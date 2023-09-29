Saturday, 30 September 2023 03:33 GMT

سباقات الأرقام

9/29/2023 7:14:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬والأولمبية‭ ‬والقارية‭ ‬تبدو‭ ‬الأولوية‭ ‬والمتابعة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬دائمًا‭ ‬للألعاب‭ ‬الفردية؛‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الجماعيّة‭ ‬باستثناء‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وعلى‭ ‬ذلك‭ ‬يُقاس‭ ‬عدد‭ ‬الميداليّات‭ ‬الملونة‭ ‬في‭ ‬الحصاد،‭ ‬والتي‭ ‬تستحوذ‭ ‬عليها‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬ضد‭ ‬الساعة‭ ‬والأثقال‭ ‬والألعاب‭ ‬القتاليّة‭ ‬والمصارعة‭ ‬الرومانية‭.‬


‭ ‬ } ‭ ‬ولذا‭ ‬في‭ ‬الآسياد‭ ‬الحالي‭ ‬بالصين‭ ‬نرى‭ ‬حضورًا‭ ‬جماهيريًّا‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬الفردية؛‭ ‬ومع‭ ‬بداية‭ ‬سباقات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ (‬أمس‭) ‬بدأت‭ ‬الأنظار‭ ‬مشدودة‭ ‬ِ‭ ‬إليها‭ ‬والأرقام‭ ‬التي‭ ‬يُمكن‭ ‬أن‭ ‬تحصد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المُلتقى‭ ‬الذي‭ ‬يُشارك‭ ‬فيه‭ ‬أبطالٌ‭ ‬لهم‭ ‬حضورهم‭ ‬العالمي‭ ‬والأولمبي،‭ ‬ومنهم‭ ‬رياضيو‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬


‭ ‬ } ‭ ‬والتعويل‭ ‬دائمًا‭ ‬على‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية،‭ ‬إمّا‭ ‬لتحسينها‭ ‬أو‭ ‬لتسجيل‭ ‬أرقام‭ ‬قاريّة‭ ‬تأهيليّة،‭ ‬ولذا‭ ‬فالأبطال‭ ‬يأتون‭ ‬للمنافسات‭ ‬محملين‭ ‬باستعدادات‭ ‬دوليّة‭ ‬مسبقة،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معسكرات‭ ‬مطوّلة،‭ ‬وعليه‭ ‬فإن‭ ‬الأنظار‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تتابع‭ ‬بشغف‭ ‬مسابقات‭ ‬السرعة‭ ‬ضد‭ ‬الساعة؛‭ ‬وحيث‭ ‬هي‭ ‬تسبق‭ ‬أولمبياد‭ ‬فرنسا‭.‬


‭ ‬ } ‭ ‬ونركز‭ ‬هُنا‭ ‬على‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬لحصاد‭ ‬ميداليات‭ ‬ملوّنة‭ ‬باسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬وهذا‭ ‬شيء‭ ‬طبيعي‭ ‬لكون‭ ‬رياضيونا‭ ‬قد‭ ‬حلّوا‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬أولى‭ ‬وارتقوا‭ ‬منصّات‭ ‬التتويج‭ ‬،‭ ‬ولذا‭ ‬تتم‭ ‬متابعتهم؛‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬تتابع‭ ‬هذه‭ ‬السباقات،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنافسين‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬القارة‭ ‬الذين‭ ‬سينافسونهم‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭.‬


‭ ‬ } ‭ ‬ولذا‭ ‬فإنّ‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاركات‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬على‭ ‬الكيف‭ ‬وليس‭ ‬الكم،‭ ‬فالمهم‭ ‬هو‭ ‬عدد‭ ‬الميداليّات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬حصدها،‭ ‬وأيضًا‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تحسينها،‭ ‬ولذا‭ ‬الأبطال‭ ‬دائمًا‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬مشاركات‭ ‬دوليّة‭ ‬مستمرة؛‭ ‬إمّا‭ ‬انتظارا‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬أو‭ ‬للأولمبياد،‭ ‬فالمشاركات‭ ‬ليس‭ ‬مضيعة‭ ‬للوقت‭.‬


‭ ‬ } ‭ ‬وبلا‭ ‬شك‭ ‬فإن‭ ‬أعداد‭ ‬الأبطال‭ ‬الأولمبيين‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬جهدٍ‭ ‬مضني‭ ‬ولسنوات‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الثماني‭ ‬قبل‭ ‬الزج‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬المنافسات،‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلّب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬والمال؛‭ ‬لأن‭ ‬الأبطال‭ ‬يأتون‭ ‬للمنافسة‭ ‬وكسر‭ ‬الأرقام،‭ ‬ودولهم‭ ‬تسعى‭ ‬للحصاد‭ ‬وأيضّا‭ ‬تحقيق‭ ‬الأرقام‭ ‬التأهيليّة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬مقبل‭.‬


‭ ‬ } ‭ ‬وعلى‭ ‬أية‭ ‬حال‭ ‬فمع‭ ‬متابعتنا‭ ‬للحصاد‭ ‬الذي‭ ‬ننتظره‭ ‬من‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬ ‭*‬ بدءا‭ ‬بذهبية‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬للبطلة‭ ‬فيولا‭ ‬جيمبجومبا؛ ‭*‬ ‭ ‬فإن‭ ‬الآمال‭ ‬معلّقة‭ ‬على‭ ‬منتخبنا‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ (‬المحاربون‭) ‬لحصد‭ ‬ميدالية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬الذهبية،‭ ‬وهو‭ ‬الوحيد‭ ‬بين‭ ‬منتخباتنا‭ ‬في‭ ‬الرياضات‭ ‬الجماعيّة‭ ‬الذي‭ ‬تُعلّق‭ ‬عليه‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الآمال‭.‬

MENAFN29092023000055011008ID1107168019

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث