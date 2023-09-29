Saturday, 30 September 2023 03:36 GMT

((كاس)) تؤجل الاستماع في قضية فالييفا

9/29/2023 7:24:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أرجأت‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولية‭ (‬كاس‭) ‬جلسة‭ ‬الاستماع‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬المنشطات‭ ‬الخاصة‭ ‬بلاعبة‭ ‬التزلج‭ ‬الفني‭ ‬الروسية‭ ‬كاميلا‭ ‬فالييفا،‭ ‬التي‭ ‬ألقت‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬أولمبياد‭ ‬بكين‭ ‬2022‭ ‬الشتوي،‭ ‬حتى‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الوثائق‭.‬

وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬كاس‭ ‬قد‭ ‬أتاحت‭ ‬إمكانية‭ ‬تمديد‭ ‬جلسات‭ ‬الإدلاء‭ ‬بالشهادة‭ ‬حتى‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬ليكون‭ ‬اليوم‭ ‬الرابع‭. ‬لكن‭ ‬المحكمة‭ ‬أعلنت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬الأدلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية،‭ ‬أمر‭ ‬المجلس‭ ‬بتقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوثائق،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬تمكين‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬بحث‭ ‬تلك‭ ‬الوثائق‭ ‬ومعالجتها،‭ ‬سمحت‭ ‬بعقد‭ ‬جلسات‭ ‬الاستماع‭ ‬يومين‭ ‬آخرين‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬المحكمة‭: ‬‮«‬ستستأنف‭ ‬جلسات‭ ‬الاستماع‭ ‬في‭ ‬يومي‭ ‬التاسع‭ ‬والعاشر‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬لوزان،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأدلة‭ ‬وسيستمع‭ ‬المجلس‭ ‬للمرافعات‭ ‬الختامية‭ ‬للأطراف‭ ‬المعنية‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭: ‬‮«‬بعدها‭ ‬ستقوم‭ ‬هيئة‭ ‬المحكمة‭ ‬بالتداول‭ ‬وإعداد‭ ‬القرار‮»‬‭. ‬وجرى‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬استئناف‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬كاس‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ (‬وادا‭) ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتزلج‭ ‬والوكالة‭ ‬الروسية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ (‬روسادا‭) ‬ضد‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬التأديبية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬روسادا‭.‬

وبدأت‭ ‬جلسات‭ ‬الاستماع‭ ‬المغلقة‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬محكمة‭ ‬كاس‭ ‬في‭ ‬لوزان،‭ ‬وتدلي‭ ‬فالييفا‭ ‬بأقوالها‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬عن‭ ‬بعد‭.‬

وفي‭ ‬عمر‭ ‬الـ15‭ ‬عاما،‭ ‬كانت‭ ‬فالييفا‭ ‬قد‭ ‬ساعدت‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬التزلج‭ ‬الفني‭ ‬لفئة‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬بكين‭ ‬2022‭ ‬لكن‭ ‬تبين‭ ‬بعدها‭ ‬أن‭ ‬اختبارات‭ ‬المنشطات‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬تناولها‭ ‬مادة‭ ‬‮«‬تريميتازيدين‮»‬‭ ‬المحظورة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬ديسمبر‭ ‬2021‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬روسيا‭.‬

وسمحت‭ ‬لجنة‭ ‬تابعة‭ ‬لمحكمة‭ ‬‮«‬كاس‮»‬‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬لفالييفا‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬بكين‭ ‬2022‭ ‬وقد‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬قضت‭ ‬اللجنة‭ ‬التأديبية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬روسادا‭ ‬بأن‭ ‬فالييفا‭ ‬مدانة‭ ‬بتهمة‭ ‬المنشطات‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬ترتكب‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭ ‬أو‭ ‬إهمال،‭ ‬وأقصيت‭ ‬اللاعبة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬روسيا‭.‬‮
‬لكن‭ ‬وكالة‭ ‬وادا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتزلج‭ ‬وكذلك‭ ‬روسادا‭ ‬أبدوا‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬القرار‭.‬

وتسعى‭ ‬وادا‭ ‬لفرض‭ ‬عقوبة‭ ‬الإيقاف‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬مدة‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬2021‭ ‬مع‭ ‬شطبها‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أولمبياد‭ ‬بكين‭ ‬2022‭.‬

كذلك‭ ‬ينادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتزلج‭ ‬بفرض‭ ‬الإيقاف‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام،‭ ‬أو‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬مع‭ ‬شطبها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

أما‭ ‬روسادا‭ ‬فترغب‭ ‬في‭ ‬معاقبة‭ ‬فالييفا‭ ‬بتهمة‭ ‬المنشطات‭ ‬بشكل‭ ‬مناسب‭ ‬وفقا‭ ‬لقواعدها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬التوبيخ‭.‬

وتقول‭ ‬فالييفا‭ ‬وفريقها‭ ‬القانوني‭ ‬إن‭ ‬محكمة‭ ‬كاس‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬اختصاص‭ ‬قضائي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمطالبات‭ ‬وادا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتزلج‭ ‬وروسادا،‭ ‬وتطالب‭ ‬اللاعبة‭ ‬بتسجيل‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬روسيا‭ ‬مجددا‭.‬

ويتمثل‭ ‬الطلب‭ ‬البديل‭ ‬للاعبة‭ ‬وفريقها‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تؤيد‭ ‬محكمة‭ ‬كاس‭ ‬عدم‭ ‬ارتكابها‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭ ‬أو‭ ‬إهمال،‭ ‬وإيقافها‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬الأكثر‭ ‬دون‭ ‬شطبها‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬أولمبياد‭ ‬بكين‭.‬

وجاء‭ ‬إعلان‭ ‬القضية‭ ‬ليدفع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لتأجيل‭ ‬مراسم‭ ‬التتويج‭ ‬بمسابقة‭ ‬الفرق‭ ‬حتى‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬شطب‭ ‬نتائج‭ ‬فالييفا،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬يضمها،‭ ‬ستكون‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الفريق‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أحرز‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

MENAFN29092023000055011008ID1107168088

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث