الزرقاء: اختتام مهرجان مسرح الطفل العربي بدورته الثالثة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختتمت، اليوم الجمعة، على مسرح الشاعر حبيب الزيودي في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، فعاليات مهرجان مسرح الطفل العربي"أعطونا الطفولة" في دورته الثالثة.



وجرى إعلان الفائزين بجوائز المهرجان؛ إذ حظيت المسرحية التونسية "الساحرة" بالنصيب الأكبر من الجوائز؛ بفوزها بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وجائزة أفضل مخرج مسرحي، وجائزة أفضل توظيف درامي للموسيقى وجائزة أفضل أزياء مسرحية، وجائزة أفضل ممثلة دور أول، وجائزة أفضل نص مسرحي مناصفة مع المسرحية العراقية "بيت الدب".



كما حازت المسرحية العراقية "بيت الدب" على جائزة أفضل ديكور مسرحي، وجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ، وحصلت المسرحية الجزائرية "الدونكيشوت دي لامانشا"، على جائزة أفضل إضاءة مسرحية، وكذلك جائزة أفضل ممثل دور أول، فيما حصلت الفنانة فداء أبو حماد على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني.



كما منحت لجنة التحكيم المسرحية الأردنية "الحكيم بهلول" جائزة أفضل أداء جماعي، ومنحت المسرحية الأردنية "الأصدقاء والثعلب الماكر" جائزة تقديرية، مثلما منحت جائزة التحكيم التشجيعية للمخرجة مريم أحمد.



وخلال كلمته باسم لجنة تحكيم المهرجان، لفت الفنان علي الشوابكة، إلى اهتمام لجان المشاهدة بالعروض وتقييمها فنيا، بالمواءمة بين الشكل والمضمون، مؤكدًا ضرورة اهتمام المخرجين المسرحيين بكل عناصر العرض المسرحي.



وتحدث رئيس اللجنة العليا للمهرجان نعيم حدادين ومدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي ومدير المهرجان سامي المجالي، عن تقديرهم لكل من أسهم بدعم فعاليات المهرجان في دورته الثالثة.



وفي ختام فعاليات المهرجان الذي أدارت فقراته المخرجة حنان سليمان، جرى تسليم الدروع التكريمية والشهادات التقديرية لمستحقيها .



يذكر أن المهرجان بتنظيم من جمعية نادي الطفل العربي، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجلس محافظة الزرقاء وأمانة عمان الكبرى ونقابة الفنانين الأردنيين.