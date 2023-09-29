حرم ورضاوي يزينان قائمة السماوي..الرفاع يدخل الليلة معسكر ((الهيلتون جاردن)) استعدادا للزوراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرفاع لطيّ صفحة المنافسات المحلية والاستعداد بقوة وجدّية لمباراته التي ستقام يوم الاثنين الثاني من أكتوبر على ملعب مدينة خليفة الرياضية، والتي يستضيف من خلالها فريق الزوراء العراقي ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وأنهى الرفاع مهمته بالجولة الثانية لبطولة دوري ناصر بن حمد الممتاز بنجاح تام، بعد فوزه الكبير والمستحق على حساب الحد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليحصد الفريق نقطته الرابعة بعد تعادله الإيجابي في الافتتاح أمام فريق النجمة، وهذا ما يشجّع ممثل الوطن من الناحية المعنوية على تقديم أفضل المستويات في سبيل بلوغ الهدف المنشود وصدارة مجموعته الآسيوية.
ويتطلع السماوي الذي يحظى بدعم إداري واهتمام كبير من رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وبقية الأعضاء، إضافة إلى التفاف جماهيري ودعم فني، يتطلع إلى مواصلة عروضه القوية في المسابقة وخاصة بعد تحقيقه الفوز في لقاء الافتتاح امام فريق النجمة اللبناني بهدفين دون مقابل، حيث ينشد الرفاع الصدارة لهذه المجموعة التي يتواجد فيها أيضا العربي الكويتي.
عودة الثنائي
وعاد إلى قائمة الفريق الرفاعي تحت قيادة مدربه الوطني هشام الماحوزي الدوليان علي حرم الذي غاب في الجولة الماضي بداعي الإجهاد العضلي، ولم يشارك في لقاء الحد، كما عاد اللاعب رضا السيد عيسى الذي أصيب في المواجهة المذكورة واحتاج إلى تدخل طبي بعد إصابته برضّ على مستوى القفص الصدري، خضع بعده لفحوص دقيقة ومكثفة، قبل أن يحصل على الإذن بالعودة إلى الملاعب سريعا، والالتحاق بزملائه في الفريق.
أجواء إيجابية محفزة
لا شك أن انعكاس الأجواء الإيجابية في بيئة نادي الرفاع سيكون حافزا قويا للاعبين في تقديم أفضل أداء ممكن في مواجهة الفريق العراقي المتمرس في المسابقة الآسيوية، حيث يحظى الرفاع بدعم كبير من القيادة الرياضية واتحاد الكرة في مهمته الوطنية، وكل المؤشرات تبعث على الاطمئنان في سبيل مواصلة العروض المتميزة في الاستحقاق الخارجي، وهذا يجعل الفريق يعيش حالة من التفاؤل والثقة بالنفس.
وما يشجع الرفاع هو أن المواجهة أمام الزوراء العراقي ستقام على أرضنا وبين جماهيرنا، وبالتالي فإن المعنويات عالية ومرتفعة، والكل يتطلع إلى تحقيق الانتصار الثاني، وسيادة المجموعة الثالثة، وخاصة أن اللقاء الذي يلي مواجهة الزوراء سيكون أمام العربي الكويتي على أرضه وبين جمهوره يوم 23 أكتوبر القادم.
معسكر داخلي الليلة
وبحسب البرنامج المعلن والمعدّ من قبل الجهاز التدريبي بالنادي بقيادة مدربنا الشاب هشام الماحوزي، فإن الرفاع سيدخل الليلة بعد التمرين المغلق الذي سيخوضه على ملعبه بالحنينية، سيدخل معسكرا في فندق الهيلتون جاردن، ويهدف ذلك إلى تحقيق حالة الاستقرار الذهني للاعبين، وإبعادهم عن كل الضغوط المحيطة.
وسينقل الرفاع يوم غد الأحد تدريبه الأخير على ملعب المباراة والذي سيكون متاحا أمام وسائل الإعلامية المحلية لمدة ربع ساعة، وبعد التدريب مباشرة سيعقد المدرب الوطني هشام الماحوزي المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة للحديث عن طبيعة الاستعدادات والتحضيرات النهائية، قبل خوض معترك الجولة الثانية في المسابقة القارية.
وتبدو الحظوظ مواتية أمام فريق الرفاع للظهور بنفس النسق الذي ظهر عليه في لقائه الماضي بالدوري أمام فريق الحد، ورغبته القوية في الاستمرار بوتيرة الانتصارات، حيث سيكون ممثل الوطن مدعوما بقوة من الجماهير البحرينية بشكل عام، وجماهيره على وجه الخصوص، بانتظار تحقيق الانتصار والصدارة بغية حسم الأمور مبكرا في التأهل للدور القادم.
MENAFN29092023000055011008ID1107168008
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.