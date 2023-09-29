ملاكم أفغاني يسقط في اختبار المنشطات‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬وحدة‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المنشطات‭ ‬إيقاف‭ ‬الملاكم‭ ‬الأفغاني‭ ‬محمد‭ ‬خيبر‭ ‬نورستاني‭ ‬مؤقتاً‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬عقب‭ ‬سقوطه‭ ‬في‭ ‬اختبار‭. ‬وأصبح‭ ‬نورستاني‭ ‬أول‭ ‬رياضي‭ ‬يسقط‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬هانغتشو‭ ‬بالصين،‭ ‬وأبلغ‭ ‬بالإيقاف‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يستعد‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬63‭.‬5‭-‬71‭ ‬كيلوجراماً‭ ‬للرجال‭. ‬ويمكن‭ ‬لنورستاني‭ ‬طلب‭ ‬الخضوع‭ ‬لعينة‭ ‬ثانية‭.‬

وأوضحت‭ ‬وحدة‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المنشطات‭ ‬أن‭ ‬عينة‭ ‬نورستاني‭ ‬أُخذت‭ ‬منه‭ ‬خارج‭ ‬المنافسات،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وأحيلت‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬مكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الرياضية‭. ‬ولم‭ ‬يتسن‭ ‬لـ«رويترز‮»‬‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬فوري‭ ‬من‭ ‬الملاكم‭ ‬الأفغاني‭ ‬أو‭ ‬فريقه،‭ ‬ولم‭ ‬يردّ‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي،‭ ‬المنظم‭ ‬للألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬للتعليق‭.‬