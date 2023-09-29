((البارالمبية)) ترفع الحظر عن رياضيي روسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كولونيا‭ (‬ألمانيا‭) (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬صوتت‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬ضد‭ ‬تعليق‭ ‬عضوية‭ ‬روسيا‭ ‬بسبب‭ ‬أزمة‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬سيتمكنون‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬المقررة‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭.‬

لكن‭ ‬عضوية‭ ‬روسيا‭ ‬تم‭ ‬إيقافها‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬الثانية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬يمكنهم‭ ‬المشاركة‭ ‬كمحايدين‭.‬

وذكر‭ ‬الحساب‭ ‬الرسمي‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭): ‬‮«‬بسبب‭ ‬عملية‭ ‬الإيقاف‭ ‬الجزئي‭ ‬فقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الروسية‭ ‬كل‭ ‬حقوقها‭ ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬يمكنهم‭ ‬المشاركة‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‭ ‬ومحايد‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬2024‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬نتيجة‭ ‬مفاجئة‭ ‬شيئا‭ ‬ما،‭ ‬صوت‭ ‬74‭ ‬عضوا‭ ‬ضد‭ ‬التعليق‭ ‬الكامل‭ ‬لروسيا‭ ‬‮«‬نظرا‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يمثل‭ ‬خرقا‭ ‬للالتزامات‭ ‬الدستورية‭ ‬للعضوية‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬أيد‭ ‬65‭ ‬عضوا‭ ‬تعليق‭ ‬عضوية‭ ‬روسيا،‭ ‬وامتنع‭ ‬13‭ ‬عضوا‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وشهدت‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬الثاني،‭ ‬موافقة‭ ‬95‭ ‬عضوا‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الإيقاف‭ ‬الجزئي‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬إمكانية‭ ‬مشاركتهم‭ ‬كرياضيين‭ ‬محايدين،‭ ‬مقابل‭ ‬رفض‭ ‬56‭ ‬عضوا‭ ‬وامتناع‭ ‬ستة‭ ‬أعضاء‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬تصويت‭ ‬منفصلة‭ ‬بشأن‭ ‬رياضيي‭ ‬بيلاروس‭ ‬الذين‭ ‬خضعوا‭ ‬للإيقاف‭ ‬أيضا‭ ‬بسبب‭ ‬دور‭ ‬بلادهم‭ ‬الداعم‭ ‬لروسيا‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬انتقد‭ ‬جوليوس‭ ‬بوشر،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الألمانية،‭ ‬نتيجة‭ ‬التصويت‭ ‬التي‭ ‬أعادت‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬مجددا،‭ ‬مبديا‭ ‬رفضه‭ ‬لدخولهم‭ ‬المنافسات‭ ‬كرياضيين‭ ‬محايدين‭ ‬ووصف‭ ‬القرار‭ ‬بالزائف‭.‬

وقال‭ ‬بوشر‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭): ‬‮«‬إنها‭ ‬ليست‭ ‬لحظة‭ ‬عظيمة‭ ‬لمبادئ‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬هناك‭ ‬حرب‭ ‬لا‭ ‬زالت‭ ‬مستمرة‭ ‬وهي‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬إلحاق‭ ‬الدمار‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذي‭ ‬قبل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الروسية‭ ‬لم‭ ‬تقل‭ ‬كلمة‭ ‬أسف‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬الحرب،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬يدعون‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭ ‬ويمجدون‭ ‬القتل‭ ‬والقاتل،‭ ‬على‭ ‬حسب‭ ‬وصفه‭.‬

وكان‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬بارالمبياد‭ ‬2022‭ ‬الشتوي‭ ‬في‭ ‬بكين،‭ ‬وقد‭ ‬تقرر‭ ‬إقصاء‭ ‬رياضيي‭ ‬روسيا‭ ‬وبيلاروس‭ ‬عشية‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭.‬