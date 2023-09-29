الصــين تواصــل حصـــد الـذهــــب

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- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) - (أ ف ب): أهدت كينوين جينغ الصين ميدالية ذهبية جديدة، بعدما فازت أمس الجمعة بلقب مسابقة كرة المضرب لفردي السيدات ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغجو، فيما يتطلع نجم الرياضات الالكترونية الكوري الجنوبي «فايكر» إلى تطويق عنقه بالمعدن الأصفر والحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية في بلاده.
وستكون 33 ميدالية ذهبية متاحة في اليوم السادس من الألعاب.
وتغلبت جينغ (20 عامًا) على مواطنتها زهو لين 6-2 و6-4 في ساعة و44 دقيقة، وتابعت تطورها بعد بلوغها الدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة مطلع هذا الشهر، وتمكنت خلال مشوارها من إقصاء التونسية أنس جابر.
وقالت جينغ: «أشعر بأنني مختلفة لأنني هنا أمثل بلدي. في باليرمو، كان إنجازًا شخصيًا لي».
وتابعت: «هذا اللقب، لأنني قدمت أداءً سيئًا في البطولتين الكبيرتين السابقتين، كنت بحاجة إلى لعب بعض البطولات ذات المستوى المنخفض لكسب مزيد من النقاط».
وأضافت: «لكن هذه المرة في دورة الألعاب الآسيوية عملنا بجد وقمنا بالكثير من الاستعدادات لأننا نعتبر هذه البطولة مهمة للغاية».
وفي فئة زوجي الرجال، أحرز الثنائي التايواني هسو يو-هسيو وجيسون جانغ الذهبية بفوزه على الثنائي الهندي ساكيث مينيني ورامكومار راماثان 6-4 و6-4.
هيمنة صينية على أم الألعاب
وتابعت الصين هيمنتها كالمعتاد وحصدت أوّل ألقابها في ألعاب القوى في هانغجو، حيث حلّ تشانغ جون في المركز الأول في سباق المشي لمسافة 20 كلم، فيما فازت مواطنته يانغ جيايو بسباق السيدات.
ورفعت الصين غلتها إلى 96 ميدالية ذهبية في الترتيب العام، متقدمة بفارق شاسع عن كوريا الجنوبية الثانية (24 ذهبية) واليابان (21).
وحصلت اليابان على ميداليتين ذهبية وفضية في سباق الترياتلون الفردي للرجال بفضل كينجي نينر وماكوتو أوداكورا.
8 ميداليات ذهبية للهند
ورفعت الهند رصيدها إلى 8 ذهبيات في المركز الرابع بعدما نجح فريقها في الرماية في حصد ذهبيتين اضافيتين.
وتتجه الانظار الجمعة إلى ميدان ألعاب القوى، حيث أقيم نهائي رمي المطرقة للسيدات، إضافة إلى مسابقة الكرة الحديد وسباق 10 آلاف م للسيدات.
كما من المرجح أن يشهد اليوم السادس والأخير للسباحة المزيد من التألق لأصحاب الارض، بقيادة تشين هاييانغ وتشانغ يوفي، حيث تبحث الاخيرة عن الفوز بالميدالية الذهبية السادسة في الألعاب عندما تشارك في سباق 50 مترا فراشة.
من ناحيته، يسعى تشين لتكرار تألقه غير المسبوق في بطولة العالم من خلال استكمال اكتساح ألقاب سباحة الصدر في الآسياد.
وبعد فوزه بسباقي 100 و200م، اجتاز تصفيات الـ50 م بتوقيت 26.25 ث، وهو رقم قياسي جديد في الألعاب.
وقال تشين إن اهتمامه سيتحول بعد الألعاب الآسيوية إلى أولمبياد باريس 2024.
وأضاف: «لقد قضيت وقتًا رائعًا لأنني كنت هنا بالفعل مرة واحدة في مايو (للبطولة الوطنية) وأنا راضٍ جدًا عن الملعب».
فايكر يحلم بالذهب و«الإعفاء»
بدوره، يلهث الكوري الجنوبي لي «فايكر» سانغ-هيوك وزملاؤه خلف الميدالية الذهبية في مسابقة League of Legends ضمن الرياضات الالكترونية التي أدرجت للمرة الاولى في تاريخ الألعاب الآسيوية وصاحبة الشعبية الجارفة لدى الجيل اليافع.
وكان مواطن «فايكر»، كيم غوان-وو أحرز ذهبية في مسابقة Street Fighter V : Champion Edition .
وفي إعادة للنهائي قبل خمس سنوات عندما لم تكن لعبة رسمية، فازت كوريا الجنوبية على الصين في نصف نهائي League of Legends .
وثمة حافز اضافي، حيث إن الفوز بالميدالية الذهبية سيمنح الرياضيين من كوريا الجنوبية مكافأة الاعفاء من الخدمة العسكرية الاجبارية.
تعتبر الإعفاءات من الخدمة العسكرية مسألة مثيرة للجدل في كوريا الجنوبية، وقد أدى احتمال حصول اللاعبين على الاعفاء إلى اثارة حالات جدل جديدة حول أحقيتهم بالحصول عليه من عدمه.
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