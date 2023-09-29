((البارالمبية)) ترفع الحظر عن رياضيي روسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كولونيا (ألمانيا) (د ب أ): صوتت اللجنة البارالمبية الدولية ضد تعليق عضوية روسيا بسبب أزمة غزوها لأوكرانيا، وهو ما يعني أن الرياضيين الروس سيتمكنون من المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقررة العام المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.
لكن عضوية روسيا تم إيقافها بشكل مؤقت في عملية التصويت الثانية، الأمر الذي يعني أن الرياضيين الروس يمكنهم المشاركة كمحايدين.
وذكر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية الدولية عبر تطبيق «إكس» للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا): «بسبب عملية الإيقاف الجزئي فقدت اللجنة الأولمبية الروسية كل حقوقها في عضوية الأولمبية الدولية، ورغم ذلك فإن الرياضيين الروس يمكنهم المشاركة بشكل فردي ومحايد في منافسات دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024».
وفي نتيجة مفاجئة شيئا ما، صوت 74 عضوا ضد التعليق الكامل لروسيا «نظرا لأن ذلك يمثل خرقا للالتزامات الدستورية للعضوية»، بينما أيد 65 عضوا تعليق عضوية روسيا، وامتنع 13 عضوا عن التصويت في الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية في البحرين.
وشهدت عملية التصويت الثاني، موافقة 95 عضوا على رفع الإيقاف الجزئي مما يعني إمكانية مشاركتهم كرياضيين محايدين، مقابل رفض 56 عضوا وامتناع ستة أعضاء.
ومن المقرر إجراء عمليات تصويت منفصلة بشأن رياضيي بيلاروس الذين خضعوا للإيقاف أيضا بسبب دور بلادهم الداعم لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.
من جانبه، انتقد جوليوس بوشر، رئيس اللجنة البارالمبية الألمانية، نتيجة التصويت التي أعادت الرياضيين الروس مجددا، مبديا رفضه لدخولهم المنافسات كرياضيين محايدين ووصف القرار بالزائف.
وقال بوشر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «إنها ليست لحظة عظيمة لمبادئ اللجنة الأولمبية الدولية، هناك حرب لا زالت مستمرة وهي تستمر في إلحاق الدمار بشكل أكثر من ذي قبل».
وأضاف أن اللجنة البارالمبية الروسية لم تقل كلمة أسف واحدة عن الحرب، مشيرا إلى أنهم يدعون إلى الحرب ويمجدون القتل والقاتل، على حسب وصفه.
وكان الغزو الروسي لأوكرانيا قد بدأ قبل أيام قليلة من بدء بارالمبياد 2022 الشتوي في بكين، وقد تقرر إقصاء رياضيي روسيا وبيلاروس عشية حفل الافتتاح.
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