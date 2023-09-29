انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الجمعة، باستثناء مؤشر واحد، ولم تتمكن من تعويض خسائرها التي تكررت خلال الأيام الماضية.



وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم، 158 نقطة ليغلق على 33507 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 18 نقطة ليصل الى 13219 نقطة.



أما مؤشر (S&P500) فانخفض 11 نقطة ليستقر عند 4288 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، نحو 7 نقاط ليغلق عند 1787 نقطة.



وفي نهاية الأسبوع الماضي، كان اغلق مؤشر (داو جونز) عند 33963 نقطة ومؤشر (نازداك) عند 13211 نقطة ومؤشر (أسبي500) عند 4320 نقطة ومؤشر ({رسل2000) عند 1776 نقطة.



الى ذلك، استقر النفط الأميركي الخام (وست تكساس) اليوم الجمعة، عند 91 دولارا للبرميل الواحد.



بترا