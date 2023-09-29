محمد جابر: طموحنا السداسي رغم الصعوبة أو الثمانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب علي ميرزا: السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشف‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬طموحهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬يأخذهم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬ضمن‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬السداسي‭ ‬رغم‭ ‬وعورة‭ ‬الطريق‭ ‬وصعوبته‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬عنصري‭ ‬المحترف‭ ‬والخبرة‭ ‬لدى‭ ‬الأندية‭ ‬القوية‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬يسعى‭ ‬كذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الطموح‭ ‬المشروع‭ ‬للجميع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الأندية‭ ‬الثمانية‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الفائت‭. ‬ولفت‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬بكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬السابق‭ ‬فرض‭ ‬عليهم‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬الفريق‭ ‬إضافة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬أمين‭ ‬محمد‭ ‬وأحمد‭ ‬حسين‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬يوسف‭ ‬جابر‭ ‬الذي‭ ‬استقطبناه‭ ‬من‭ ‬صفوف‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة،‭ ‬ونمني‭ ‬النفس‭ ‬بأن‭ ‬يوفق‭ ‬ويقدم‭ ‬المردود‭ ‬المتأمل‭ ‬منه‭.‬