محمد جابر: طموحنا السداسي رغم الصعوبة أو الثمانية

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- Akhbar Al Khaleej) كتب علي ميرزا: السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كشف الكابتن محمد جابر مدرب الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي بني جمرة عن أن طموحهم في هذا الموسم يأخذهم إلى أن يكونوا ضمن الأندية التي تتأهل إلى الدور السداسي رغم وعورة الطريق وصعوبته والمتمثل في وجود عنصري المحترف والخبرة لدى الأندية القوية.
وقال مدرب بني جمرة إن فريقه يسعى كذلك ضمن الطموح المشروع للجميع إلى أن يكون من ضمن الأندية الثمانية كما حصل في الموسم الفائت. ولفت الكابتن محمد جابر إلى أنه بعد فوز فريقه بكأس الاتحاد خلال الموسم السابق فرض عليهم المحافظة على عناصر الفريق إضافة لأصحاب الخبرة أمين محمد وأحمد حسين.
وتابع قائلا: نسعى إلى الاستفادة من اللاعب يوسف جابر الذي استقطبناه من صفوف اتحاد الريف على سبيل الإعارة، ونمني النفس بأن يوفق ويقدم المردود المتأمل منه.
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