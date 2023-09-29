الحالة ينهي ملف المحترفين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أنهى الفريق الأول لكرة السلة بنادي الحالة ملف المحترفين الأجانب الذين سيمثلون الفريق في الموسم القادم 2023-2024، حيث تعاقد مع محترفين أمريكيين، واحد منها يلعب خارج المنطقة والآخر داخل المنطقة، وسيصل اللاعبان تباعا يومي الاثنين والثلاثاء القادمين ليتم إعلان أسمائهما ونشر الخبر رسميا في وسائل الإعلام، علما ان اللاعبين لم يسبق لهما اللعب في مملكة البحرين، وقد تم اختيارهما بدقة بحسب حاجة الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني القدير عقيل ميلاد، ويعول الحالة على المحترفين في المساهمة في تأهل الفريق الى الدورة السداسية للحفاظ على تاريخ النادي من الهبوط الذي سيطبق بدءا من الموسم بعد القادم، ولذلك لم يبرم الحالة الكثير من الصفقات المحلية ووجه تركيزه وثقله على الأجانب، وخصوصا مع القرار الجديد بالسماح بمشاركة محترفين اثنين مع انطلاق الدوري.
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