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برعاية وزير الإعلام.. انطلاق مهرجان البحرين السينمائي 2023 الخميس المقبل

9/29/2023 7:14:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬تُقام‭ ‬الدورة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي‭ ‬2023‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الاحتفاء‭ ‬بفن‭ ‬صناعة‭ ‬الأفلام‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬5‭ - ‬9‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ،‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬الشريكين‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬للمهرجان‭)‬،‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للسينما‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬حدثٍ‭ ‬سينمائي‭ ‬استثنائي‭ ‬يحتفي‭ ‬بالمواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة،‭ ‬ويضع‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬المهرجانات‭ ‬السينمائية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المهرجانات‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬كرافد‭ ‬ثقافي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬الفني‭ ‬والتفاهم‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬البلدان‭ ‬والثقافات،‭ ‬متوجهًا‭ ‬بالشكر‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ Beyon ‮»‬‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬على‭ ‬دعمهما‭ ‬للمهرجان‭ ‬وجهودهما‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭.‬

وذكر‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬السبق‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬أول‭ ‬مهرجان‭ ‬سينمائي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬مهرجان‭ ‬السينما‭ ‬العربية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬مثل‭ ‬حينها‭ ‬شعلة‭ ‬الانطلاقة‭ ‬للمهرجانات‭ ‬السينمائية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

كما‭ ‬بين‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬مقومات‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬صناعة‭ ‬السينما،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬قطاعات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإبداعي‭ ‬الواعدة،‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬ما‭ ‬يحتم‭ ‬رفد‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬بالمعرفة،‭ ‬وتمكين‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬صناعة‭ ‬السينما‭ ‬لتعزيز‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬ثقافة‭ ‬المملكة‭ ‬وهويتها‭ ‬وإرثها‭ ‬التاريخي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬السينمائية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬لافتًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬لتطوير‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي‭ ‬ستقدم‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬والندوات‭ ‬التخصصية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الأفلام،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬إقليمية‭ ‬وعالمية‭ ‬رائدة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عروض‭ ‬الأفلام‭ ‬والفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬بحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭.‬

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