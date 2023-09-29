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لا تجعلوا أبناءكم.. ضحايا لخلافاتكم

9/29/2023 7:14:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نتمنى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حادثة‭ ‬عارضة‭ ‬لا‭ ‬تتكرر،‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬فيها‭ ‬ولية‭ ‬أمر‭ ‬بقيامها‭ ‬بتوصيل‭ ‬ابنها‭ ‬الصغير‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬تركته‭ ‬أمام‭ ‬المدرسة‭ ‬وغادرت،‭ ‬رغم‭ ‬كون‭ ‬أبواب‭ ‬المدرسة‭ ‬مغلقة،‭ ‬باعتبار‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬إجازة‭ ‬رسمية‭..!!‬

لا‭ ‬يهمنا‭ ‬اسم‭ ‬ولية‭ ‬الأمر‭ ‬ولا‭ ‬الابن‭ ‬ولا‭ ‬اسم‭ ‬المدرسة،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬يعنينا‭ ‬ويهمنا‭ ‬هو‭ ‬‮«‬المسؤولية‭ ‬الأسرية‮»‬‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭.. ‬بجانب‭ ‬الدور‭ ‬التربوي‭ ‬والإرشاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والنفسي‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬تجاه‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭.‬

ذلك‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬يقومون‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الحادثة،‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعتني‭ ‬بها‭ ‬الإدارة‭ ‬المدرسية‭ ‬لبحث‭ ‬أسبابها‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬الابن،‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬تكرارها،‭ ‬والجلوس‭ ‬مع‭ ‬ولية‭ ‬الأمر‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬أمور‭ ‬تربوية‭ ‬وأسرية‭ ‬يجب‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬توافرها‭ ‬لحماية‭ ‬الطفل‭ ‬والأسرة‭.‬

ما‭ ‬يؤسف‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مواقف‭ ‬تحصل‭ ‬باستمرار‭ ‬عن‭ ‬المدارس،‭ ‬ولا‭ ‬تقل‭ ‬خطورة‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الحادثة،‭ ‬ونشاهدها‭ ‬يوميا‭ ‬بسبب‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬الذين‭ ‬يكتفون‭ ‬بتوصيل‭ ‬ابنائهم‭ ‬أو‭ ‬بناتهم‭ ‬عند‭ ‬الشارع‭ ‬الرئيسي،‭ ‬كي‭ ‬يلحق‭ ‬ولي‭ ‬الأمر‭ ‬بأشغاله،‭ ‬ويترك‭ ‬الابن‭ ‬ليعبر‭ ‬الشارع‭ ‬وحيدا،‭ ‬أو‭ ‬يسير‭ ‬إلى‭ ‬مسافات‭ ‬طويلة،‭ ‬فقط‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬يتأخر‭ ‬ولي‭ ‬الأمر‭ ‬عن‭ ‬دوامه‭ ‬أو‭ ‬ارتباطه‭ ‬ومواعيده،‭ ‬ولا‭ ‬يخوض‭ ‬في‭ ‬الازدحام‭ ‬المروري‭..!! ‬

ما‭ ‬يؤسف‭ ‬له‭ ‬كذلك‭ ‬أننا‭ ‬أصبحنا‭ ‬نرى‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سيارة‭ ‬لولي‭ ‬الأمر‭ ‬مع‭ ‬أطفالهم‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬منشغل‭ ‬في‭ ‬الهاتف‭ ‬ومتابعة‭ ‬حسابات‭ ‬التواصل‭ ‬والألعاب‭ ‬والفيديوهات،‭ ‬دون‭ ‬استثمار‭ ‬تلك‭ ‬اللحظات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬ولي‭ ‬الأمر‭ ‬وأبنائه،‭ ‬والحديث‭ ‬معهم،‭ ‬وزرع‭ ‬الطاقة‭ ‬الإيجابية‭ ‬فيهم،‭ ‬بل‭ ‬قد‭ ‬ترى‭ ‬بعض‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬من‭ ‬يصرخ‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬أبنائه‭ ‬الصغار‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬وهم‭ ‬متوجهون‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬صباحا،‭ ‬فأي‭ ‬طاقة‭ ‬سلبية،‭ ‬وأي‭ ‬تعكير‭ ‬للنفسية‭.. ‬يصاب‭ ‬بها‭ ‬الطفل‭ ‬طوال‭ ‬يومه‭..!!‬

ربما‭ ‬تلك‭ ‬الحادثة‭ ‬تجرنا‭ ‬كذلك‭ ‬للتطرق‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التواصل‭ ‬الأسري‭ ‬اليومي‭ ‬داخل‭ ‬البيوت،‭ ‬فالناس‭ ‬تشكو‭ ‬وتلاحظ‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الآباء‭ ‬والأمهات‭ ‬في‭ ‬البيوت‭ ‬لا‭ ‬يتحدثون‭ ‬مع‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض،‭ ‬ولا‭ ‬مع‭ ‬الأطفال،‭ ‬ويتركون‭ ‬ذلك‭ ‬للعاملة‭ ‬المنزلية،‭ ‬ويجعلون‭ ‬الطفل‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬افتراضي‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬النقال‭ ‬وجهاز‭ ‬الآيباد‭ ‬ومواقع‭ ‬وحسابات‭ ‬التواصل‭. ‬

كل‭ ‬السلوكيات‭ ‬والممارسات‭ ‬غير‭ ‬السليمة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬يتأثر‭ ‬بها‭ ‬الأبناء،‭ ‬فهم‭ ‬الضحايا‭ ‬وهم‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬ستضاف‭ ‬للمجتمع،‭ ‬إما‭ ‬إيجابيا‭ ‬وإما‭ ‬سلبيا‭.. ‬فكلنا‭ ‬راع‭.. ‬وكلنا‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬رعيته‭.‬

هناك‭ ‬حوادث‭ ‬مشابهة‭ ‬تحصل‭ ‬حينما‭ ‬ينسى‭ ‬سائق‭ ‬الباص‭ ‬طفلا‭ ‬نائما‭ ‬في‭ ‬الحافلة،‭ ‬أو‭ ‬يغلق‭ ‬مدرس‭ ‬أو‭ ‬عامل‭ ‬المدرسة‭ ‬الصف‭ ‬أو‭ ‬المختبر‭ ‬على‭ ‬الطالب‭ ‬أو‭ ‬الطالبة‭.. ‬أما‭ ‬توصيل‭ ‬طفل‭ ‬للمدرسة‭ ‬وتركه‭ ‬عند‭ ‬أبوابها‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬إجازة‭.. ‬فتلك‭ ‬حادثة‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬موسوعة‭ ‬‮«‬جينيس‮»‬‭ ‬في‭ ‬صفحة‭ ‬غرائب‭ ‬الأخبار‭..!‬

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