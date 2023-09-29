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منتخب السلة يلتقي تايلاند بهدف التأهل

9/29/2023 7:24:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يخوض‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬مواجهة‭ ‬مصيرية‭ ‬وحاسمة‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬بآسياد‭ ‬هانغتشو،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يلاقي‭ ‬المنتخب‭ ‬التايلاندي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساءً‭ (‬12:30‭ ‬ظهراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬التأهل‭ ‬كأحد‭ ‬أفضل‭ ‬المنتخبين‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بالمجموعات‭ ‬الثلاثة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬من‭ ‬المنافسات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬المجموعات‭.‬

وتعد‭ ‬المباراة‭ ‬بمثابة‭ ‬مفترق‭ ‬طرق‭ ‬للأحمر‭ ‬السلاوي،‭ ‬فالخسارة‭ ‬تعني‭ ‬توديع‭ ‬المنافسات‭ ‬مبكراً،‭ ‬والانتصار‭ ‬يبقي‭ ‬على‭ ‬حظوظ‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬خدمته‭ ‬بقية‭ ‬نتائج‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬التأهل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعمل‭ ‬المنتخب‭ ‬على‭ ‬تحقيقه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم،‭ ‬والتي‭ ‬تتطلب‭ ‬تسجيل‭ ‬انتصار‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬التايلاندي،‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬الاستهانة‭ ‬به‭ ‬فهو‭ ‬الآخر‭ ‬سيخوض‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬الانتصار‭ ‬ودخول‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬التأهل‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المباراة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تشابه‭ ‬الظروف،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الكفة‭ ‬تميل‭ ‬نسبياً‭ ‬لمصلحة‭ ‬منتخبنا‭ ‬والمطالب‭ ‬بتقديم‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬وعدم‭ ‬ترك‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬التايلاندي‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬تحقيق‭ ‬فارق‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬مبكراً‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬المنتخب‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬انتصار‭ ‬عريض‭.‬

من‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬التأهل‭ ‬كأفضل‭ ‬ثالث‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬المجموعات‭ ‬الثلاث‭. ‬لذا،‭ ‬فإن‭ ‬منتخب‭ ‬السلة‭ ‬يدرك‭ ‬أنه‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬اللعب‭ ‬بأفضل‭ ‬مستوى‭ ‬لديه‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتيجة‭ ‬المطلوبة‭ ‬للتأهل‭.‬

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