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حرم ورضاوي يزينان قائمة السماوي..الرفاع يدخل الليلة معسكر ((الهيلتون جاردن)) استعدادا للزوراء

9/29/2023 7:14:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

يستعد‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الرفاع‭ ‬لطيّ‭ ‬صفحة‭ ‬المنافسات‭ ‬المحلية‭ ‬والاستعداد‭ ‬بقوة‭ ‬وجدّية‭ ‬لمباراته‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬والتي‭ ‬يستضيف‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬فريق‭ ‬الزوراء‭ ‬العراقي‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأنهى‭ ‬الرفاع‭ ‬مهمته‭ ‬بالجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬بنجاح‭ ‬تام،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬والمستحق‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الحد‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬ليحصد‭ ‬الفريق‭ ‬نقطته‭ ‬الرابعة‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬النجمة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يشجّع‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬المعنوية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬بلوغ‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭ ‬وصدارة‭ ‬مجموعته‭ ‬الآسيوية‭.‬

ويتطلع‭ ‬السماوي‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بدعم‭ ‬إداري‭ ‬واهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وبقية‭ ‬الأعضاء،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التفاف‭ ‬جماهيري‭ ‬ودعم‭ ‬فني،‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الافتتاح‭ ‬امام‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬اللبناني‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬حيث‭ ‬ينشد‭ ‬الرفاع‭ ‬الصدارة‭ ‬لهذه‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬يتواجد‭ ‬فيها‭ ‬أيضا‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭.‬


عودة‭ ‬الثنائي

وعاد‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬الفريق‭ ‬الرفاعي‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬حرم‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضي‭ ‬بداعي‭ ‬الإجهاد‭ ‬العضلي،‭ ‬ولم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الحد،‭ ‬كما‭ ‬عاد‭ ‬اللاعب‭ ‬رضا‭ ‬السيد‭ ‬عيسى‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬المذكورة‭ ‬واحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تدخل‭ ‬طبي‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬برضّ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القفص‭ ‬الصدري،‭ ‬خضع‭ ‬بعده‭ ‬لفحوص‭ ‬دقيقة‭ ‬ومكثفة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬الإذن‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬سريعا،‭ ‬والالتحاق‭ ‬بزملائه‭ ‬في‭ ‬الفريق‭.‬


أجواء‭ ‬إيجابية‭ ‬محفزة

لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬انعكاس‭ ‬الأجواء‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬سيكون‭ ‬حافزا‭ ‬قويا‭ ‬للاعبين‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬ممكن‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الفريق‭ ‬العراقي‭ ‬المتمرس‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬حيث‭ ‬يحظى‭ ‬الرفاع‭ ‬بدعم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الرياضية‭ ‬واتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬الوطنية،‭ ‬وكل‭ ‬المؤشرات‭ ‬تبعث‭ ‬على‭ ‬الاطمئنان‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬مواصلة‭ ‬العروض‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الخارجي،‭ ‬وهذا‭ ‬يجعل‭ ‬الفريق‭ ‬يعيش‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التفاؤل‭ ‬والثقة‭ ‬بالنفس‭.‬

وما‭ ‬يشجع‭ ‬الرفاع‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬الزوراء‭ ‬العراقي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬وبين‭ ‬جماهيرنا،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬المعنويات‭ ‬عالية‭ ‬ومرتفعة،‭ ‬والكل‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬الثاني،‭ ‬وسيادة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬يلي‭ ‬مواجهة‭ ‬الزوراء‭ ‬سيكون‭ ‬أمام‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جمهوره‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭.‬


معسكر‭ ‬داخلي‭ ‬الليلة

وبحسب‭ ‬البرنامج‭ ‬المعلن‭ ‬والمعدّ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهاز‭ ‬التدريبي‭ ‬بالنادي‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربنا‭ ‬الشاب‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي،‭ ‬فإن‭ ‬الرفاع‭ ‬سيدخل‭ ‬الليلة‭ ‬بعد‭ ‬التمرين‭ ‬المغلق‭ ‬الذي‭ ‬سيخوضه‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬بالحنينية،‭ ‬سيدخل‭ ‬معسكرا‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الهيلتون‭ ‬جاردن،‭ ‬ويهدف‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬حالة‭ ‬الاستقرار‭ ‬الذهني‭ ‬للاعبين،‭ ‬وإبعادهم‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬الضغوط‭ ‬المحيطة‭.‬

وسينقل‭ ‬الرفاع‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأحد‭ ‬تدريبه‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة‭ ‬والذي‭ ‬سيكون‭ ‬متاحا‭ ‬أمام‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلامية‭ ‬المحلية‭ ‬لمدة‭ ‬ربع‭ ‬ساعة،‭ ‬وبعد‭ ‬التدريب‭ ‬مباشرة‭ ‬سيعقد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬المواجهة‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬طبيعة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬والتحضيرات‭ ‬النهائية،‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬معترك‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭.‬

وتبدو‭ ‬الحظوظ‭ ‬مواتية‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬للظهور‭ ‬بنفس‭ ‬النسق‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬الماضي‭ ‬بالدوري‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الحد،‭ ‬ورغبته‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬الاستمرار‭ ‬بوتيرة‭ ‬الانتصارات،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬مدعوما‭ ‬بقوة‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وجماهيره‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬بانتظار‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬والصدارة‭ ‬بغية‭ ‬حسم‭ ‬الأمور‭ ‬مبكرا‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬القادم‭.‬

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