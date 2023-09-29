((كاس)) تؤجل الاستماع في قضية فالييفا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): أرجأت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) جلسة الاستماع في قضية المنشطات الخاصة بلاعبة التزلج الفني الروسية كاميلا فالييفا، التي ألقت بظلالها على أولمبياد بكين 2022 الشتوي، حتى نوفمبر المقبل نظرا إلى الحاجة إلى مزيد من الوثائق.
وكانت محكمة كاس قد أتاحت إمكانية تمديد جلسات الإدلاء بالشهادة حتى أمس الجمعة، ليكون اليوم الرابع. لكن المحكمة أعلنت يوم الخميس: «بعد تقديم الأدلة من قبل الأطراف المعنية، أمر المجلس بتقديم المزيد من الوثائق، ومن أجل تمكين الأطراف المعنية من بحث تلك الوثائق ومعالجتها، سمحت بعقد جلسات الاستماع يومين آخرين».
وأوضحت المحكمة: «ستستأنف جلسات الاستماع في يومي التاسع والعاشر من نوفمبر 2023 في لوزان، حيث سيتم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالأدلة وسيستمع المجلس للمرافعات الختامية للأطراف المعنية».
وتابعت المحكمة في بيانها: «بعدها ستقوم هيئة المحكمة بالتداول وإعداد القرار». وجرى تقديم طلبات استئناف إلى محكمة كاس من جانب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) والاتحاد الدولي للتزلج والوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) ضد قرار اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات في روسادا.
وبدأت جلسات الاستماع المغلقة منذ يوم الثلاثاء الماضي في مقر محكمة كاس في لوزان، وتدلي فالييفا بأقوالها من روسيا عبر الاتصال المرئي عن بعد.
وفي عمر الـ15 عاما، كانت فالييفا قد ساعدت روسيا في التتويج بلقب التزلج الفني لفئة الفرق في أولمبياد بكين 2022 لكن تبين بعدها أن اختبارات المنشطات كشفت عن تناولها مادة «تريميتازيدين» المحظورة، وذلك في 25 ديسمبر 2021 خلال بطولة روسيا.
وسمحت لجنة تابعة لمحكمة «كاس» في الصين لفالييفا بالمشاركة في منافسات الفردي في أولمبياد بكين 2022 وقد احتلت المركز الرابع.
وفي وقت لاحق من عام 2022 قضت اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات في روسادا بأن فالييفا مدانة بتهمة المنشطات لكنها لم ترتكب أي خطأ أو إهمال، وأقصيت اللاعبة فقط من بطولة روسيا.
لكن وكالة وادا والاتحاد الدولي للتزلج وكذلك روسادا أبدوا احتجاجا على القرار.
وتسعى وادا لفرض عقوبة الإيقاف على اللاعبة مدة أربعة أعوام اعتبارا من ديسمبر 2021 مع شطبها من جميع المنافسات التي أقيمت خلال تلك الفترة، بما في ذلك أولمبياد بكين 2022.
كذلك ينادي الاتحاد الدولي للتزلج بفرض الإيقاف أربعة أعوام، أو مدة عامين على الأقل، مع شطبها من كل المنافسات في الفترة الماضية.
أما روسادا فترغب في معاقبة فالييفا بتهمة المنشطات بشكل مناسب وفقا لقواعدها، وهو ما قد يقتصر على التوبيخ.
وتقول فالييفا وفريقها القانوني إن محكمة كاس ليس لها اختصاص قضائي فيما يتعلق بمطالبات وادا والاتحاد الدولي للتزلج وروسادا، وتطالب اللاعبة بتسجيل نتائجها في بطولة روسيا مجددا.
ويتمثل الطلب البديل للاعبة وفريقها القانوني في أن تؤيد محكمة كاس عدم ارتكابها أي خطأ أو إهمال، وإيقافها مدة عامين على الأكثر دون شطبها من المنافسات التي شهدتها الفترة الماضية بما فيها أولمبياد بكين.
وجاء إعلان القضية ليدفع اللجنة الأولمبية الدولية لتأجيل مراسم التتويج بمسابقة الفرق حتى صدور حكم نهائي.
وفي حال شطب نتائج فالييفا، ومن ثم نتائج الفريق الروسي الذي يضمها، ستكون الميدالية الذهبية من نصيب الفريق الأمريكي الذي كان قد أحرز المركز الثاني.
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