بعثة المحرق تصل إلى الدوحة للمشاركة في البطولة العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00





وصلت‭ ‬بعثة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬بنسختها‭ ‬الـ35‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬1‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬اكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬بمشاركة‭ ‬18‭ ‬ناديا‭ ‬يمثلون‭ ‬13‭ ‬دولة‭.‬

ويترأس‭ ‬البعثة‭ ‬محمد‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬ويضم‭ ‬الوفد‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والاداري‭ ‬و12‭ ‬لاعبا‭ ‬هم‭: ‬بدر‭ ‬عبدالله‭ ‬جاسم،‭ ‬محمد‭ ‬ناصر،‭ ‬حسين‭ ‬سلمان،‭ ‬علي‭ ‬ربيعة،‭ ‬علي‭ ‬جعفر،‭ ‬عبدالله‭ ‬ربيعة،‭ ‬باقر‭ ‬عيسى،‭ ‬نادر‭ ‬علي،‭ ‬حمد‭ ‬عثمان،‭ ‬طلال‭ ‬سعيد‭ ‬والمحترفين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬وجوليس‭ ‬كولز‭.‬

ويقود‭ ‬الفريق‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬ويساعده‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أيمن‭ ‬حمزة‭ ‬وجاسم‭ ‬محمد‭.‬

وبدأ‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬تدريباته‭ ‬الصباحية‭ ‬وخاض‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬في‭ ‬المساء‭ ‬امام‭ ‬فريق‭ ‬الوحدة‭ ‬الاماراتي،‭ ‬وذلك‭ ‬استعدادا‭ ‬للمواجهة‭ ‬الاولى‭ ‬الصعبة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ستجمعه‭ ‬بحامل‭ ‬اللقب‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬بطل‭ ‬الخليج‭ ‬وصيف‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭.‬

وقد‭ ‬تعاقد‭ ‬المحرق‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬أجنبيين‭ ‬هما‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬وجوليس‭ ‬كولز،‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬لوائح‭ ‬البطولة‭ ‬تسمح‭ ‬بتسجيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬اثنان‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬التعاقدات‭ ‬المحلية‭ ‬فلم‭ ‬يتمكن‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬ضم‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬جديد‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬مفاوضاته‭ ‬ومحاولاته‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬المحلية‭ ‬واللاعبين،‭ ‬ولذلك‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬اهداف‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬واقعية‭ ‬وهي‭ ‬الاستفادة‭ ‬والاحتكاك‭ ‬والاعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭)‬،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬طموح‭ ‬ايضا‭ ‬بالمنافسة‭ ‬والسعي‭ ‬نحو‭ ‬بلوغ‭ ‬أدوار‭ ‬متقدمة‭.‬

وكانت‭ ‬القرعة‭ ‬قد‭ ‬أوقعت‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬وقطر‭ ‬القطري‭ ‬وخدمات‭ ‬البريج‭ ‬الفلسطيني‭. ‬وأقيمت‭ ‬مراسم‭ ‬القرعة‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬الانترنت،‭ ‬وتم‭ ‬تقسيم‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬الى‭ ‬اربع‭ ‬مجموعات،‭ ‬وستقام‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬صالتين‭ ‬هما‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الريان‭ ‬وصالة‭ ‬نادي‭ ‬الغرافة‭ ‬بمعدل‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬خلال‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭.‬

ويفتتح‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬4‭ ‬اكتوبر‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬حينما‭ ‬يواجه‭ ‬فريق‭ ‬خدمات‭ ‬البريج‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ويخوض‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬6‭ ‬اكتوبر‭ ‬بمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬قطر‭ ‬القطري‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء،‭ ‬ويلعب‭ ‬المحرق‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الغرافة‭.‬

وبحسب‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬تتأهل‭ ‬أربعة‭ ‬أندية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬الـ16،‭ ‬ونظرا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الى‭ ‬جانبه‭ ‬ثلاثة‭ ‬اندية‭ ‬فقط‭ ‬فإن‭ ‬المحرق‭ ‬ضمن‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬ولكن‭ ‬ينبغي‭ ‬عليه‭ ‬ان‭ ‬يحقق‭ ‬ترتيبا‭ ‬متقدما‭ ‬لكي‭ ‬يتجنب‭ ‬الفرق‭ ‬المرشحة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬امل‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬ادوار‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬