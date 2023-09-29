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عشرات القتلى جراء انفجار جنوب غربي باكستان

9/29/2023 7:24:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لقي ما لا يقل علن 50 شخصا مصرعهم جراء انفجار استهدف تجمعا دينيا في ناحية ماستونج بمقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان اليوم الجمعة) حسبما ذكر مسؤولون بالشرطة ومسؤولون بالصحة.
وفي معرض تأكيده على عدد الضحايا، قال اعتزاز أحمد جورايا، نائب المفتش العام لشرطة إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة كويتا، حاضرة المقاطعة، لوكالة أنباء «شينخوا»، إن عدد القتلى ارتفع بعد وفاة ما لا يقل عن 30 مصابا متأثرين بجراحهم أثناء العلاج في مستشفيات مختلفة.
وأضاف أن أكثر من 50 شخصا أصيبوا بجروح في انفجار القنبلة، وما زال العشرات يخضعون للعلاج في المستشفيات، مضيفا أن عدد القتلى قد يرتفع لأن العديد من المصابين في حالة حرجة.
ووقع الانفجار بالقرب من مسجد عندما كان الناس يتجمعون للاحتفال بالمولد النبوي، في منطقة كورا خان بناحية ماستونج.
وبحسب التقارير الأولية وتحقيقات الشرطة، فقد كان هجوما انتحاريا. وقالت الشرطة إن السلطات المختصة تحقق في الأمر وتجمع أدلة الطب الشرعي لتحديد الطبيعة الدقيقة للانفجار.
وعقب الانفجار، هرعت قوات الأمن وفرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة في الناحية. وتم فرض حالة الطوارئ في جميع مستشفيات الناحية.
وحزنا على الحادث المؤسف، أعلنت حكومة المقاطعة الحداد لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء المقاطعة في أعقاب المأساة، مع تنكيس العلم الوطني على المباني الحكومية خلال فترة الحداد.
ولم تعلن أي جماعة أو فرد مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

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