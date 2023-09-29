قتلى وجرحى بتفجير انتحاري بمقهى في العاصمة الصومالية مقديشو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فجر انتحاري نفسه، اليوم الجمعة، في مقهى شعبي بمديرية "هولوداغ" في العاصمة الصومالية مقديشو.



وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق آدم دوديشو، إن "انتحارياً فجر نفسه عند الساعة الرابعة مساءً في مقهى شعبي، وأسفر الانفجار عن مقتل 6 بينهم الانتحاري، وإصابة 6 آخرين" وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) .



وغالبا ما تنفذ ميليشيات مرتبطة بتنظيم القاعدة مثل هذه الهجمات الإرهابية.



بترا