سهم ((نايك)) يرتفع بعد تراجع مخزوناتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
واشنطن (د ب أ): ارتفع سعر سهم شركة الملابس والأدوات الرياضية الأمريكية نايك في بداية تعاملات أمس الجمعة بعد إعلانها تراجع مخزوناتها في مؤشر على تحقيق تقدم نحو التخلص من المنتجات القديمة وطرح منتجات جديدة أكثر ربحية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مخزون نايك تراجع بنسبة 10 % إلى ما يعادل 8.7 مليارات دولار وهو ما يفوق توقعات المحللين. كما زادت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 12.9 مليار دولار وهو ما يقل قليلا عن متوسط تقديرات المحللين، في حين جاء هامش أرباح الشركة أعلى من التوقعات.
وقال مات فريند المدير المالي للشركة في مؤتمر مع المحللين أمس: «نحن مرتاحون مع مستوى المخزون في السوق، مقارنة بمبيعات التجزئة التي نراها».
وقدمت نايك تخفيضات في الأسعار لكي تزيد مبيعاتها وهي استراتيجية أدت إلى تراجع الربحية. لذلك فإن تراجع المخزونات إشارة إلى أن سياسة الشركة بدأت تؤتي ثمارها. وارتفع ربح السهم الواحد إلى 94 سنتا وهو ما يتجاوز توقعات المحللين.
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