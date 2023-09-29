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القوى العاملة بدء مقابلات توظيف الكويتيين بالوظائف الإشرافية في التعاونيات 2 أكتوبر

9/29/2023 7:23:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة البدء في عملية الفرز للباحثين عن عمل المتقدمين للوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية حسب القرار الوزاري رقم «68» لسنة 2023 مادة رقم «50» الخاصة بالشروط والمؤهلات والخبرات المطلوبة لكل مسمى وظيفي من المناصب الاشرافية.
واشارت الهيئة إلى ان مرحلة الفرز للمتقدمين على الفرص الوظيفية للقطاع التعاوني وفق الشواغر التي تم ادخالها في منصة «فخرنا» من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة من 23/7/2023 إلى 13/8/2023.
وسيتم إرسال رسائل خاصة بموعد المقابلات بعد الانتهاء من عملية الفرز والمطابقة للمتقدمين حسب التاريخ والموعد المحدد للمقابلة.
وحددت الهيئة يوم 2 من أكتوبر موعدا للبدء في اجراء المقابلات الارشادية في الهيئة بحضور مدير عام الهيئة بالوكالة مرزوق العتيبي ومسؤولي قطاع التعاون بوزارة الشؤون وممثلين عن اتحاد الجمعيات ورؤساء الجمعيات التعاونيات.
واكدت الهيئة ان ذلك يأتي ضمن توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأن تفعيل سياسة تكويت الوظائف بما يتناسب مع توجيهات الحكومة، وتنفيذا لقرارات اللجنة العليا للتركيبة السكانية بشأن تكويت القطاع التعاوني.

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