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طراز دفع رباعي جديد نهاية 2023سوزوكي البحرين تزيح الستار عن ((فرونكس)) الهايبرد

9/29/2023 7:14:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا

كشفت‭ ‬شركة‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬وأولاده‭ ‬قسم‭ ‬السيارات،‮
‬الوكيل‭ ‬الحصري‭ ‬لعلامة‭ ‬سوزوكي‭ ‬التجارية‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬سوزوكي‭ ‬فرونكس‭ ‬المتميزة‭ ‬والجديدة‭ ‬كلياً‭.‬‮
‬‭ ‬‎أقيم‭ ‬حفل‭ ‬التدشين‭ ‬الخميس‭ ‬28‭/‬9‭/‬2023‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لقسم‭ ‬السيارات‭ ‬جمال‭ ‬السيد‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬كشف‭ ‬السيد‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للصحفيين‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬مركبة‭ ‬دفع‭ ‬رباعي‭ ‬من‭ ‬سوزوكي‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تركيز‭ ‬العلامة‭ ‬على‭ ‬تصنيع‭ ‬مركبات‭ ‬الدفع‭ ‬الرباعي‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬رفع‭ ‬حجم‭ ‬إنتاج‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬بل‭ ‬مصادفة،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬طرازات‭ ‬الدفع‭ ‬الرباعي‭ ‬يتوازن‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬مركبات‭ ‬السيدان‭ ‬للعلامة‭.‬

وتحدث‭ ‬عن‭ ‬توجه‭ ‬عالمي‭ ‬لإنتاج‭ ‬طرازات‭ ‬الهايبرد‭ ‬خلال‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬سوزوكي‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬تصنيع‭ ‬محركات‭ ‬البنزين‭. ‬تتمتع‭ ‬المركبة‭ ‬الجديدة‭ ‬بتصميم‭ ‬شبابي،‮
‬وتتميز‭ ‬الواجهة‭ ‬الأمامية‭ ‬بالكروم‭ ‬اللامع،‭ ‬فيما‭ ‬تتوزع‭ ‬اضاءة‭ ‬ LED ‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬الخلفية
والامامية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تزويدها‭ ‬بعجلات‭ ‬كروم‭ ‬رياضية‭ ‬بحجم‭ ‬16‭ ‬بوصة‭.‬

وفي‭ ‬المقصورة‭ ‬الداخلية،‭ ‬تتميز‭ ‬المركبة‭ ‬بكاميرا‭ ‬بدرجة‭ ‬360‭ ‬عالية‭ ‬الوضوح،‭ ‬ومقاعد‭ ‬قماشية‭ ‬فخمة‭ ‬وشاشة‭ ‬معلومات‭ ‬بتكنلوجيا‭ ‬حديثة‭ ‬مع‭ ‬امكانية‭ ‬ربط‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ Apple ‭ ‬ car ‭ ‬ play ‭ ‬و Android ‭ ‬ auto ‭.‬

ويعمل‭ ‬محرك‭ ‬السيارة‭ ‬بنظام‭ ‬ Smart hybrid ‭ ‬رباعي‭ ‬الاسطوانات‭ ‬مع‭ ‬سعة‭ ‬1‭.‬5‭ ‬ليترات‭ ‬والذي‭ ‬يتميز‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الوقود‭ ‬وناقل‭ ‬حركة‭ ‬اوتوماتيكي‭.‬

ونظام ESP تطبيق‭ ‬إلكتروني‭ ‬لتوزيع‭ ‬الفرملة‭.‬‮
‬‭ ‬ومع‭ ‬التحول‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النقل،‭ ‬يُعدّ‭ ‬طراز‭ ‬فرونكس‭ ‬مثاليًا‭ ‬للعائلات‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الاستخدام‭ ‬المريح‭ ‬والاقتصادي‭ ‬وتتميز‭ ‬بسعرها‭ ‬المنافس‭ ‬الذي‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭.‬

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