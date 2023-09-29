((كاس)) تؤجل الاستماع في قضية فالييفا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أرجأت‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولية‭ (‬كاس‭) ‬جلسة‭ ‬الاستماع‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬المنشطات‭ ‬الخاصة‭ ‬بلاعبة‭ ‬التزلج‭ ‬الفني‭ ‬الروسية‭ ‬كاميلا‭ ‬فالييفا،‭ ‬التي‭ ‬ألقت‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬أولمبياد‭ ‬بكين‭ ‬2022‭ ‬الشتوي،‭ ‬حتى‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الوثائق‭.‬

وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬كاس‭ ‬قد‭ ‬أتاحت‭ ‬إمكانية‭ ‬تمديد‭ ‬جلسات‭ ‬الإدلاء‭ ‬بالشهادة‭ ‬حتى‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬ليكون‭ ‬اليوم‭ ‬الرابع‭. ‬لكن‭ ‬المحكمة‭ ‬أعلنت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬الأدلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية،‭ ‬أمر‭ ‬المجلس‭ ‬بتقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوثائق،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬تمكين‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬بحث‭ ‬تلك‭ ‬الوثائق‭ ‬ومعالجتها،‭ ‬سمحت‭ ‬بعقد‭ ‬جلسات‭ ‬الاستماع‭ ‬يومين‭ ‬آخرين‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬المحكمة‭: ‬‮«‬ستستأنف‭ ‬جلسات‭ ‬الاستماع‭ ‬في‭ ‬يومي‭ ‬التاسع‭ ‬والعاشر‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬لوزان،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأدلة‭ ‬وسيستمع‭ ‬المجلس‭ ‬للمرافعات‭ ‬الختامية‭ ‬للأطراف‭ ‬المعنية‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭: ‬‮«‬بعدها‭ ‬ستقوم‭ ‬هيئة‭ ‬المحكمة‭ ‬بالتداول‭ ‬وإعداد‭ ‬القرار‮»‬‭. ‬وجرى‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬استئناف‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬كاس‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ (‬وادا‭) ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتزلج‭ ‬والوكالة‭ ‬الروسية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ (‬روسادا‭) ‬ضد‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬التأديبية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬روسادا‭.‬

وبدأت‭ ‬جلسات‭ ‬الاستماع‭ ‬المغلقة‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬محكمة‭ ‬كاس‭ ‬في‭ ‬لوزان،‭ ‬وتدلي‭ ‬فالييفا‭ ‬بأقوالها‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬عن‭ ‬بعد‭.‬

وفي‭ ‬عمر‭ ‬الـ15‭ ‬عاما،‭ ‬كانت‭ ‬فالييفا‭ ‬قد‭ ‬ساعدت‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬التزلج‭ ‬الفني‭ ‬لفئة‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬بكين‭ ‬2022‭ ‬لكن‭ ‬تبين‭ ‬بعدها‭ ‬أن‭ ‬اختبارات‭ ‬المنشطات‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬تناولها‭ ‬مادة‭ ‬‮«‬تريميتازيدين‮»‬‭ ‬المحظورة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬ديسمبر‭ ‬2021‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬روسيا‭.‬

وسمحت‭ ‬لجنة‭ ‬تابعة‭ ‬لمحكمة‭ ‬‮«‬كاس‮»‬‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬لفالييفا‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬بكين‭ ‬2022‭ ‬وقد‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬قضت‭ ‬اللجنة‭ ‬التأديبية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬روسادا‭ ‬بأن‭ ‬فالييفا‭ ‬مدانة‭ ‬بتهمة‭ ‬المنشطات‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬ترتكب‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭ ‬أو‭ ‬إهمال،‭ ‬وأقصيت‭ ‬اللاعبة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬روسيا‭.‬‮

‬لكن‭ ‬وكالة‭ ‬وادا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتزلج‭ ‬وكذلك‭ ‬روسادا‭ ‬أبدوا‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬القرار‭.‬

وتسعى‭ ‬وادا‭ ‬لفرض‭ ‬عقوبة‭ ‬الإيقاف‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬مدة‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬2021‭ ‬مع‭ ‬شطبها‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أولمبياد‭ ‬بكين‭ ‬2022‭.‬

كذلك‭ ‬ينادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتزلج‭ ‬بفرض‭ ‬الإيقاف‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام،‭ ‬أو‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬مع‭ ‬شطبها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

أما‭ ‬روسادا‭ ‬فترغب‭ ‬في‭ ‬معاقبة‭ ‬فالييفا‭ ‬بتهمة‭ ‬المنشطات‭ ‬بشكل‭ ‬مناسب‭ ‬وفقا‭ ‬لقواعدها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬التوبيخ‭.‬

وتقول‭ ‬فالييفا‭ ‬وفريقها‭ ‬القانوني‭ ‬إن‭ ‬محكمة‭ ‬كاس‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬اختصاص‭ ‬قضائي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمطالبات‭ ‬وادا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتزلج‭ ‬وروسادا،‭ ‬وتطالب‭ ‬اللاعبة‭ ‬بتسجيل‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬روسيا‭ ‬مجددا‭.‬

ويتمثل‭ ‬الطلب‭ ‬البديل‭ ‬للاعبة‭ ‬وفريقها‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تؤيد‭ ‬محكمة‭ ‬كاس‭ ‬عدم‭ ‬ارتكابها‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭ ‬أو‭ ‬إهمال،‭ ‬وإيقافها‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬الأكثر‭ ‬دون‭ ‬شطبها‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬أولمبياد‭ ‬بكين‭.‬

وجاء‭ ‬إعلان‭ ‬القضية‭ ‬ليدفع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لتأجيل‭ ‬مراسم‭ ‬التتويج‭ ‬بمسابقة‭ ‬الفرق‭ ‬حتى‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬شطب‭ ‬نتائج‭ ‬فالييفا،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬يضمها،‭ ‬ستكون‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الفريق‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أحرز‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬