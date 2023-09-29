مهرجانا الوفاء للرصيفة وشارع الثقافة يواصلان فعالياتهما

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تواصلت، اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الوفاء للرصيفة الأول الذي تنظمه بلدية الرصيفة، بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء، بالتزامن مع مهرجان شارع الثقافة في موسمه الخامس من تنظيم جمعية أبناء الرصيفة للثقافة/ صالون الرصيفة الثقافي.



وتقام فعاليات المهرجان في حديقة الملك عبدالله الثاني، بمشاركة عدد من الهيئات الثقافية في لواء الرصيفة وحضور كبير من أهالي المدينة.



واشتمل اليوم الثاني على فقرات شعرية قدمها عدد من الشعراء وعلى عرض لعدد من الفقرات المسرحية القصيرة الهادفة وإقامة معرض للكتاب، وبازار خيري لسيدات الأسر المنتجة في مدينة الرصيفة، إضافة إلى فقرات ترفيهية ومسابقات رياضية للأطفال.



وبين رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان عمر قاسم أن الفعاليات مستمرة حتى يوم غد السبت، مؤكدًا سعي المهرجان من خلال فعالياته لتقديم مساحة ثقافية واسعة لأبناء المدينة للتعبير عن التنوع الثقافي الذي يميز المدينة التي تضم مختلف شرائح وثقافات المملكة، وتشكل لوحة فنية مميزة للأردن.



وأشار إلى أنه سيتم تكريم عدد من الشخصيات البارزة في لواء الرصيفة، تعبيرا عن الوفاء لهم والشكر لما قدموه خلال مسيرتهم في خدمة أبناء الرصيفة والوطن عامة.