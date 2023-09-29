مدافعة ويستهام: تعرضت للعنصرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن (د ب أ): تحدثت هاوا سيسوكو، مدافعة فريق ويستهام يونايتد الإنجليزي للسيدات، عن العنصرية التي تعرضت لها العام الماضي، ودعت شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى توفير المزيد من الأمان.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن سيسوكو تعرضت للعنصرية بعد طردها في مباراة أستون فيلا يوم 15 أكتوبر من العام الماضي، بعد تدخلها على سارة مايلينج في المباراة
التي انتهت بخسارة ويستهام 1 .2/
وجرى إبلاغ الشرطة بالأمر، لكن سيسوكو قالت إن العنصريين سيجدون طريقا ما في النهاية.
وقالت سيسوكو عن العنصرية التي واجهتها: «نعم، وبكل الصدق، لقد كان ذلك أمرا مفاجئا لي».
وأضافت: «لا يعني ذلك أن الرجال الذين تحدثوا عنها كانوا يكذبون أو أنه لم يحدث لهم شيء، لكن ذلك لم يحدث أبدا في كرة السيدات، وربما في حال حدوث ذلك ستكون السيدات هادئات، لم أتوقع أن يحدث ذلك لي خاصة وأن الأشخاص الذين فعلوا ذلك لم يشاهدوا مبارياتنا حتى».
وتابعت سيسوكو: «إذا جاء ذلك من أشخاص يتابعون الدوري كنت سأتفهم ذلك أكثر، لكن حينما حدث ذلك من أشخاص ليسوا فرنسيين أو إنجليز، كنت أقول إنه يجب أن تركز على شأنك الخاص».
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