على ارتفاع 100 متر.. إنقاذ لاعب نيس من محاولة انتحار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشارك‭ ‬رجال‭ ‬الإنقاذ‭ ‬والشرطة‭ ‬والجيش‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬اللاعب،‭ ‬الذي‭ ‬تعلق‭ ‬بحافة‭ ‬الجسر‭ ‬البالغ‭ ‬ارتفاعه‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬مهددا‭ ‬بالقفز‭.‬

وكان‭ ‬نادي‭ ‬نيس‭ ‬طلب‭ ‬مساعدة‭ ‬الشرطة‭ ‬وجهات‭ ‬الإنقاذ،‭ ‬كما‭ ‬أرسل‭ ‬طبيبا‭ ‬نفسيا‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإثناء‭ ‬بيكا‭ ‬بيكا‭ ‬عن‭ ‬نيته‭.‬

وتم‭ ‬تكليف‭ ‬قوة‭ ‬أمنية‭ ‬بمراقبة‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬على‭ ‬الجسر،‭ ‬إذ‭ ‬قطعت‭ ‬حارة‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬باختناقات‭ ‬مرورية‭ ‬طويلة،‭ ‬بينما‭ ‬تمركزت‭ ‬الشرطة‭ ‬أسفل‭ ‬الجسر‭ ‬تحسبا‭ ‬لسقوط‭ ‬اللاعب‭.‬

وتعود‭ ‬أزمة‭ ‬بيكا‭ ‬بيكا‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬إلى‭ ‬انفصاله‭ ‬عن‭ ‬حبيبته،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لو‭ ‬فيغارو‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭.‬

وكان‭ ‬اللاعب‭ ‬الفرنسي‭ ‬الشاب‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬نيس‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬لوكوموتيف‭ ‬موسكو‭ ‬الروسي،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬أي‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وألغى‭ ‬النادي‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحفي‭ ‬المقرر‭ ‬أمس،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لديه‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬أمام‭ ‬بريست‭ ‬متصدر‭ ‬البطولة‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭.‬