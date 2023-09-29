عيسى بن علي يشهد تتويج البحرين بالذهبية الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهد
سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء
نائب رئيس اللجنة الأولمبية
رئيس بعثة مملكة البحرين بآسياد هانغتشو 2022، تتويج مملكة البحرين بالميدالية الذهبية الأولى في الآسياد والذي حققتها العداءة فيولا جيجومبا بسباق 10 آلاف متر سيدات بعدما أنهت السباق بزمن قدره 31.43.73، كما تابع مجموعة من منافسات أدوار التصفية في سباقات 100 متر للرجال والسيدات.
وتابع سموه انتصار العداءة فيولا بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية فارس مصطفى الكوهجي ومدير البعثة أحمد عبدالغفار وعدد من أعضاء الوفد الإداري.
هذا وقد أجريت مراسم تتويج البطلة
فيولا جيجومبا وعزف السلام الملكي بعدما أهدى البحرين أول ميدالية في الدورة.
كما حرص سموه على متابعة مباراة منتخب اليد مع نظيره المنتخب الكوري الجنوبي في افتتاح منافسات الدور الرئيسي لكرة اليد، والذي
انتهى بانتصار المنتخب الوطني بنتيجة 29/26، حيث ساند سموه منتخب اليد في هذه المباراة المهمة والتي تأتي أمام منتخب منافس على بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.
وشهد سموه اللقاء بحضور سعادة الأمين العام للجنة الأولمبية فارس مصطفى الكوهجي وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سعادة الشيخ حياة بنت عبد العزيز آل خليفة وسعادة السيد علي محمد عيسى إسحاقي
ومدير البعثة أحمد عبدالغفار وأعضاء الوفد الإداري.
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