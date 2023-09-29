منتخب اليد يتجاوز العقبة الكورية وعينه على نصف النهائيالبحرين تبدأ الحصاد بذهبية 10 آلاف متر سيدات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭- ‬علي‭ ‬الحلواجي‭ ‬وأحمد‭ ‬الهدار





بدأت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حصادها‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬والتي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬توجت‭ ‬العداءة‭ ‬فيولا‭ ‬بيجومبا‭ ‬بذهبية‭ ‬سباق‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬سيدات‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬29‭- ‬9‭ ‬ – ‭ ‬2023‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهت‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬31‭.‬43‭.‬73‭ ‬دقيقة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬العداءة‭ ‬اليابانية‭ ‬ريريكا‭ ‬هيروناكا‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬ثانية،‭ ‬فيما‭ ‬جاءت‭ ‬العداءة‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬كارولين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬فيما‭ ‬سجلت‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬بتأهل‭ ‬جميع‭ ‬العدائين‭ ‬والعداءات‭ ‬للتصفيات‭ ‬الثانية‭ ‬ونصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭.‬

وحقق‭ ‬منتخب‭ ‬اليد‭ ‬انتصاراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشواره‭ ‬بالدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬المنافسات،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬انتصر‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬بنتيجة‭ ‬29‭/‬26‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قدم‭ ‬فيها‭ ‬المنتخب‭ ‬مستوى‭ ‬قويا‭ ‬عكس‭ ‬نوايا‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬وتنتظر‭ ‬أحمر‭ ‬اليد‭ ‬مباراة‭ ‬مهمة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬بهدف‭ ‬الاقتراب‭ ‬أو‭ ‬حسم‭ ‬التأهل‭ ‬لنصف‭ ‬النهائي‭.‬

هاجر‭ ‬وأديدونغ‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬100‭ ‬متر

تمكنت‭ ‬العداءة‭ ‬هاجر‭ ‬الخالدي‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬النهائي‭ ‬لسباق‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬للسيدات‭ ‬بعدما‭ ‬أنهت‭ ‬مسافة‭ ‬سباق‭ ‬التصفية‭ ‬الأولى‭ ‬بزمن‭ ‬11‭:‬34‭ ‬ثانية،‭ ‬ورافقتها‭ ‬لهذا‭ ‬الدور‭ ‬العداءة‭ ‬أديدونغ‭ ‬اوفانيم‭ ‬التي‭ ‬أنهت‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬11‭:‬43‭ ‬ثانية،‭ ‬وتخوض‭ ‬العداءتان‭ ‬اليوم‭ ‬نهائي‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬40‭ ‬مساءً‭ (‬4:40‭ ‬عصراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬

سلوى‭ ‬وأديكويا‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬400‭ ‬متر

حققت‭ ‬العداءة‭ ‬سلوى‭ ‬عيد‭ ‬والعداءة‭ ‬كيمي‭ ‬أديكويا‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مجموعتهما‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الأولى‭ ‬لسباق‭ ‬400‭ ‬متر،‭ ‬لتتأهلا‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬بعدما‭ ‬قطعت‭ ‬سلوى‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬52‭.‬52‭ ‬ثانية،‭ ‬فيما‭ ‬أنهت‭ ‬أديكويا‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬50‭.‬53‭ ‬ثانية‭.‬

وتخوض‭ ‬العداءتان‭ ‬اليوم‭ ‬نهائي‭ ‬منافسات‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬سيدات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬00‭ ‬مساءً‭ (‬3:00‭ ‬عصراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭).‬

عباس‭ ‬يتأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬400‭ ‬متر

تأهل‭ ‬العداء‭ ‬عباس‭ ‬يوسف‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬سباق‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬رجال،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مجموعته،‭ ‬حيث‭ ‬قطع‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬45‭.‬77‭ ‬ثانية،‭ ‬ويخوض‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬10‭ ‬مساءً‭ (‬3:10‭ ‬عصراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭).‬

سعيد‭ ‬يحجز‭ ‬مركزا‭ ‬بنصف‭ ‬نهائي‭ ‬100‭ ‬متر

حجز‭ ‬العداء‭ ‬سعيد‭ ‬الخالدي‭ ‬مركزه‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لسباق‭ ‬100‭ ‬متر،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مجموعته،‭ ‬وأنهى‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬10‭.‬23‭ ‬ثانية،‭ ‬ويخوض‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬30‭ ‬مساءً‭ (‬2:30‭ ‬ظهراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭).‬

منافسات‭ ‬اليوم

تستمر‭ ‬منافسات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬لأم‭ ‬الألعاب،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬منتخب‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النهائيات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬السرعات‭ ‬التي‭ ‬تأهل‭ ‬إليها‭ ‬العداءون‭ ‬والعداءات،‭ ‬فيما‭ ‬ينافس‭ ‬العداءان‭ ‬دويت‭ ‬أدموسى‭ ‬وبرهان‭ ‬بلوي‭ ‬على‭ ‬نهائي‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬رجال‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬20‭ ‬مساءً‭ (‬3:20‭ ‬عصراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬تبدأ‭ ‬أمينات‭ ‬يوسف‭ ‬منافسات‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬حواجز‭ ‬سيدات‭ ‬بجولة‭ ‬التصفية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬23‭ ‬مساءً‭ (‬4:23‭ ‬عصراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬ويشارك‭ ‬العداء‭ ‬زهير‭ ‬أوياد‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬التصفية‭ ‬لمسافة‭ ‬1500‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬45‭ ‬صباحاً‭ (‬4:45‭ ‬فجراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭).‬