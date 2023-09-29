استشهاد شاب متأثرا بجروحه الخطيرة برصاص الاحتلال في البيرة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / استشهد الشاب محمد جبريل رمانة، مساء اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة، ما أدى لإصابة شابين قبل اعتقالهما.

وأفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب رمانة متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي، كما أصيب آخر بجروح طفيفة في الأطراف

السفلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال نصبوا كمينًا لمركبة عند مدخل المستوطنة، وأطلقوا النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما.

وبحسب المصادر، فقد شوهد جنود الاحتلال وهم ينقلون الشابين على حمالتين

إلى داخل المستوطنة لاعتقالهما، قبل وصول مركبات إسعاف إسرائيلية إلى المكان.

وكان جيش الاحتلال قد منع طاقما للهلال الأحمر من الوصول لتقديم الإسعاف للشابين، وفق بيان صدر عن الجمعية