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رئيس اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية الخليجية إبراهيم غلوم في ذمة الله

9/29/2023 7:24:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

مفرح الشمري

بعد صراع مع المرض، انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الجمعة مؤسس المهرجان المسرحي الأول لدول الخليج ورئيس اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الاهلية في دول مجلس التعاون ابراهيم غلوم، عن عمرٍ يناهز 71 سنة والذي سيوارى جثمانه في مقبرة الحد بمملكة البحربن الشقيقة بعد صلاة عصر اليوم.

والفقيد الراحل كان عميدًا لكلية الآداب بجامعة البحرين سابقًا ورئيس ومؤسس قسم اللغة العربية بالجامعة، كما أنه مؤسس لمسارح وجمعيات ثقافية واتحادات محلية وعربية، وشارك في صياغة مشاريع وخطط واستراتيجيات ثقافية خليجية وعربية، ورأس تحرير العديد من المجلات الفكرية والثقافية.

"الأنباء" تتقدم لأسرة الفقيد بأحر التعازي والمواساة ، سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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