عمرها 200 عام.. حزن في بريطانيا بسبب قَطع متعمد لشجرة شهيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتنتصب‭ ‬شجرة‭ ‬‮«‬سيكامور‭ ‬غاب‮»‬‭ ‬منفردةً‭ ‬عند‭ ‬سفح‭ ‬تلّتين‭ ‬ضمن‭ ‬منظر‭ ‬طبيعي‭ ‬خلّاب،‭ ‬قرب‭ ‬سور‭ ‬هادريان‭ ‬الذي‭ ‬بني‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الروماني‭ ‬لمنع‭ ‬غزو‭ ‬البرابرة،‭ ‬وأدرجته‭ ‬اليونسكو‭ ‬على‭ ‬قائمتها‭ ‬للتراث‭ ‬لليونسكو‭. ‬وسنة‭ ‬2016،‭ ‬حصلت‭ ‬‮«‬سيكامور‭ ‬غاب‮»‬‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬شجرة‭ ‬العام‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬روبن‭ ‬هود‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬عام‭ ‬1991،‭ ‬يظهر‭ ‬كيفن‭ ‬كوستنر‭ ‬ومورجان‭ ‬فريمان‭ ‬وهما‭ ‬يسيران‭ ‬أمام‭ ‬هذه‭ ‬الشجرة‭ ‬المهيبة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يقصدها‭ ‬من‭ ‬يزور‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬إنجلترا‭. ‬وكانت‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬الأشجار‭ ‬التي‭ ‬تُلتقط‭ ‬صور‭ ‬لها‭. ‬

لكن‭ ‬صباح‭ ‬الخميس،‭ ‬عثرت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المارة‭ ‬على‭ ‬جذع‭ ‬الشجرة‭ ‬مقطوعاً‭ ‬فيما‭ ‬بقية‭ ‬أجزائها‭ ‬مرمية‭ ‬على‭ ‬جدار‭ ‬هادريان‭. ‬

وسرعان‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مدير‭ ‬المتنزه‭ ‬الوطني‭ ‬أنّ‭ ‬الشجرة‭ ‬‮«‬قُطعت‭ ‬عن‭ ‬سابق‭ ‬تصور‭ ‬وتصميم‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬شرطة‭ ‬نورثمبريا‭ ‬التي‭ ‬فتحت‭ ‬تحقيقاً‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬قد‭ ‬أفادت‭ ‬بأنها‭ ‬أوقفت‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الخميس‭ ‬فتى‭ ‬يبلغ‭ ‬16‭ ‬سنة‭. ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بالشجرة‭ ‬هو‭ ‬نتيجة‭ ‬عمل‭ ‬تخريبي‭ ‬عن‭ ‬سابق‭ ‬تصور‭ ‬وتصميم‮»‬‭. ‬

وأُطلق‭ ‬سراح‭ ‬الفتى‭ ‬الجمعة‭ ‬بكفالة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يواصل‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬تحقيقهم‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الشرطة‭ ‬كيفن‭ ‬وارينج‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬ما‭ ‬حدث‭ ‬أثار‭ ‬صدمة‭ ‬وحزناً‭ ‬وغضباً‮»‬‭. ‬

وزار‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭ ‬الموقع،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬للشجرة،‭ ‬فيما‭ ‬وُضعت‭ ‬باقات‭ ‬من‭ ‬الزهور‭ ‬قرب‭ ‬جذعها‭ ‬أمام‭ ‬الطوق‭ ‬الأمني‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬الشرطة‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬هيئة‭ ‬متنزه‭ ‬نورثمبرلاند‭ ‬الوطني‭ ‬توني‭ ‬غيتس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بإحساس‭ ‬فعلي‭ ‬بالخسارة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬ذرف‭ ‬الناس‭ ‬الدموع‭ ‬وتلقينا‭ ‬عبر‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وموقعنا‭ ‬الإلكتروني‭ ‬رسائل‭ ‬من‭ ‬أشخاص‭ ‬تأثروا‭ ‬بقطع‭ ‬الشجرة‮»‬‭. ‬

وعبر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬اكس‮»‬،‭ ‬أبدت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬ناشونال‭ ‬تراست‮»‬‭ ‬المعنية‭ ‬بحماية‭ ‬التراث‭ ‬شعورها‭ ‬بـ«الصدمة‭ ‬والحزن‭ ‬الشديدين‮»‬‭. ‬وكتبت‭: ‬‮«‬نُدرك‭ ‬أنّ‭ ‬الشجرة‭ ‬تحظى‭ ‬بمحبة‭ ‬كبيرة‭ ‬محلياً‭ ‬ووطنياً‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬مدير‭ ‬المنظمة‭ ‬أندرو‭ ‬بود‭ ‬أن‭ ‬الشجرة‭ ‬تمثل‭ ‬‮«‬عنصراً‭ ‬مهماً‭ ‬ورمزياً‭ ‬للطبيعة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬سنة‮»‬‭. ‬

وعبّر‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬بينهم‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬مجموعات‭ ‬تمارس‭ ‬المشي‭ ‬لمسافات‭ ‬طويلة،‭ ‬عن‭ ‬خشيتهم‭ ‬وذكرياتهم‭ ‬السعيدة‭ ‬قرب‭ ‬الشجرة،‭ ‬أكان‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬أم‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭. ‬