سهم ((نايك)) يرتفع بعد تراجع مخزوناتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬سهم‭ ‬شركة‭ ‬الملابس‭ ‬والأدوات‭ ‬الرياضية‭ ‬الأمريكية‭ ‬نايك‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬تعاملات‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬إعلانها‭ ‬تراجع‭ ‬مخزوناتها‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬نحو‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬القديمة‭ ‬وطرح‭ ‬منتجات‭ ‬جديدة‭ ‬أكثر‭ ‬ربحية‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج‭ ‬للأنباء‭ ‬أن‭ ‬مخزون‭ ‬نايك‭ ‬تراجع‭ ‬بنسبة‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬8‭.‬7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬توقعات‭ ‬المحللين‭. ‬كما‭ ‬زادت‭ ‬إيرادات‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬12‭.‬9‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يقل‭ ‬قليلا‭ ‬عن‭ ‬متوسط‭ ‬تقديرات‭ ‬المحللين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬جاء‭ ‬هامش‭ ‬أرباح‭ ‬الشركة‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬التوقعات‭.‬

وقال‭ ‬مات‭ ‬فريند‭ ‬المدير‭ ‬المالي‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬مع‭ ‬المحللين‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مرتاحون‭ ‬مع‭ ‬مستوى‭ ‬المخزون‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬مقارنة‭ ‬بمبيعات‭ ‬التجزئة‭ ‬التي‭ ‬نراها‮»‬‭.‬

وقدمت‭ ‬نايك‭ ‬تخفيضات‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬لكي‭ ‬تزيد‭ ‬مبيعاتها‭ ‬وهي‭ ‬استراتيجية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬الربحية‭. ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬تراجع‭ ‬المخزونات‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سياسة‭ ‬الشركة‭ ‬بدأت‭ ‬تؤتي‭ ‬ثمارها‭. ‬وارتفع‭ ‬ربح‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬إلى‭ ‬94‭ ‬سنتا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتجاوز‭ ‬توقعات‭ ‬المحللين‭.‬