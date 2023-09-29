مزيد من الشركات الألمانية تعتزم رفع الأسعار لأول مرة منذ عام

MENAFN - Al-Anbaa) أظهر مسح أجراه معهد إيفو الاقتصادي الألماني أن عدد الشركات التي تعتزم زيادة أسعارها في ألمانيا ارتفع لأول مرة منذ عام في سبتمبر/أيلول، ما يشير إلى أن التضخم على ما يبدو سيظل متجاوزا هدف 2% في الشهور المقبلة.

وقال المعهد اليوم الجمعة إنه فيما يخص الاقتصاد ككل، ارتفع مؤشر توقعات الأسعار إلى 15.8 نقطة في سبتمبر/أيلول من 14.7 نقطة في أغسطس/آب، لينهي سلسلة تراجع استمرت 12 شهرا على التوالي.





وقال تيمو فولمارزهويزر مدير وحدة التوقعات بالمعهد "سيستغرق الأمر بعض الوقت من أجل أن تحقق ألمانيا هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%".





وأظهرت بيانات أولية لمكتب الإحصاءات الاتحادي أمس الخميس أن أسعار المستهلكين في ألمانيا المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت 4.3% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول. وبلغت 6.4% في أغسطس/آب.

ومن المنتظر ارتفاع أسعار قطاع الأغذية قبل غيره من القطاعات. وارتفع هذا المؤشر إلى 62.8 نقطة من 49.1 الشهر السابق.

وذكر فولمارزهويزر "هناك أخبار جيدة من قطاع الإنشاءات. بسبب التراجع المؤقت في الطلبيات، ترغب المزيد والمزيد من الشركات في خفض أسعارها".