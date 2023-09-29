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‏رجال المكافحة يواجهون بقوة تجار ومروجي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتصدي لكل أساليبهم

9/29/2023 7:24:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

‏ ضبط 19 شخصاً في 14 قضية مختلفة وبحوزتهم نحو 10 كيلو غرامات من مخدرات متنوعة و9914 حبة مؤثرات عقلية و64 زجاجة خمر ومبالغ مالية حصيلة البيع

‏استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية والمسكرات وتعقب مروجيها ومهربيها، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (19) شخصاً من جنسيات مختلفة في (14) ضبطية منفصلة وبحوزتهم نحو (10) كيلو غرامات من مخدرات متنوعة (حشيش - شبو - ماريغوانا - هيروين) و(9,914) حبة مؤثرات عقلية ومبالغ مالية متحصلات البيع.

‏وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

‏وتؤكد وزارة الداخلية ان رجال الأمن الجنائي يواجهون بقوة تجار ومروجي المواد المخدرة والتصدي لكل أساليبهم حماية للمجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة، مشددة على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والابلاغ عن اي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للادارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).

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