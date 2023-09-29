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800 طالب وطالبة يشاركون بحملة تنظيف الشواطئ في العام الدراسي الجديد

9/29/2023 7:24:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
بالتنسيق والتعاون ما بين وزارة التربية والمبرة التطوعية البيئية «فريق الغوص الكويتي» تم الاتفاق على مشاركة 800 طالب وطالبة في الحملة المتنقلة التاسعة لتنظيف الشواطئ في العام الدراسي الجديد والتي ستنطلق اعتبارا من يوم الثلاثاء 31 اكتوبر المقبل وتستمر حتى 12 مارس من العام المقبل، وستبدأ الحملة من الساعة 9:30 إلى 11 صباحا.
ووفقا لتعليمات اللجنة المنظمة للحملة فإنه ستلغي الحملة عند سوء الأحوال الجوية (مطر، برد شديد، غبار، رياح شديدة) على أن تكون ملابس الأطفال دافئة والأحذية رياضية مع وجود عدد كاف من المشرفين والمشرفات مع كل مدرسة للمتابعة وتحمل مسؤولية الطلبة، اضافة الى التنسيق مع مسؤول الحملة وتأكيد الحجز قبل الحضور.
وسيكون الموعد الزمني للحملة وفقا للجدول التالي.

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