ملاكم أفغاني يسقط في اختبار المنشطات‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت وحدة الكشف عن المنشطات إيقاف الملاكم الأفغاني محمد خيبر نورستاني مؤقتاً خلال دورة الألعاب الآسيوية عقب سقوطه في اختبار. وأصبح نورستاني أول رياضي يسقط في اختبار للكشف عن المنشطات في الألعاب الآسيوية الحالية في هانغتشو بالصين، وأبلغ بالإيقاف بينما كان يستعد لخوض منافسات وزن 63.5-71 كيلوجراماً للرجال. ويمكن لنورستاني طلب الخضوع لعينة ثانية.
وأوضحت وحدة الكشف عن المنشطات أن عينة نورستاني أُخذت منه خارج المنافسات، الأسبوع الماضي، وأحيلت القضية إلى قسم مكافحة المنشطات بالمحكمة الرياضية. ولم يتسن لـ«رويترز» الحصول على تعليق فوري من الملاكم الأفغاني أو فريقه، ولم يردّ المجلس الأولمبي الآسيوي، المنظم للألعاب الآسيوية، على طلب للتعليق.
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