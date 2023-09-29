استشهاد شاب متأثرا بجروحه الخطيرة برصاص الاحتلال في البيرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / استشهد الشاب محمد جبريل رمانة، مساء اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة.
وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة، ما أدى لإصابة شابين قبل اعتقالهما.
وأفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب رمانة متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي، كما أصيب آخر بجروح طفيفة في الأطراف
السفلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال نصبوا كمينًا لمركبة عند مدخل المستوطنة، وأطلقوا النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما.
وبحسب المصادر، فقد شوهد جنود الاحتلال وهم ينقلون الشابين على حمالتين
إلى داخل المستوطنة لاعتقالهما، قبل وصول مركبات إسعاف إسرائيلية إلى المكان.
وكان جيش الاحتلال قد منع طاقما للهلال الأحمر من الوصول لتقديم الإسعاف للشابين، وفق بيان صدر عن الجمعية
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