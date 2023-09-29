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المجدلي لـ الأنباء نقل مركز الصحة المدرسية من الشلاحي إلى الرقعي الصحي اعتبارا من الأحد 1 أكتوبر

9/29/2023 7:24:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيس شعبة الصحة المدرسية في منطقة الفروانية الصحية د.رفيدة المجدلي عن نقل مركز الصحة المدرسية من مركز الشلاحي الصحي في منطقة اشبيلية الى مركز الرقعي الصحي اعتبارا من يوم الاحد الاول من اكتوبر.

وذكرت د.المجدلي في تصريح لـ«الأنباء» أن مركز الصحة المدرسية بمركز الرقعي الصحي سيبدأ باستقبال المراجعين من الاحد الى الخميس من كل اسبوع من الساعة 7.30 صباحا حتى 1.30 ظهرا.

ونوهت الى أن المركز سيعمل يومي الاثنين والاربعاء خلال الفترة المسائية من الساعة 4 حتى 9 مساء، بالاضافة الى الفترة الصباحية ايضا.

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