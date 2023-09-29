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مدافعة ويستهام: تعرضت للعنصرية

9/29/2023 7:24:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تحدثت‭ ‬هاوا‭ ‬سيسوكو،‭ ‬مدافعة‭ ‬فريق‭ ‬ويستهام‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬للسيدات،‭ ‬عن‭ ‬العنصرية‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ودعت‭ ‬شركات‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأمان‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬سيسوكو‭ ‬تعرضت‭ ‬للعنصرية‭ ‬بعد‭ ‬طردها‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬تدخلها‭ ‬على‭ ‬سارة‭ ‬مايلينج‭ ‬في‭ ‬المباراة
التي‭ ‬انتهت‭ ‬بخسارة‭ ‬ويستهام‭ ‬1‭ .‬2‭/‬

وجرى‭ ‬إبلاغ‭ ‬الشرطة‭ ‬بالأمر،‭ ‬لكن‭ ‬سيسوكو‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬العنصريين‭ ‬سيجدون‭ ‬طريقا‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬النهاية‭.‬

وقالت‭ ‬سيسوكو‭ ‬عن‭ ‬العنصرية‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‭: ‬‮«‬نعم،‭ ‬وبكل‭ ‬الصدق،‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬أمرا‭ ‬مفاجئا‭ ‬لي‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬تحدثوا‭ ‬عنها‭ ‬كانوا‭ ‬يكذبون‭ ‬أو‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬لهم‭ ‬شيء،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬أبدا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السيدات،‭ ‬وربما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حدوث‭ ‬ذلك‭ ‬ستكون‭ ‬السيدات‭ ‬هادئات،‭ ‬لم‭ ‬أتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬لي‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬فعلوا‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يشاهدوا‭ ‬مبارياتنا‭ ‬حتى‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬سيسوكو‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أشخاص‭ ‬يتابعون‭ ‬الدوري‭ ‬كنت‭ ‬سأتفهم‭ ‬ذلك‭ ‬أكثر،‭ ‬لكن‭ ‬حينما‭ ‬حدث‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أشخاص‭ ‬ليسوا‭ ‬فرنسيين‭ ‬أو‭ ‬إنجليز،‭ ‬كنت‭ ‬أقول‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬شأنك‭ ‬الخاص‮»‬‭.‬

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