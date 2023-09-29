البنك الدولي يخطط لزيادة الإقراض بأكثر من 100 مليار دولار في 10 سنوات

MENAFN - Al-Anbaa) اقترح البنك الدولي يوم الخميس خطوات من شأنها زيادة الإقراض للدول النامية بمقدار 100 مليار دولار على مدى 10 سنوات في إطار عملية إصلاح مستمرة تهدف إلى مساعدة البنك على توسيع مهمته لتشمل تغير المناخ.

وفي تقرير مؤلف من 24 صفحة إلى اللجنة الوزارية المشتركة التي تشرف على صندوق النقد والبنك الدوليين، قالت إدارة البنك إنها ستطلب من المساهمين الموافقة على إجراءات يمكن أن تعزز الإقراض بأكثر من 100 مليار دولار.

ويأتي هذا المبلغ بالإضافة إلى تدابير يجري تنفيذها بالفعل من شأنها أن تزيد إقراض البنك للدول النامية بما يصل إلى 50 مليار دولار.

واقترح البنك الدولي السماح للدول بتأجيل سداد مدفوعات ديون رئيسية مؤقتا خلال الكوارث الطبيعية الشديدة.

وذكر أنه البنك الدولي أنه سيطلق 6 برامج تجريبية للإسراع بوتيرة التنمية في مجالات من الأمن الغذائي إلى انتقال الطاقة.



