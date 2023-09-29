منتخب اليد ينتصر على كوريا الجنوبية ويواجه إيران اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬رفع‭ ‬منتخبنا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬الذي‭ ‬انتصر‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬بالمجموعة‭ ‬والتي‭ ‬ستجمعه‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬2‭:‬00‭ ‬ظهراً‭ (‬9:00‭ ‬صباحاً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬سيكون‭ ‬الانتصار‭ ‬فيها‭ ‬بمثابة‭ ‬تعزيز‭ ‬كبير‭ ‬للحظوظ‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬لنصف‭ ‬النهائي،‭ ‬خصوصاً‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تمكنت‭ ‬الكويت‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الآخر‭ ‬بالمجموعة‭.‬

وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬فقد‭ ‬بدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬بقوة‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬مبكراً‭ ‬بفضل‭ ‬أهداف‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬والقوة‭ ‬الدفاعية‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬عاد‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬التعادل‭ ‬6‭/‬6‭ ‬مع‭ ‬منتصف‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تطلب‭ ‬تدخل‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬آرون‭ ‬كريستيانسون‭ ‬بطلب‭ ‬الوقت‭ ‬المستقطع‭ ‬الأول،‭ ‬ومن‭ ‬خلاله‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬الأحمر‭ ‬إلى‭ ‬التقدم‭ ‬رغم‭ ‬الملاحقة‭ ‬الكوري،‭ ‬إلا‭ ‬الأحمر‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬الشوط‭ ‬لمصلحته‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬أهداف‭.‬

وعلى‭ ‬ذات‭ ‬المنوال‭ ‬بدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بقوة‭ ‬طمعاً‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الفارق‭ ‬وحسم‭ ‬المباراة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الكوريين‭ ‬كانت‭ ‬لهم‭ ‬كلمة‭ ‬أخرى‭ ‬بقلب‭ ‬المعطيات‭ ‬والعودة‭ ‬للقاء‭ ‬بتحقيق‭ ‬التعادل‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬النتيجة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هدوء‭ ‬وتركيز‭ ‬لاعبي‭ ‬أحمر‭ ‬اليد‭ ‬لم‭ ‬يهتز‭ ‬وبقيادة‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬عاد‭ ‬الأحمر‭ ‬للتعادل‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬خلال‭ ‬الدقائق‭ ‬السبع‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المباراة،‭ ‬وحاسماً‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬بالدور‭ ‬الرئيسي‭.‬