الخطأ بيِّن والصواب بيِّن (1)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتحفل‭ ‬الصحف‭ ‬الغربية‭ ‬بتقارير‭ ‬ومعلومات‭ ‬عن‭ ‬الجديد‭ ‬المرتقب‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ولصحيفة‭ ‬التايمز‭ ‬اللندنية‭ ‬ملحق‭ ‬صحي‭ ‬أسبوعي‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬الصحة‭ ‬الطيبة‮»‬،‭ ‬وفي‭ ‬عدد‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬يوليو‭ ‬المنصرم،‭ ‬نشرت‭ ‬الصحيفة‭ ‬بضع‭ ‬نصائح‭ ‬تتعلق‭ ‬بالصحة‭ ‬العامة،‭ ‬وتحث‭ ‬القراء‭ ‬على‭ ‬معاهدة‭ ‬أنفسهم‭ ‬على‭ ‬اتباعها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬ومعظمها‭ ‬يبدو‭ ‬بديهياً،‭ ‬ولكن‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬الكثيرون‭ ‬هي‭ ‬أننا‭ ‬نعرف‭ ‬بداهة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أشياء‭ ‬ضارة‭ ‬بالصحة‭ ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬نزاولها‭ ‬أو‭ ‬نتعاطاها،‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬أشياء‭ ‬ضرورية‭ ‬للصحة‭ ‬والعافية‭ ‬ولكننا‭ ‬نتجاهلها‭.‬

لا‭ ‬يحتاج‭ ‬حتى‭ ‬الأمي‭ ‬إلى‭ ‬طبيب‭ ‬يقول‭ ‬له‭: ‬إن‭ ‬التدخين‭ ‬ضار‭ ‬بالصحة،‭ ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬تجد‭ ‬ملايين‭ ‬المثقفين‭ ‬والمستنيرين‭ ‬وبينهم‭ ‬أطباء‭ ‬يدخنون‭ ‬ويستخدمون‭ ‬التبغ‭ ‬بديلاً‭ ‬للبخور‭. ‬ونعرف‭ ‬أن‭ ‬المشي‭ ‬هو‭ ‬أبو‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الرياضة،‭ ‬وهو‭ ‬متاح‭ ‬للغني‭ ‬والفقير‭ ‬والذكر‭ ‬والأنثى،‭ ‬وقد‭ ‬يضع‭ ‬بعضنا‭ ‬برنامجاً‭ ‬ثابتاً‭ ‬للمشي،‭ ‬ولكن‭ ‬نفس‭ ‬هؤلاء‭ ‬البعض‭ ‬غير‭ ‬مستعدين‭ ‬للمشي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬خطوة‭ ‬بعد‭ ‬مغادرة‭ ‬سياراتهم،‭ ‬ويظلون‭ ‬يلفون‭ ‬ويدورون‭ ‬بسياراتهم‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬‮«‬موقف‮»‬‭ ‬قريب‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬المكان‭ ‬الذين‭ ‬يودون‭ ‬الذهاب‭ ‬إليه،‭ ‬فهم‭ ‬غير‭ ‬مستعدين‭ ‬للمشي‭ ‬من‭ ‬السيارة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬المكان،‭ (‬رغم‭ ‬اقتناعهم‭ ‬بأن‭ ‬المشي‭ ‬مفيد‭ ‬للجسم‭) ‬لأنه‭ ‬مشي‭ ‬خارج‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬الرياضة‭ ‬المحدد‮»‬‭.‬

كنت‭ ‬يوماً‭ ‬ما‭ ‬أدخن‭ ‬نحو‭ ‬ستين‭ ‬سيجارة‭ ‬يومياً‭. ‬ومن‭ ‬أحقر‭ ‬أنواع‭ ‬التبغ‭.. ‬سجائر‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬يفرقع‭ ‬وينفجر‭ ‬في‭ ‬وجهك‭ ‬ربما‭ ‬لأنه‭ ‬يحوي‭ ‬قطعاً‭ ‬من‭ ‬الفحم‭ ‬أو‭ ‬الخشب‭ ‬القابل‭ ‬للاشتعال‭.. ‬سجائر‭ ‬تنطفئ‭ ‬فتضطر‭ ‬إلى‭ ‬إشعالها‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬لأن‭ ‬النار‭ ‬عجزت‭ ‬عن‭ ‬اختراق‭ ‬حجر‭ ‬صغير‭ ‬محشور‭ ‬بين‭ ‬ثنيات‭ ‬التبغ‭ ‬الرديء‭. ‬وصار‭ ‬صدري‭ ‬يكركر‭ ‬مثل‭ ‬أكورديون‭ ‬قديم‭ ‬تعبث‭ ‬به‭ ‬الريح‭. ‬ولجأت‭ ‬إلى‭ ‬الحيل‭ ‬المعتادة‭ ‬لمن‭ ‬يزعمون‭ ‬أنهم‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬التدخين،‭ ‬بينما‭ ‬الواحد‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬قرارة‭ ‬نفسه‭ ‬‮«‬متأكد‮»‬‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬لو‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬تعاطي‭ ‬التبغ‭ ‬فسيموت‭ ‬خلال‭ ‬يومين،‭ ‬فتكون‭ ‬الحيلة‭ ‬هي‭ ‬تقليل‭ ‬عدد‭ ‬السجائر‭ ‬اليومية‭.. ‬أو‭ ‬تدخين‭ ‬نوع‭ ‬يقال‭ ‬إن‭ ‬محتواه‭ ‬من‭ ‬النيكوتين‭ ‬والمواد‭ ‬الأخرى‭ ‬السامة‭ ‬ضئيل‭.‬

أعطيت‭ ‬نفسي‭ ‬ترقية‭ ‬وصرت‭ ‬أدخن‭ ‬40‭ ‬من‭ ‬السجائر‭ ‬المستوردة‭ ‬قليلة‭ ‬الدسم،‭ ‬ولكن‭ ‬حتى‭ ‬الضحك‭ ‬صار‭ ‬يرهق‭ ‬صدري‭. ‬فما‭ ‬العمل؟‭ ‬كيف‭ ‬تستقيم‭ ‬الحياة‭ ‬بدون‭ ‬تبغ؟‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أنني‭ ‬سأرتكب‭ ‬جريمة‭ ‬لو‭ ‬أقلعت‭ ‬عن‭ ‬التدخين،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭ ‬سأطرد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬لأنني‭ ‬قد‭ ‬أقول‭ ‬رأيي‭ ‬الصريح‭ ‬في‭ ‬مديري‭ ‬المتغطرس‭ ‬وأنا‭ ‬‮«‬خلقي‭ ‬ضايق‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭. ‬وبعد‭ ‬مناورات‭ ‬استغرقت‭ ‬سنوات،‭ ‬صحوت‭ ‬ذات‭ ‬صباح‭ ‬وكان‭ ‬عندي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬مائة‭ ‬سيجارة‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬علب،‭ ‬فأمسكت‭ ‬بها‭ ‬وهرستها‭ ‬وألقيت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬المياه‭. ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثين‭ ‬ونيف‭ ‬سنة،‭ ‬ولم‭ ‬أرتكب‭ ‬جريمة،‭ ‬ولم‭ ‬أمت‭ ‬بسبب‭ ‬الحرمان‭ ‬من‭ ‬التبغ،‭ ‬ولم‭ ‬أفقد‭ ‬وظيفتي‭. ‬وقد‭ ‬يراني‭ ‬البعض‭ ‬ممسكاً‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬بسيجارة‭. ‬الذنب‭ ‬ليس‭ ‬ذنبي‭ ‬بل‭ ‬ذنب‭ ‬قرناء‭ ‬السوء‭ (‬وهذا‭ ‬كأن‭ ‬ترتكب‭ ‬معصية‭ ‬عامداً‭ ‬ثم‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬إبليس‭ ‬هو‭ ‬المسؤول‭ ‬عنها‭).‬