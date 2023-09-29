الصــين تواصــل حصـــد الـذهــــب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أهدت‭ ‬كينوين‭ ‬جينغ‭ ‬الصين‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬جديدة،‭ ‬بعدما‭ ‬فازت‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بلقب‭ ‬مسابقة‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬لفردي‭ ‬السيدات‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬هانغجو،‭ ‬فيما‭ ‬يتطلع‭ ‬نجم‭ ‬الرياضات‭ ‬الالكترونية‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬‮«‬فايكر‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬تطويق‭ ‬عنقه‭ ‬بالمعدن‭ ‬الأصفر‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬إعفاء‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬بلاده‭.‬

وستكون‭ ‬33‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬متاحة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭. ‬

وتغلبت‭ ‬جينغ‭ (‬20‭ ‬عامًا‭) ‬على‭ ‬مواطنتها‭ ‬زهو‭ ‬لين‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و44‭ ‬دقيقة،‭ ‬وتابعت‭ ‬تطورها‭ ‬بعد‭ ‬بلوغها‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لبطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬مطلع‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬وتمكنت‭ ‬خلال‭ ‬مشوارها‭ ‬من‭ ‬إقصاء‭ ‬التونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭.‬

وقالت‭ ‬جينغ‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بأنني‭ ‬مختلفة‭ ‬لأنني‭ ‬هنا‭ ‬أمثل‭ ‬بلدي‭. ‬في‭ ‬باليرمو،‭ ‬كان‭ ‬إنجازًا‭ ‬شخصيًا‭ ‬لي‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬اللقب،‭ ‬لأنني‭ ‬قدمت‭ ‬أداءً‭ ‬سيئًا‭ ‬في‭ ‬البطولتين‭ ‬الكبيرتين‭ ‬السابقتين،‭ ‬كنت‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬لعب‭ ‬بعض‭ ‬البطولات‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬المنخفض‭ ‬لكسب‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬عملنا‭ ‬بجد‭ ‬وقمنا‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لأننا‭ ‬نعتبر‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬مهمة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬زوجي‭ ‬الرجال،‭ ‬أحرز‭ ‬الثنائي‭ ‬التايواني‭ ‬هسو‭ ‬يو‭-‬هسيو‭ ‬وجيسون‭ ‬جانغ‭ ‬الذهبية‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬الهندي‭ ‬ساكيث‭ ‬مينيني‭ ‬ورامكومار‭ ‬راماثان‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭.‬





هيمنة‭ ‬صينية‭ ‬على‭ ‬أم‭ ‬الألعاب

وتابعت‭ ‬الصين‭ ‬هيمنتها‭ ‬كالمعتاد‭ ‬وحصدت‭ ‬أوّل‭ ‬ألقابها‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬هانغجو،‭ ‬حيث‭ ‬حلّ‭ ‬تشانغ‭ ‬جون‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬المشي‭ ‬لمسافة‭ ‬20‭ ‬كلم،‭ ‬فيما‭ ‬فازت‭ ‬مواطنته‭ ‬يانغ‭ ‬جيايو‭ ‬بسباق‭ ‬السيدات‭.‬

ورفعت‭ ‬الصين‭ ‬غلتها‭ ‬إلى‭ ‬96‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬متقدمة‭ ‬بفارق‭ ‬شاسع‭ ‬عن‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬الثانية‭ (‬24‭ ‬ذهبية‭) ‬واليابان‭ (‬21‭).‬

وحصلت‭ ‬اليابان‭ ‬على‭ ‬ميداليتين‭ ‬ذهبية‭ ‬وفضية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الترياتلون‭ ‬الفردي‭ ‬للرجال‭ ‬بفضل‭ ‬كينجي‭ ‬نينر‭ ‬وماكوتو‭ ‬أوداكورا‭. ‬

8‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬للهند

ورفعت‭ ‬الهند‭ ‬رصيدها‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬ذهبيات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬فريقها‭ ‬في‭ ‬الرماية‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬ذهبيتين‭ ‬اضافيتين‭.‬

وتتجه‭ ‬الانظار‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬ميدان‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬حيث‭ ‬أقيم‭ ‬نهائي‭ ‬رمي‭ ‬المطرقة‭ ‬للسيدات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقة‭ ‬الكرة‭ ‬الحديد‭ ‬وسباق‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬م‭ ‬للسيدات‭.‬

كما‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬اليوم‭ ‬السادس‭ ‬والأخير‭ ‬للسباحة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التألق‭ ‬لأصحاب‭ ‬الارض،‭ ‬بقيادة‭ ‬تشين‭ ‬هاييانغ‭ ‬وتشانغ‭ ‬يوفي،‭ ‬حيث‭ ‬تبحث‭ ‬الاخيرة‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬عندما‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬50‭ ‬مترا‭ ‬فراشة‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬يسعى‭ ‬تشين‭ ‬لتكرار‭ ‬تألقه‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استكمال‭ ‬اكتساح‭ ‬ألقاب‭ ‬سباحة‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬الآسياد‭.‬

وبعد‭ ‬فوزه‭ ‬بسباقي‭ ‬100‭ ‬و200م،‭ ‬اجتاز‭ ‬تصفيات‭ ‬الـ50‭ ‬م‭ ‬بتوقيت‭ ‬26‭.‬25‭ ‬ث،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭.

‬وقال‭ ‬تشين‭ ‬إن‭ ‬اهتمامه‭ ‬سيتحول‭ ‬بعد‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬إلى‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قضيت‭ ‬وقتًا‭ ‬رائعًا‭ ‬لأنني‭ ‬كنت‭ ‬هنا‭ ‬بالفعل‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬مايو‭ (‬للبطولة‭ ‬الوطنية‭) ‬وأنا‭ ‬راضٍ‭ ‬جدًا‭ ‬عن‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬





فايكر‭ ‬يحلم‭ ‬بالذهب‭ ‬و«الإعفاء‮»‬

بدوره،‭ ‬يلهث‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬لي‭ ‬‮«‬فايكر‮»‬‭ ‬سانغ‭-‬هيوك‭ ‬وزملاؤه‭ ‬خلف‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬ League ‭ ‬ of ‭ ‬ Legends ‭ ‬ضمن‭ ‬الرياضات‭ ‬الالكترونية‭ ‬التي‭ ‬أدرجت‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬وصاحبة‭ ‬الشعبية‭ ‬الجارفة‭ ‬لدى‭ ‬الجيل‭ ‬اليافع‭.‬

وكان‭ ‬مواطن‭ ‬‮«‬فايكر‮»‬،‭ ‬كيم‭ ‬غوان‭-‬وو‭ ‬أحرز‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬ Street ‭ ‬ Fighter ‭ ‬ V ‭: ‬ Champion ‭ ‬ Edition ‭.‬

وفي‭ ‬إعادة‭ ‬للنهائي‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬عندما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لعبة‭ ‬رسمية،‭ ‬فازت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬ League ‭ ‬ of ‭ ‬ Legends ‭.‬

وثمة‭ ‬حافز‭ ‬اضافي،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الفوز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬سيمنح‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬مكافأة‭ ‬الاعفاء‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬الاجبارية‭.‬

تعتبر‭ ‬الإعفاءات‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬مسألة‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وقد‭ ‬أدى‭ ‬احتمال‭ ‬حصول‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬الاعفاء‭ ‬إلى‭ ‬اثارة‭ ‬حالات‭ ‬جدل‭ ‬جديدة‭ ‬حول‭ ‬أحقيتهم‭ ‬بالحصول‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬عدمه‭.‬