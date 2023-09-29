وفاة عميدة مجلس الشيوخ الأمريـكـي ديان فينشتاين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كانت‭ ‬فينشتاين‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬تشغل‭ ‬منصب‭ ‬عمدة‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تشغل‭ ‬منصب‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬عن‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬عاماً،‭ ‬وعرفت‭ ‬بأنها‭ ‬سياسية‭ ‬عنيدة‭ ‬وشخصية‭ ‬مؤثّرة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭. ‬

لكنّها‭ ‬تعرّضت‭ ‬لانتقادات‭ ‬من‭ ‬يسار‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬منذ‭ ‬عدّة‭ ‬أشهر‭ ‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬صحفي‭ ‬سلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تدهورها‭ ‬المعرفي‭. ‬

وأعلنت‭ ‬فينشتاين‭ ‬اعتزالها‭ ‬السياسة‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تترشح‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬

وأشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بصفات‭ ‬ديان‭ ‬فينشتاين‭ ‬‮«‬الصديقة‭ ‬المقرّبة‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬إلى‭ ‬دورها‭ ‬كرائدة‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬السياسة‭. ‬

شغلت‭ ‬فينشتاين‭ ‬منصب‭ ‬عمدة‭ ‬مدينة‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬مدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬بعد‭ ‬اغتيال‭ ‬سلفها‭ ‬جورج‭ ‬موسكون‭ ‬والسياسي‭ ‬هارفي‭ ‬ميلك،‭ ‬أحد‭ ‬رموز‭ ‬حركة‭ ‬المثليين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1978،‭ ‬وهي‭ ‬مأساة‭ ‬تمكّنت‭ ‬خلالها‭ ‬هذه‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬إظهار‭ ‬تصميمها‭. ‬

وكانت‭ ‬قد‭ ‬دعمت‭ ‬حرب‭ ‬جورج‭ ‬دبليو‭ ‬بوش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وبرزت‭ ‬كعضو‭ ‬مؤثّر‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬الاستخبارات‭. ‬واشتهر‭ ‬تقريرها‭ ‬المؤلّف‭ ‬من‭ ‬آلاف‭ ‬الصفحات‭ ‬الذي‭ ‬يوضح‭ ‬أكاذيب‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬بشأن‭ ‬التعذيب‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‮»‬‭. ‬