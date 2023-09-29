معدل البطالة في اليابان يستقر عند 2 7% في أغسطس

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن معدل البطالة في اليابان استقر عند 2.7% في أغسطس/آب مقارنة مع الشهر السابق.
يأتي معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بالمقارنة مع متوسط توقعات اقتصاديين عند 2.6% في استطلاع أجرته رويترز.
جدير بالذكر أن النمو الاقتصادي لليابان قفز بوتيرة سنوية بلغت 6% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، في الربع الثالث على التوالي من النمو مع تعافي الصادرات والسياحة الداخلية باليابان.
وأعلن مكتب مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي - والذي يقيس القيمة الإجمالية لمنتجات وخدمات الدولة - نما بنسبة 1.5% في الربع الأول من السنة المالية لثالث أكبر اقتصاد في العالم.
توضح الوتيرة السنوية وضع النمو الذي فاق المعدل الذين توقعه المحللون عند 3.1%.
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