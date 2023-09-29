طراز دفع رباعي جديد نهاية 2023سوزوكي البحرين تزيح الستار عن ((فرونكس)) الهايبرد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تصوير: محمود بابا
كشفت شركة محمد جلال وأولاده قسم السيارات،
الوكيل الحصري لعلامة سوزوكي التجارية للسيارات في مملكة البحرين الستار عن سوزوكي فرونكس المتميزة والجديدة كلياً.
أقيم حفل التدشين الخميس 28/9/2023 في مجمع سيتي سنتر البحرين وذلك بحضور المدير العام لقسم السيارات جمال السيد.
وفي سياق متصل، كشف السيد في تصريح للصحفيين عن وصول مركبة دفع رباعي من سوزوكي مع نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن تركيز العلامة على تصنيع مركبات الدفع الرباعي ليس من باب رفع حجم إنتاج هذه الفئة بل مصادفة، مبينا أن عدد طرازات الدفع الرباعي يتوازن مع عدد مركبات السيدان للعلامة.
وتحدث عن توجه عالمي لإنتاج طرازات الهايبرد خلال الآونة الأخيرة، في الوقت الذي لم تعلن سوزوكي بعد توقف تصنيع محركات البنزين. تتمتع المركبة الجديدة بتصميم شبابي،
وتتميز الواجهة الأمامية بالكروم اللامع، فيما تتوزع اضاءة LED على الواجهة الخلفية
والامامية، فضلا عن تزويدها بعجلات كروم رياضية بحجم 16 بوصة.
وفي المقصورة الداخلية، تتميز المركبة بكاميرا بدرجة 360 عالية الوضوح، ومقاعد قماشية فخمة وشاشة معلومات بتكنلوجيا حديثة مع امكانية ربط الهاتف الذكي عن طريق Apple car play و Android auto .
ويعمل محرك السيارة بنظام Smart hybrid رباعي الاسطوانات مع سعة 1.5 ليترات والذي يتميز بكفاءة عالية في توفير الوقود وناقل حركة اوتوماتيكي.
ونظام ESP تطبيق إلكتروني لتوزيع الفرملة.
ومع التحول الذي تعيشه البلاد في قطاع النقل، يُعدّ طراز فرونكس مثاليًا للعائلات من حيث الاستخدام المريح والاقتصادي وتتميز بسعرها المنافس الذي يتناسب مع جميع الفئات.
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