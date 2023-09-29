ليساندرو يغيب لفترة طويلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬غياب‭ ‬ليساندرو‭ ‬مارتينيز‭ ‬‮«‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تفاقم‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المدافع‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬تعرض‭ ‬لكسر‭ ‬في‭ ‬مشط‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ذهاب‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬بالدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬أمام‭ ‬إشبيلية،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬والتي‭ ‬أبعدته‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬مدة‭ ‬شهرين‭.‬

وذكر‭ ‬النادي‭: ‬‮«‬ليساندرو‭ ‬مارتينيز‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بسبب‭ ‬تفاقم‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬تعرض‭ ‬المدافع‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لانتكاسة‭ ‬في‭ ‬مباراتنا‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬واصل‭ ‬مارتينيز‭ ‬اللعب‭ ‬بكل‭ ‬شجاعة‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬التاليتين‭ ‬أمام‭ ‬برايتون‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬ولكن‭ ‬تقرر‭ ‬الآن‭ ‬أنه‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬للغياب‭ ‬للتعافي‭ ‬وإعادة‭ ‬التأهيل‭. ‬ويستمر‭ ‬التقييم‭ ‬لتحديد‭ ‬الخطوات‭ ‬التالية‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬إصابات‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يتعامل‭ ‬معها،‭ ‬وأكد‭ ‬النادي‭ ‬أن‭ ‬سيرجيو‭ ‬ريجيلون‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الغائبين‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭. ‬وذكر‭ ‬النادي‭: ‬‮«‬يغيب‭ ‬سيرجيو‭ ‬ريجيلون‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬السبت‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬خفيفة‮«‬‭.‬