ألونسو: لا أشعر بانزعاج من ارتباط اسمي بتدريب ريال مدريد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دوسلدورف‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬بالانزعاج‭ ‬إزاء‭ ‬التقارير‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬ألمحت‭ ‬إلى‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬ناديه‭ ‬السابق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭.‬

وذكرت‭ ‬إذاعة‭ ‬‮«‬ماركا‮»‬‭ ‬الإسبانية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أن‭ ‬مسؤولي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬اختاروا‭ ‬ألونسو‭ ‬ليكون‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الجديد‭ ‬للفريق‭ ‬عقب‭ ‬رحيل‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي،‭ ‬لتدريب‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬2024‭.‬

وقال‭ ‬ألونسو‭: ‬‮«‬الوقت‭ ‬مبكر‭ ‬جدا‭. ‬نحن‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭. ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬مشكلة‭. ‬بالطبع‭ ‬أنا‭ ‬أحافظ‭ ‬على‭ ‬تركيزي‭. ‬بدأنا‭ ‬الموسم‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬أول‭ ‬شخص‭ ‬يواصل‭ ‬العمل‭ ‬بتركيز‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬مشكلة‭ ‬للاعبيه‭ ‬لأنهم‭ ‬يعرفون‭ ‬طريقة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مشكلة‭ ‬لدى‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭. ‬ولم‭ ‬نتحدث‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬

وتولى‭ ‬ألونسو‭ ‬تدريب‭ ‬ليفركوزن‭ ‬قبل‭ ‬12‭ ‬شهرا،‭ ‬حيث‭ ‬قاد‭ ‬الفريق‭ ‬للصعود‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬القاع‭ ‬إلى‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭. ‬وبدأ‭ ‬الفريق‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادلا،‭ ‬ويبتعد‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ،‭ ‬متصدر‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬ماينز‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

ولعب‭ ‬ألونسو‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2009‭ ‬إلى‭ ‬2014‭ ‬وفاز‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬موسم‭ ‬له‭. ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬باللقب‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬ليفربول،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فوزه‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬وفوزه‭ ‬ببطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬مرتين‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭.‬

وارتبط‭ ‬اسم‭ ‬ألونسو‭ ‬41‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بتدريب‭ ‬الريال‭ ‬ولكنه‭ ‬جدد‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬قبل‭ ‬شهرين،‭ ‬حتى‭ ‬2026‭. ‬وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬ليفركوزن‭ ‬مستعدّ‭ ‬لتركه‭ ‬يرحل‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬رغبة‭ ‬من‭ ‬ناد‭ ‬كبير‭ ‬لضمه‭ ‬مثل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭.‬