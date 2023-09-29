منتخب اليد ينتصر على كوريا الجنوبية ويواجه إيران اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حقق منتخب كرة اليد بداية قوية في افتتاح مباريات الدور الرئيسي من آسياد هانغتشو، وذلك بعد انتصاره المستحق على نظيره المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 29/26 في المباراة التي جمعت بين المنتخبين يوم أمس لحساب المجموعة الأولى، وشهدت المباراة منافسة كبيرة من جانب المنتخب الكوري، إلا أن نجوم أحمر اليد بقيادة حسين الصياد نجحوا في تأكيد تفوقهم على الشمشمون الكوري، وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم منتخبنا بواقع 13/10.
وبهذا الانتصار رفع منتخبنا رصيده إلى نقطتين في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب الكويتي الذي انتصر على المنتخب الإيراني بفارق هدفين، في حين سيخوض منتخبنا اليوم السبت مباراته الثانية بالمجموعة والتي ستجمعه مع المنتخب الإيراني في الساعة 2:00 ظهراً (9:00 صباحاً بتوقيت البحرين)، في مباراة سيكون الانتصار فيها بمثابة تعزيز كبير للحظوظ في التأهل لنصف النهائي، خصوصاً إذا ما تمكنت الكويت من الفوز على كوريا الجنوبية في اللقاء الآخر بالمجموعة.
وبالعودة إلى المباراة فقد بدأ منتخبنا بقوة ونجح في التقدم في النتيجة بفارق 4 أهداف مبكراً بفضل أهداف حسين الصياد والقوة الدفاعية التي أظهرها المنتخب في بداية اللقاء، إلا أن المنتخب الكوري سرعان ما عاد في المباراة وتمكن من تحقيق التعادل 6/6 مع منتصف الشوط الأول، الأمر الذي تطلب تدخل مدرب منتخبنا آرون كريستيانسون بطلب الوقت المستقطع الأول، ومن خلاله نجح في إعادة الأحمر إلى التقدم رغم الملاحقة الكوري، إلا الأحمر تمكن من حسم الشوط لمصلحته بفارق 3 أهداف.
وعلى ذات المنوال بدأ منتخبنا الشوط الثاني بقوة طمعاً في رفع الفارق وحسم المباراة، إلا أن الكوريين كانت لهم كلمة أخرى بقلب المعطيات والعودة للقاء بتحقيق التعادل ومن ثم التقدم في النتيجة، إلا أن هدوء وتركيز لاعبي أحمر اليد لم يهتز وبقيادة حسين الصياد عاد الأحمر للتعادل ومن ثم التقدم في النتيجة خلال الدقائق السبع الأخيرة من المباراة، وحاسماً انتصاره الأول بالدور الرئيسي.
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