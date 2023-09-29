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إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بسبب الفيضانات

9/29/2023 7:16:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوتشول، حالة الطوارئ في جميع أنحاء مدينة نيويورك ولونغ آيلاند ووادي هدسون، حيث تسببت العاصفة القوية التي وقعت، اليوم الجمعة، في حدوث فيضانات وسيول.


من جانبه، طلب عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز من سكان المدينة الاحتماء في أماكنهم، مؤقتًا، خلال أسوأ أوقات العاصفة، داعيا السكان لأخذ "الحيطة والحذر الشديدين".


ودعا الجميع للبقاء في أماكن تواجدهم "في المنزل، في العمل أو المدرسة"، مشيرًا أن المياه "غمرت بعض مترو الأنفاق، ومن الصعب للغاية التنقل في جميع أنحاء المدينة."


وقال آدامز: "من الممكن أن نرى ثماني بوصات من المطر قبل انتهاء اليوم".

بترا

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