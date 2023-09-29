بعثة المحرق تصل إلى الدوحة للمشاركة في البطولة العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي المحرق إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في البطولة العربية للأندية بنسختها الـ35 التي تقام في الفترة ما بين 1 حتى 12 اكتوبر القادم بمشاركة 18 ناديا يمثلون 13 دولة.
ويترأس البعثة محمد عبدالمجيد ويضم الوفد الجهازين الفني والاداري و12 لاعبا هم: بدر عبدالله جاسم، محمد ناصر، حسين سلمان، علي ربيعة، علي جعفر، عبدالله ربيعة، باقر عيسى، نادر علي، حمد عثمان، طلال سعيد والمحترفين الأمريكيين تايلور ويلكرسون وجوليس كولز.
ويقود الفريق المدرب الوطني أحمد جان ويساعده كل من أيمن حمزة وجاسم محمد.
وبدأ فريق المحرق يوم امس تدريباته الصباحية وخاض مباراة ودية في المساء امام فريق الوحدة الاماراتي، وذلك استعدادا للمواجهة الاولى الصعبة في البطولة التي ستجمعه بحامل اللقب فريق الكويت الكويتي بطل الخليج وصيف غرب آسيا.
وقد تعاقد المحرق مع محترفين أجنبيين هما تايلور ويلكرسون وجوليس كولز، رغم ان لوائح البطولة تسمح بتسجيل ثلاثة لاعبين على ان يكون اثنان فقط في الملعب، أما بالنسبة إلى التعاقدات المحلية فلم يتمكن المحرق من ضم أي لاعب جديد بالرغم من مفاوضاته ومحاولاته مع عدد من الأندية المحلية واللاعبين، ولذلك قد تكون اهداف المحرق من هذه المشاركة واقعية وهي الاستفادة والاحتكاك والاعداد للمشاركة القادمة في دوري غرب آسيا (السوبر ليغ)، ولكن هناك طموح ايضا بالمنافسة والسعي نحو بلوغ أدوار متقدمة.
وكانت القرعة قد أوقعت فريق المحرق ممثل الوطن في المجموعة الأولى التي تضم الكويت الكويتي وقطر القطري وخدمات البريج الفلسطيني. وأقيمت مراسم القرعة عبر موقع الاتحاد العربي على الانترنت، وتم تقسيم الفرق المشاركة الى اربع مجموعات، وستقام المباريات على صالتين هما صالة نادي الريان وصالة نادي الغرافة بمعدل 6 مباريات في اليوم خلال الدور التمهيدي.
ويفتتح فريق المحرق مشواره في البطولة بمواجهة فريق الكويت الكويتي حامل اللقب يوم الاثنين القادم في تمام الساعة السابعة مساء، فيما يلعب مباراته الثانية يوم الأربعاء 4 اكتوبر عند الساعة الرابعة حينما يواجه فريق خدمات البريج الفلسطيني، ويخوض المباراة الثالثة يوم الجمعة 6 اكتوبر بمواجهة فريق قطر القطري عند الساعة السابعة مساء، ويلعب المحرق جميع مبارياته على صالة نادي الغرافة.
وبحسب نظام البطولة تتأهل أربعة أندية من كل مجموعة الى دور الـ16، ونظرا إلى وجود المحرق في المجموعة الأولى التي تضم الى جانبه ثلاثة اندية فقط فإن المحرق ضمن التأهل الى الدور الثاني، ولكن ينبغي عليه ان يحقق ترتيبا متقدما لكي يتجنب الفرق المرشحة في الدور الثاني على امل الوصول الى ادوار متقدمة في البطولة.
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