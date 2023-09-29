منتخب اليد يتجاوز العقبة الكورية وعينه على نصف النهائيالبحرين تبدأ الحصاد بذهبية 10 آلاف متر سيدات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) هانغتشو
– الوفد الإعلامي:
تصوير- علي الحلواجي وأحمد الهدار
بدأت مملكة البحرين حصادها بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والتي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية حتى 8 من أكتوبر القادم، وذلك عندما توجت العداءة فيولا بيجومبا بذهبية سباق 10 آلاف متر سيدات الذي أقيم مساء الجمعة 29- 9 – 2023 بعد أن أنهت السباق بزمن 31.43.73 دقيقة، على الرغم من المنافسة القوية التي شهدها السباق من جانب العداءة اليابانية ريريكا هيروناكا التي حلت ثانية، فيما جاءت العداءة الكازاخستانية كارولين في المركز الثالث، فيما سجلت ألعاب القوى نتائج إيجابية بتأهل جميع العدائين والعداءات للتصفيات الثانية ونصف النهائي في سباقات السرعة التي أقيمت يوم أمس.
وحقق منتخب اليد انتصاراً مهماً في بداية مشواره بالدور الرئيسي من المنافسات، وذلك عندما انتصر على المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 29/26 في مباراة قدم فيها المنتخب مستوى قويا عكس نوايا المنتخب في هذه الدورة، وتنتظر أحمر اليد مباراة مهمة اليوم السبت أمام المنتخب الإيراني بهدف الاقتراب أو حسم التأهل لنصف النهائي.
هاجر وأديدونغ إلى نهائي 100 متر
تمكنت العداءة هاجر الخالدي من التأهل للدور النهائي لسباق 100 متر للسيدات بعدما أنهت مسافة سباق التصفية الأولى بزمن 11:34 ثانية، ورافقتها لهذا الدور العداءة أديدونغ اوفانيم التي أنهت السباق بزمن 11:43 ثانية، وتخوض العداءتان اليوم نهائي سباق 100 متر في الساعة 9:40 مساءً (4:40 عصراً بتوقيت البحرين)
سلوى وأديكويا إلى نهائي 400 متر
حققت العداءة سلوى عيد والعداءة كيمي أديكويا المركز الأول على مجموعتهما في التصفيات الأولى لسباق 400 متر، لتتأهلا إلى الدور النهائي من المسابقة، بعدما قطعت سلوى السباق بزمن 52.52 ثانية، فيما أنهت أديكويا السباق في زمن 50.53 ثانية.
وتخوض العداءتان اليوم نهائي منافسات 400 متر سيدات في الساعة 8:00 مساءً (3:00 عصراً بتوقيت البحرين).
عباس يتأهل إلى نهائي 400 متر
تأهل العداء عباس يوسف إلى نهائي سباق 400 متر رجال، بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته، حيث قطع السباق في زمن قدره 45.77 ثانية، ويخوض اليوم منافسات الدور النهائي في الساعة 8:10 مساءً (3:10 عصراً بتوقيت البحرين).
سعيد يحجز مركزا بنصف نهائي 100 متر
حجز العداء سعيد الخالدي مركزه في الدور نصف النهائي لسباق 100 متر، بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعته، وأنهى السباق في زمن قدره 10.23 ثانية، ويخوض اليوم منافسات نصف النهائي في الساعة 7:30 مساءً (2:30 ظهراً بتوقيت البحرين).
منافسات اليوم
تستمر منافسات اليوم الثاني لأم الألعاب، حيث سيكون منتخب ألعاب القوى على موعد مع مجموعة من النهائيات المهمة في سباقات السرعات التي تأهل إليها العداءون والعداءات، فيما ينافس العداءان دويت أدموسى وبرهان بلوي على نهائي 10 آلاف متر رجال في الساعة 8:20 مساءً (3:20 عصراً بتوقيت البحرين)، بينما تبدأ أمينات يوسف منافسات 100 متر حواجز سيدات بجولة التصفية الأولى في الساعة 9:23 مساءً (4:23 عصراً بتوقيت البحرين)، ويشارك العداء زهير أوياد في سباق التصفية لمسافة 1500 متر في الساعة 9:45 صباحاً (4:45 فجراً بتوقيت البحرين).
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