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الحالة ينهي ملف المحترفين

9/29/2023 7:24:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أنهى‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬الحالة‭ ‬ملف‭ ‬المحترفين‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬سيمثلون‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬أمريكيين،‭ ‬واحد‭ ‬منها‭ ‬يلعب‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬والآخر‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة،‭ ‬وسيصل‭ ‬اللاعبان‭ ‬تباعا‭ ‬يومي‭ ‬الاثنين‭ ‬والثلاثاء‭ ‬القادمين‭ ‬ليتم‭ ‬إعلان‭ ‬أسمائهما‭ ‬ونشر‭ ‬الخبر‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬اللاعبين‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لهما‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬اختيارهما‭ ‬بدقة‭ ‬بحسب‭ ‬حاجة‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬القدير‭ ‬عقيل‭ ‬ميلاد،‭ ‬ويعول‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تأهل‭ ‬الفريق‭ ‬الى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬الهبوط‭ ‬الذي‭ ‬سيطبق‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬القادم،‭ ‬ولذلك‭ ‬لم‭ ‬يبرم‭ ‬الحالة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصفقات‭ ‬المحلية‭ ‬ووجه‭ ‬تركيزه‭ ‬وثقله‭ ‬على‭ ‬الأجانب،‭ ‬وخصوصا‭ ‬مع‭ ‬القرار‭ ‬الجديد‭ ‬بالسماح‭ ‬بمشاركة‭ ‬محترفين‭ ‬اثنين‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬الدوري‭.‬

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