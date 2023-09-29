لا تجعلوا أبناءكم.. ضحايا لخلافاتكم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نتمنى أن تكون حادثة عارضة لا تتكرر، تلك التي تسببت فيها ولية أمر بقيامها بتوصيل ابنها الصغير إلى إحدى المدارس الحكومية، حيث تركته أمام المدرسة وغادرت، رغم كون أبواب المدرسة مغلقة، باعتبار ذلك اليوم إجازة رسمية..!!
لا يهمنا اسم ولية الأمر ولا الابن ولا اسم المدرسة، ولكن ما يعنينا ويهمنا هو «المسؤولية الأسرية» على الأطفال.. بجانب الدور التربوي والإرشاد الاجتماعي والنفسي من المدرسة تجاه مثل هذه الحالات.
ذلك أن الكثير من أولياء الأمور يقومون بأكثر من تلك الحادثة، التي يجب أن تعتني بها الإدارة المدرسية لبحث أسبابها وتأثيرها على الابن، وضمان عدم تكرارها، والجلوس مع ولية الأمر للوقوف على أمور تربوية وأسرية يجب التأكد من توافرها لحماية الطفل والأسرة.
ما يؤسف له أن هناك مواقف تحصل باستمرار عن المدارس، ولا تقل خطورة عن تلك الحادثة، ونشاهدها يوميا بسبب أولياء الأمور، الذين يكتفون بتوصيل ابنائهم أو بناتهم عند الشارع الرئيسي، كي يلحق ولي الأمر بأشغاله، ويترك الابن ليعبر الشارع وحيدا، أو يسير إلى مسافات طويلة، فقط كي لا يتأخر ولي الأمر عن دوامه أو ارتباطه ومواعيده، ولا يخوض في الازدحام المروري..!!
ما يؤسف له كذلك أننا أصبحنا نرى يوميا في كل سيارة لولي الأمر مع أطفالهم في الطريق إلى المدرسة أن الجميع منشغل في الهاتف ومتابعة حسابات التواصل والألعاب والفيديوهات، دون استثمار تلك اللحظات من أجل تعزيز العلاقة بين ولي الأمر وأبنائه، والحديث معهم، وزرع الطاقة الإيجابية فيهم، بل قد ترى بعض أولياء الأمور من يصرخ في وجه أبنائه الصغار لأي سبب وهم متوجهون إلى المدرسة صباحا، فأي طاقة سلبية، وأي تعكير للنفسية.. يصاب بها الطفل طوال يومه..!!
ربما تلك الحادثة تجرنا كذلك للتطرق إلى ضرورة التواصل الأسري اليومي داخل البيوت، فالناس تشكو وتلاحظ أن الكثير من الآباء والأمهات في البيوت لا يتحدثون مع بعضهم البعض، ولا مع الأطفال، ويتركون ذلك للعاملة المنزلية، ويجعلون الطفل يعيش في عالم افتراضي من العلاقات عبر الهاتف النقال وجهاز الآيباد ومواقع وحسابات التواصل.
كل السلوكيات والممارسات غير السليمة التي يقوم بها أولياء الأمور يتأثر بها الأبناء، فهم الضحايا وهم النتيجة التي ستضاف للمجتمع، إما إيجابيا وإما سلبيا.. فكلنا راع.. وكلنا مسؤول عن رعيته.
هناك حوادث مشابهة تحصل حينما ينسى سائق الباص طفلا نائما في الحافلة، أو يغلق مدرس أو عامل المدرسة الصف أو المختبر على الطالب أو الطالبة.. أما توصيل طفل للمدرسة وتركه عند أبوابها في يوم إجازة.. فتلك حادثة دخلت في موسوعة «جينيس» في صفحة غرائب الأخبار..!
MENAFN29092023000055011008ID1107168018
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.