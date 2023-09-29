سباقات الأرقام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





‭ ‬ } ‭ ‬ولذا‭ ‬في‭ ‬الآسياد‭ ‬الحالي‭ ‬بالصين‭ ‬نرى‭ ‬حضورًا‭ ‬جماهيريًّا‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬الفردية؛‭ ‬ومع‭ ‬بداية‭ ‬سباقات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ (‬أمس‭) ‬بدأت‭ ‬الأنظار‭ ‬مشدودة‭ ‬ِ‭ ‬إليها‭ ‬والأرقام‭ ‬التي‭ ‬يُمكن‭ ‬أن‭ ‬تحصد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المُلتقى‭ ‬الذي‭ ‬يُشارك‭ ‬فيه‭ ‬أبطالٌ‭ ‬لهم‭ ‬حضورهم‭ ‬العالمي‭ ‬والأولمبي،‭ ‬ومنهم‭ ‬رياضيو‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬





‭ ‬ } ‭ ‬والتعويل‭ ‬دائمًا‭ ‬على‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية،‭ ‬إمّا‭ ‬لتحسينها‭ ‬أو‭ ‬لتسجيل‭ ‬أرقام‭ ‬قاريّة‭ ‬تأهيليّة،‭ ‬ولذا‭ ‬فالأبطال‭ ‬يأتون‭ ‬للمنافسات‭ ‬محملين‭ ‬باستعدادات‭ ‬دوليّة‭ ‬مسبقة،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معسكرات‭ ‬مطوّلة،‭ ‬وعليه‭ ‬فإن‭ ‬الأنظار‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تتابع‭ ‬بشغف‭ ‬مسابقات‭ ‬السرعة‭ ‬ضد‭ ‬الساعة؛‭ ‬وحيث‭ ‬هي‭ ‬تسبق‭ ‬أولمبياد‭ ‬فرنسا‭.‬





‭ ‬ } ‭ ‬ونركز‭ ‬هُنا‭ ‬على‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬لحصاد‭ ‬ميداليات‭ ‬ملوّنة‭ ‬باسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬وهذا‭ ‬شيء‭ ‬طبيعي‭ ‬لكون‭ ‬رياضيونا‭ ‬قد‭ ‬حلّوا‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬أولى‭ ‬وارتقوا‭ ‬منصّات‭ ‬التتويج‭ ‬،‭ ‬ولذا‭ ‬تتم‭ ‬متابعتهم؛‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬تتابع‭ ‬هذه‭ ‬السباقات،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنافسين‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬القارة‭ ‬الذين‭ ‬سينافسونهم‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭.‬





‭ ‬ } ‭ ‬ولذا‭ ‬فإنّ‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاركات‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬على‭ ‬الكيف‭ ‬وليس‭ ‬الكم،‭ ‬فالمهم‭ ‬هو‭ ‬عدد‭ ‬الميداليّات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬حصدها،‭ ‬وأيضًا‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تحسينها،‭ ‬ولذا‭ ‬الأبطال‭ ‬دائمًا‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬مشاركات‭ ‬دوليّة‭ ‬مستمرة؛‭ ‬إمّا‭ ‬انتظارا‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬أو‭ ‬للأولمبياد،‭ ‬فالمشاركات‭ ‬ليس‭ ‬مضيعة‭ ‬للوقت‭.‬





‭ ‬ } ‭ ‬وبلا‭ ‬شك‭ ‬فإن‭ ‬أعداد‭ ‬الأبطال‭ ‬الأولمبيين‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬جهدٍ‭ ‬مضني‭ ‬ولسنوات‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الثماني‭ ‬قبل‭ ‬الزج‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬المنافسات،‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلّب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬والمال؛‭ ‬لأن‭ ‬الأبطال‭ ‬يأتون‭ ‬للمنافسة‭ ‬وكسر‭ ‬الأرقام،‭ ‬ودولهم‭ ‬تسعى‭ ‬للحصاد‭ ‬وأيضّا‭ ‬تحقيق‭ ‬الأرقام‭ ‬التأهيليّة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬مقبل‭.‬





‭ ‬ } ‭ ‬وعلى‭ ‬أية‭ ‬حال‭ ‬فمع‭ ‬متابعتنا‭ ‬للحصاد‭ ‬الذي‭ ‬ننتظره‭ ‬من‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬ ‭*‬ بدءا‭ ‬بذهبية‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬للبطلة‭ ‬فيولا‭ ‬جيمبجومبا؛ ‭*‬ ‭ ‬فإن‭ ‬الآمال‭ ‬معلّقة‭ ‬على‭ ‬منتخبنا‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ (‬المحاربون‭) ‬لحصد‭ ‬ميدالية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬الذهبية،‭ ‬وهو‭ ‬الوحيد‭ ‬بين‭ ‬منتخباتنا‭ ‬في‭ ‬الرياضات‭ ‬الجماعيّة‭ ‬الذي‭ ‬تُعلّق‭ ‬عليه‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الآمال‭.‬