ليساندرو يغيب لفترة طويلة

9/29/2023 7:24:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬غياب‭ ‬ليساندرو‭ ‬مارتينيز‭ ‬‮«‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تفاقم‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المدافع‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬تعرض‭ ‬لكسر‭ ‬في‭ ‬مشط‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ذهاب‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬بالدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬أمام‭ ‬إشبيلية،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬والتي‭ ‬أبعدته‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬مدة‭ ‬شهرين‭.‬

وذكر‭ ‬النادي‭: ‬‮«‬ليساندرو‭ ‬مارتينيز‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بسبب‭ ‬تفاقم‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬تعرض‭ ‬المدافع‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لانتكاسة‭ ‬في‭ ‬مباراتنا‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬واصل‭ ‬مارتينيز‭ ‬اللعب‭ ‬بكل‭ ‬شجاعة‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬التاليتين‭ ‬أمام‭ ‬برايتون‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬ولكن‭ ‬تقرر‭ ‬الآن‭ ‬أنه‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬للغياب‭ ‬للتعافي‭ ‬وإعادة‭ ‬التأهيل‭. ‬ويستمر‭ ‬التقييم‭ ‬لتحديد‭ ‬الخطوات‭ ‬التالية‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬إصابات‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يتعامل‭ ‬معها،‭ ‬وأكد‭ ‬النادي‭ ‬أن‭ ‬سيرجيو‭ ‬ريجيلون‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الغائبين‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭. ‬وذكر‭ ‬النادي‭: ‬‮«‬يغيب‭ ‬سيرجيو‭ ‬ريجيلون‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬السبت‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬خفيفة‮«‬‭.‬

MENAFN29092023000055011008ID1107168096

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث