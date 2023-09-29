المنصور صيد السبيطي يحدده مطرحك

صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق أحمد المنصور الذي حدثنا عن بداياته البحرية وأفضل مناطق الصيد حاليا وأنواع الاسماك الحاضرة بها، وقوانين صيد حبيب الملايين السبيطي، ولماذا يحتاج الى تجهيز خاص قبل طلعة البحر، ومتى يكون الجق «سماري»، كما اطلعنا المنصور على افضل أوقات صيد الشيمة «الدسمة» وأماكن تواجدها، ومتى تتغير ييمة الشعم، وأفضل أماكن الصيد وأكثرها تنوعا بالأسماك ومعلومات بحرية مميزة عن الهامور والنقرور والچنعدة، وأكثر هموم البحر والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة.

فإلي التفاصيل:

في البداية يقول الحداق أحمد المنصور: بديت الصيد منذ أيام الطفولة وأنا بعمر 6 سنوات تقريبا وكنت أرافق عمالقة البحر الوالد وعمي في رحلاتهما البحرية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتعلمت منهما كل شيء يخص البحر والصيد من شكة الييمه والموادع والترديع وحسبة المايات واختيار نوع الييم المناسب حق كل سمچة ومواسم الأسماك وأيضا اختيار أحجام الخيوط المناسبة وأشياء اخرى كثيرة، وبعدما تعلمت كل الأمور التي ذكرتها أصبحت هواية الحداق هي الاولى والاخيرة، وهناك ايضا نواخذة كبار رافقتهم وتعلمت منهم الكثير وبالأخص الأعمام فيصل ونبيل سالمين وكنا نروح دائما الحيشان والركسة وفيلكا وعوهة بس اكثر مكان تعلمت فيه وجابلته الى يومنا هذا الحيشان.

البحر يعلمك دروساً

يقول المنصور: البحر والصيد من أحلى الهوايات وفيها رزقة من رب العالمين تقدر تصيد وتبيع وتقدر توزع سمچ وتودي البيت وتستانس ويعلمك الصبر والتحمل وتتعلم انك تعتمد على نفسك، وفي الوقت الحاضر اجد ان منطقة الحيشان الأفضل في الصيد لان فيها السمچة التي ابحث عنها ويرغبها الحداقة وهي سمچة السبيطي، وبعدها تأتي جزيرتا عوهة وفيلكا.

مايات وييمة السبيطي

ويتابع المنصور: السبيطي إذا تبي تصيده لازم تحسب له ييمه ومايات معينة عشان تفوز فيه يعني مو كل وقت يكون موجود ويعبر ويحتاج الى تجهيز واعداد خاص قبل الطلعة يعني اذا تبي تروح الحيشان آخذ معاك ييم السلس والبراقة والنغاقة والزورية الحية والميتة والعومة والأهم من كل هذا وهو ما يشكل 90% اختيارك (المطرح) الصح لأن ليس كل مكان تصيد سبيطي ويجب أن يكون مطرحك على عارض او حفرة او خرابة او حواد.

الجق سماري وتكنيك

ويضيف المنصور: الجق فكرة ناجحة لبعض السمچ مثل النويبي والشيمة والنقرور والچنعدة والهامور واول ما طلع بالكويت جربته واصطدت اكبر چنعدة واستخدام الجق يكون (سماري) افضل من انك تطرح وما يبيله مايات جاره وله تكنيك معين بطيء وسريع وسنارة وخيط ومكينة معينة، والشيمة صيدتها جدا حلوة وممتعة ومكانها الدردور وجزيرة عوهة والحيشان وطبعانة أم الفحم والركسة والقفص وموسمها تقريبا طول السنة ولكنها في شهر اغسطس لغاية أول أكتوبر تكون (دسمة) ويكثر حضورها وغرامها الييمه الحية مثل الميدة واليميامة والزورية.

كل مكان وله ييمه

ويقول: افضل أماكن الشعم الحيشان والرشدان وييمته في الصيف الشريب والربيانة يدورها في الشتاء ويتواجد بالرقوق ويكون بمجموعات (رؤوس)، اما النويبي فتحصله بالركسة وعوهة والحيشان والدفان بالشتاء، وكل مكان له ييمته بالحيشان تبي زورية حية وميتة وعومة وسلس وفي الركسة تبي ربيان وخثاق وعومة وعوهة تاخذ تقريبا على كل شيء.

أماكن صيد متنوعة

وأضاف: النقرور في شهر ابريل وشهر سبتمبر يكون متواجدا بالطبعانات والركسة والأرياق، والچنعدة تبلش من شهر اكتوبر لغاية شهر ابريل وتحتاج الى فن لصيدها وتشخيطها افضل شيء ولازم تعرف قياسات البورد والقفشه والرداع وكم يكون طول خيطك وأين تشخط لها وافضل أماكنها الجزر الجنوبية والأرياق، وفي فصل الصيف يصيدونها على ييمه حية مثل الحمامة والجش، وبالنسبة للهامور له مايات معينة اواخر المايات او اولها وييمته تكون حية شعم يميامة ميده بياحه جم وأماكن تواجده الطبعانات والحفر طريقة صيده لازم خيوطك تكون (دريات) ومياديرك كبار (خراويش) واذا ضرب لازم تكرب عليه لان ممكن يلحف على الطبعانة او الحديد ويقص خيطك.

ختامية

واختتم المنصور قائلا: اكثر شيء يضايقني بالبحر الاستهتار من بعض الشباب يمر بسرعة عالية ويخرب على العالم حداقهم، وأتمنى ان بعض القرارات التي وضعت على الحداقة تتغير او تلغى، لان الحداق لا يضر البيئة ولا يخربها وهذه هواياتنا ما عندنا غيرها وانصح اخواني الحداقة الاهتمام بعدة السلامة والإسعافات الأولية وتشييك طراده قبل لا ينزل للبحر ولا يضايقون بعض ويكون الاحترام بينهم، وربي يحفظ الجميع.

