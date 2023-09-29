منتخب السلة يلتقي تايلاند بهدف التأهل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يخوض منتخب كرة السلة اليوم السبت مواجهة مصيرية وحاسمة في مشاركته بآسياد هانغتشو، وذلك عندما يلاقي المنتخب التايلاندي في الساعة 5:30 مساءً (12:30 ظهراً بتوقيت البحرين)، وذلك بهدف التأهل كأحد أفضل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث بالمجموعات الثلاثة إلى دور الثمانية من المنافسات، وذلك في ختام مباريات دوري المجموعات.
وتعد المباراة بمثابة مفترق طرق للأحمر السلاوي، فالخسارة تعني توديع المنافسات مبكراً، والانتصار يبقي على حظوظ المنتخب في التأهل إذا ما خدمته بقية نتائج المجموعات في التأهل، وهو ما يعمل المنتخب على تحقيقه في مباراة اليوم، والتي تتطلب تسجيل انتصار كبير على المنتخب التايلاندي، والذي لا يجب الاستهانة به فهو الآخر سيخوض المباراة على أمل الانتصار ودخول في حسابات التأهل.
ومن المتوقع أن تكون المباراة قوية بين المنتخبين، خصوصاً في ظل تشابه الظروف، إلا أن الكفة تميل نسبياً لمصلحة منتخبنا والمطالب بتقديم أداء قوي منذ البداية، وعدم ترك المجال أمام المنتخب التايلاندي للبقاء في أجواء المباراة، حيث إن تحقيق فارق في النقاط مبكراً سيساهم في مساعدة المنتخب على تسجيل انتصار عريض.
من الجدير بالذكر أن التأهل كأفضل ثالث يستند إلى نتائج المباريات السابقة في دوري المجموعات الثلاث. لذا، فإن منتخب السلة يدرك أنه يحتاج إلى اللعب بأفضل مستوى لديه وتحقيق النتيجة المطلوبة للتأهل.
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