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معدل البطالة في اليابان يستقر عند 2 7% في أغسطس

9/29/2023 7:24:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن معدل البطالة في اليابان استقر عند 2.7% في أغسطس/آب مقارنة مع الشهر السابق.

يأتي معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بالمقارنة مع متوسط توقعات اقتصاديين عند 2.6% في استطلاع أجرته رويترز.

جدير بالذكر أن النمو الاقتصادي لليابان قفز بوتيرة سنوية بلغت 6% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، في الربع الثالث على التوالي من النمو مع تعافي الصادرات والسياحة الداخلية باليابان.

وأعلن مكتب مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي - والذي يقيس القيمة الإجمالية لمنتجات وخدمات الدولة - نما بنسبة 1.5% في الربع الأول من السنة المالية لثالث أكبر اقتصاد في العالم.

توضح الوتيرة السنوية وضع النمو الذي فاق المعدل الذين توقعه المحللون عند 3.1%.

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