ليساندرو يغيب لفترة طويلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم غياب ليساندرو مارتينيز «فترة طويلة» بعد تفاقم إصابته في القدم التي تعرض لها قبل نهاية الموسم الماضي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن المدافع الأرجنتيني تعرض لكسر في مشط القدم في مباراة ذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي أمام إشبيلية، التي أقيمت في أبريل الماضي، والتي أبعدته عن الفريق مدة شهرين.
وذكر النادي: «ليساندرو مارتينيز سيغيب عن الفريق فترة طويلة بسبب تفاقم إصابته في القدم التي تعرض لها في أبريل الماضي». وأضاف: «تعرض المدافع الأرجنتيني لانتكاسة في مباراتنا بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام أرسنال التي أقيمت في وقت سابق من هذا الشهر».
وتابع البيان: «واصل مارتينيز اللعب بكل شجاعة في المباراتين التاليتين أمام برايتون وبايرن ميونيخ».
وأكد البيان: «ولكن تقرر الآن أنه بحاجة إلى فترة للغياب للتعافي وإعادة التأهيل. ويستمر التقييم لتحديد الخطوات التالية».
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن مانشستر يونايتد يعاني من عدة إصابات عليه أن يتعامل معها، وأكد النادي أن سيرجيو ريجيلون سيكون من بين الغائبين عن مباراة الفريق أمام كريستال بالاس اليوم السبت. وذكر النادي: «يغيب سيرجيو ريجيلون عن المباراة أمام كريستال بالاس التي تقام السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إصابة خفيفة«.
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