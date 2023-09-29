عيسى بن علي يشهد تتويج البحرين بالذهبية الأولى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتابع‭ ‬سموه‭ ‬انتصار‭ ‬العداءة‭ ‬فيولا‭ ‬بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬ومدير‭ ‬البعثة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬أجريت‭ ‬مراسم‭ ‬تتويج‭ ‬البطلة

فيولا‭ ‬جيجومبا‭ ‬وعزف‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭ ‬بعدما‭ ‬أهدى‭ ‬البحرين‭ ‬أول‭ ‬ميدالية‭ ‬في‭ ‬الدورة‭.‬

كما‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬مباراة‭ ‬منتخب‭ ‬اليد‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬والذي‮

‬انتهى‭ ‬بانتصار‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬بنتيجة‭ ‬29/26،‭ ‬حيث‭ ‬ساند‭ ‬سموه‭ ‬منتخب‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬المهمة‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬منافس‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬‮

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وشهد‭ ‬سموه‭ ‬اللقاء‭ ‬بحضور‭ ‬سعادة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسعادة‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي‮

‬ومدير‭ ‬البعثة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬وأعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭.‬‮

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