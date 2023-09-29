غابات برقش: أمسية تراثية تحيي رصد قمر الحصّادين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحيت جمعية التنمية للإنسان والبيئة الأردنية ومبادرة سياحتنا بهمتنا، مساء اليوم الجمعة، أمسية تراثية في منطقة غابات برقش بلواء الكورة غربي إربد ، بمناسبة رصد "قمر الحصادين".



وشارك في الأمسية، مجموعة من عشاق الطبيعة والبيئة والتراث وهواة التصوير من مناطق مختلفة في المملكة وممثلون عن الجمعيات الأهلية والمجتمع المحلي.



وقال رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة الأردنية الدكتور أحمد الشريدة، إن الجمعية دأبت على إحياء الموروث الشعبي بظهور قمر الحصادين في سماء المملكة، من خلال إقامة أمسية تراثية وثقافية للعام التاسع على التوالي في غابات برقش.



وأضاف أن الهدف من إقامة الأمسية يأتي لتعزيز الانتماء إلى الأرض والاهتمام بالزراعة، حيث كان الأجداد يتخذون من ظهور قمر الحصادين استعدادهم لتهيئة الأرض وزرعها بالبذور وحصاد للقمح بمناجلهم.



وأشار الشريدة، إلى أن حدث سطوع "قمر الحصادين" ارتبط بالمعاني الجميلة للانتماء للأرض والبيئة التي تشكل المصدر الرئيس لغذاء الإنسان، مبينا أن إحياء الجمعية لطقوس ظهور "قمر الحصادين" يأتي استذكارا لخطى الآباء والأجداد الذين زرعوا وحصدوا الأرض، واستعادة للموروث الشعبي المرتبط بتلك الظاهرة، وإبراز المعاني السامية للفلاحة.



ويعتبر قمر الحصادين فلكياً، القمر المُكتمل الأقرب من موعد الاعتدال الخريفي، فيكون القمر مُرتفعًا وساطعًا ويُشرق مُبكراً، فيما سُمي قمر الحصادين بهذا الاسم؛ لأن المزارعين قديمًا كانوا يعتمدون على إضاءته لتمديد أوقات عملهم، بعد ساعات مغيب الشمس للتحضير للموسم من حراثة للأرض ونثر للبذور قبل هطول الأمطار.



وثمن مشاركون، مبادرة إحياء الأمسية التي تمثل فرصة لزيادة الاهتمام بالأرض واستذكار طقوس الأجداد، أيام الحصاد، وبيادر القمح، واستغلال جمالية الطبيعة، وربطها، بما تحويه الأرض من خيرات غذائية ومعالم سياحية وأثرية.



واشتملت الأمسية على مشاركة الحضور لأهازيج وأغان ودبكات شعبية متوارثة عن المزارعين في تعظيم الفلاحة والزراعة، فيما التقط هواة التصوير صورا لتشكل "قمر الحصادين" من تلال وهضاب غابات برقش لاستغلالها في التسويق السياحي للمنطقة.