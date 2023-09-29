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الحاج كمال مسعود عمارنة في ذمة الله

9/29/2023 7:16:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم
((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))
صدق الله العظيم.


يتقدم سمير الحلو بأحر العزاء بوفاة والد زوجته المرحوم بإذن الله تعالى الحاج كمال مسعود عمارنة ( أبو نهاد) والذي وافته المنية اليوم الجمعة .


تقام صلاة الجنازة على المرحوم غدا السبت بعد صلاة الظهر بمسجد ثابت بن قيس بمنطقة الزرقاء الجديدة والدفن في مقبرة الهاشمية.


انا لله وانا اليه راجعون

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