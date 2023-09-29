الحاج كمال مسعود عمارنة في ذمة الله

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم
((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))
صدق الله العظيم.
يتقدم سمير الحلو بأحر العزاء بوفاة والد زوجته المرحوم بإذن الله تعالى الحاج كمال مسعود عمارنة ( أبو نهاد) والذي وافته المنية اليوم الجمعة .
تقام صلاة الجنازة على المرحوم غدا السبت بعد صلاة الظهر بمسجد ثابت بن قيس بمنطقة الزرقاء الجديدة والدفن في مقبرة الهاشمية.
انا لله وانا اليه راجعون
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