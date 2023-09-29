قتلى وجرحى بتفجير انتحاري بمقهى في العاصمة الصومالية مقديشو

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - فجر انتحاري نفسه، اليوم الجمعة، في مقهى شعبي بمديرية "هولوداغ" في العاصمة الصومالية مقديشو.
وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق آدم دوديشو، إن "انتحارياً فجر نفسه عند الساعة الرابعة مساءً في مقهى شعبي، وأسفر الانفجار عن مقتل 6 بينهم الانتحاري، وإصابة 6 آخرين" وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) .
وغالبا ما تنفذ ميليشيات مرتبطة بتنظيم القاعدة مثل هذه الهجمات الإرهابية.
بترا
MENAFN29092023000208011052ID1107168042
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.