كيف يمكن لتطبيق الاقتصاد الدائري أن يضمن الأمن المائي مستقبلا؟

MENAFN - Al-Anbaa) لقد كان صيفًا حارًا جدا وربما كان استثنائيا، مع حرائق الغابات في أوروبا وكندا، ودرجات الحرارة القياسية في الصين، وعاصفة غير مسبوقة في كاليفورنيا.

- ومع ذلك، فإن الشيء الوحيد الذي لا يؤخذ في الاعتبار دائمًا عند مناقشة ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ هو توافر المياه.

- ارتفعت مستويات ندرة المياه إلى مستويات قياسية في ظل ارتفاع الاستهلاك السنوي للمياه بنحو 3500 مليار متر مكعب على مستوى العالم خلال القرن الماضي.

- يستحق هذا الأمر نفس القدر من الاهتمام العالمي الذي يستحقه تغير المناخ.

- ويمكن أن يكون لزيادة إعادة تدوير المياه من خلال التعاون العالمي تأثير إيجابي كبير، من خلال الحد من مخاطر الجفاف ودعم الأهداف المناخية وتعزيز التنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

- جدير بالذكر أن مسألة تأمين مستقبل إيجابي للمياه هي في صميم "التعطش إلى التغيير"، وهو بحث جديد أصدره المعهد البريطاني للمعايير (BSI) ومنظمة (Waterwise) غير الحكومية.

- كما يوضح البحث، أنه على الرغم من وفرة المياه على الأرض، فإن 0.5 % فقط منها متاحة كمياه عذبة.

- كما تؤدي عوامل النمو السكاني وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية إلى زيادة الطلب وفرض ضغوط متزايدة وغير مستدامة على هذه الموارد.

- والأهم من ذلك، تبين أن توفير المياه واستخدامها يساهمان بنحو 10 % من انبعاثات الكربون العالمية، في حين يمكن أن يؤثر الجفاف على ما يصل إلى 75 % من سكان العالم بحلول عام 2050.

- ومن كل ما سبق نخلص إلى أن العمل الآن على قضية المياه يمكن أن يؤتي ثماره - تمامًا مثل قضية المناخ – وهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.

مشكلة عالمية

- يُعد الأمن المائي -شأنه في ذلك شأن تغير المناخ- قضية ذات صلة بجميع الاقتصادات، وليس فقط تلك المعروفة بالأراضي القاحلة.

- قيّم مؤشر الأمن المائي الصادر عن المعهد البريطاني للمعايير مدى التوافر في 40 موقعًا، وحصلت الولايات المتحدة والصين والهند على أعلى تصنيف، مما يعني أنها تواجه أعلى تحدٍ ممكن للأمن المائي.

- تواجه الولايات المتحدة تحديات معتدلة في مجال توافر المياه، ولكن مستويات الاستهلاك الشخصي مرتفعة للغاية، في حين تتعرض مناطق بعينها لضغوط شديدة، مثل لوس أنجلوس.

- وفي الصين، حيث تواجه مدن تشنغدو وتيانجين وشيان وبكين وشنغهاي إجهادًا مائيًا حادًا، هناك التحدي المزدوج المتمثل في انخفاض مستويات المياه المتجددة المتاحة للفرد ومستويات عالية من الاستهلاك.

- حتى المملكة المتحدة – والمعروفة بهطول الأمطار – تُصنف على أنها متوسطة، في ضوء امتلاكها لأحد أدنى مستويات موارد المياه المتجددة المتاحة للفرد.

فكر الاقتصاد الدائري

هناك الكثير الذي يمكن القيام به لإحداث تأثير إيجابي ومواجهة هذا التحدي، - خاصةً إذا تعاونت الحكومات والقطاعات العالمية المعنية بالمياه والجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك المنظمات، على نطاق واسع.

- ولعل نقطة البداية الأمثل هي تسهيل اختيار المنتجات الموفرة للمياه على المستهلكين، على سبيل المثال، عن طريق وضع ملصقات على المنتجات.

- وعلى نطاق أوسع، يتعلق الأمر بترسيخ عقلية الاقتصاد الدائري التي تجعل من مسألة الحفاظ على المياه أولوية قصوى.

- يعد الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة أمرا بالغ الأهمية. يمكننا أن نفعل الشيء ذاته فيما يتعلق بالمياه وإحداث التغيير إذا كثفنا الجهود الرامية إلى إعطاء الأولوية لمعالجة تحديات توافر المياه.

- فضلًا عن تشجيع ثقافة إيجابية لتوفير المياه بين الأفراد والمنظمات والمجتمع، في المنزل وفي مكان العمل، وعبر مختلف قطاعات الصناعة.

- لم يعد الأمر يتعلق برؤية الماء على أنه مورد لا ينقطع، ولكن بدلاً من ذلك إدراك أن إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها أصبح السبيل الوحيد أمامنا.

- توفر إعادة استخدام المياه فرصة كبيرة للحد من عمليات سحب المياه العذبة ومعالجة الطلب المتزايد.

- وقد يعني هذا ضمان إدراج تدابير إعادة استخدام المياه في المناطق التي تعاني من شُح المياه في المباني الجديدة.

- كما يمكن التوسع في استخدام تجميع مياه الأمطار لغسل المرحاض بدلاً من استخدام مياه الشرب عالية الجودة.

- عندما يتم اقتراح التنمية في المناطق التي تعاني من نقص المياه، يمكن للحكومات دفع عجلة التقدم باستخدام القواعد التنظيمية ومعايير أصحاب المصلحة المتعددين لتشجيع إعادة الاستخدام وحتى الحياد المائي.

- وبالمثل، يسهم تضافر الجهود المجتمعية في تشجيع رصد أكبر للتقدم المحرز في تدابير إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها بطريقة موحدة.

- كذلك، يمكن أن يساعد تطبيق عقلية الاقتصاد الدائري في معالجة بعض الدوافع الرئيسية للمشكلة.

إدراك أكبر للمشكلة

- حيثما توجد الإرادة تتوفر الوسيلة – وبالتالي، سنحصل على النتائج المنشودة بعد إدراك أهمية إدارة المياه.

- وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة مالفيرن إنسايت بتكليف من المعهد البريطاني للمعايير، فإن ثلثي المستهلكين و80% من قادة الأعمال الصغيرة (في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة) حددوا المياه النظيفة والصرف الصحي على أن ذلك "جزء من الاستدامة".

- في حين وضع نصف المستهلكين و44% من قادة الأعمال الصغيرة قضية المياه ضمن أهم خمس قضايا ينبغي تركيز الموارد والجهود العالمية عليها.

- إن الماء هو أحد أهم موارد الأرض وأثمنها. إذا تضافرت الجهود العالمية، كما هي الحال مع قضية تغير المناخ، فسوف نتوصل لاستراتيجيات تحسين توافر المياه التي يمكن أن تفيد الناس والكوكب.

- يمكن أن يكون ضمان مستقبل آمن للمياه فرصة كبيرة للاستدامة مثل الحد من انبعاثات الكربون، ويمكن أن يساعدنا في تسريع مسيرة التقدم نحو عالم مستدام.