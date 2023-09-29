وفاة عميدة مجلس الشيوخ الأمريـكـي ديان فينشتاين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) توفيت عميدة مجلس الشيوخ الأمريكي ديان فينشتاين، التي تعدّ شخصية تاريخية في الحزب الديمقراطي، عن عمر ناهز 90 عاماً، حسبما أعلنت وسائل إعلام أمريكية أمس.
كانت فينشتاين أول امرأة تشغل منصب عمدة سان فرانسيسكو قبل أن تشغل منصب عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا أكثر من 30 عاماً، وعرفت بأنها سياسية عنيدة وشخصية مؤثّرة في مجلس الشيوخ.
لكنّها تعرّضت لانتقادات من يسار الحزب الديمقراطي منذ عدّة أشهر بعد تحقيق صحفي سلّط الضوء على تدهورها المعرفي.
وأعلنت فينشتاين اعتزالها السياسة في فبراير الماضي، مشيرة إلى أنها لن تترشح مرة أخرى في انتخابات عام 2024.
وأشاد الرئيس جو بايدن بصفات ديان فينشتاين «الصديقة المقرّبة»، لافتاً بشكل خاص إلى دورها كرائدة للمرأة في السياسة.
شغلت فينشتاين منصب عمدة مدينة سان فرانسيسكو مدة عشر سنوات، بعد اغتيال سلفها جورج موسكون والسياسي هارفي ميلك، أحد رموز حركة المثليين في عام 1978، وهي مأساة تمكّنت خلالها هذه المرأة من إظهار تصميمها.
وكانت قد دعمت حرب جورج دبليو بوش في العراق وبرزت كعضو مؤثّر في لجنة الاستخبارات. واشتهر تقريرها المؤلّف من آلاف الصفحات الذي يوضح أكاذيب وكالة الاستخبارات المركزية بشأن التعذيب في سياق «الحرب على الإرهاب».
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